Dem Wiener wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt. Seine Mutter war Organistin und Leiterin eines Kirchenchors. "Da habe ich als Kind brav mitgesungen", schmunzelt Rabitsch im Gespräch mit der APA. Der Vater, einst ein Mozart Sängerknabe, starb früh. "Meine Mutter, eine Volksschullehrerin, hat uns drei Kinder, mich und meine Brüder Karl Christian und Bernhard, zunächst in einer Zweizimmerwohnung allein großgezogen", erzählt Rabitsch.

Der Großvater, ein Maurer, half einer älteren Dame ohne Nachkommen bei der Instandhaltung ihres desolaten Hauses im Bezirk Ottakring und finanzierte ihr eine Leibrente. Dafür ging das Gebäude nach ihrem Ableben in den Besitz der Familie Rabitsch über. "Das war eine Bruchbude, es hat hineingeregnet, mein Großvater hat uns zum Flicken mit Pappe auf den Dachboden gejagt." Aber im Haus hatten die Brüder ihren ersten Proberaum "noch in ruinösem Zustand". Längst ist dort das Studio Rabitsch beheimatet.

Als Kind lernte Thomas Rabitsch drei Jahre Klavier ("die Grundkenntnisse"), und eigentlich wollte er später Schlagzeuger werden. "Aber das war schon mein Bruder Karl Christian, und wir dachten, dann könnte ich nicht mitspielen - also klopfte ich halt auf einem kleinen Piano herum, das im Proberaum stand. So hat es begonnen, eher autodidaktmäßig." Bald sprach sich herum, dass in dem Haus Sessions stattfanden. "Da haben alle möglichen Leute vorbeigeschaut, die irgendwann sehr bekannt wurden - der junge Wolfgang Ambros etwa oder Hansi Dujmic."

Zunächst ging es eher um Jazz, dabei lernte Rabitsch einen Gitarristen kennen, der ein Festival organisierte und eine Band zusammenstellte. "Sie hieß Apokalypse, der Name war Programm, weil wir hatten nur einen einzigen Auftritt. Er war eine Katastrophe. Wir haben einen Free-Jazz-Cluster hingelegt, das Publikum ist erschrocken, wir auch." Aber bei dem kurzen Abenteuer lernte Rabitsch den Bassisten der Band kennen: Hans Hölzel, damals noch nicht Falco, "mit langen Haaren und extrem zurückhaltend".

1977 meldete sich Ludwig "Wickerl" Adam mit der Frage, ob der Keyboarder nicht beim Rockmusik-Theater-Projekt Hallucination Company mitmachen wolle. "Bei ihm im Proberaum traf ich Hansi Hölzel wieder. Wir sagten aber nicht, woher wir uns kannten", lacht Rabitsch. Die Company wurde zum Stadtgespräch. Bei einem Konzert saß Stefan Weber im Publikum, der seine Aktionismusband Drahdiwaberl danach reformierte - mit u.a. Falco am Bass und "den Rabitsch-Brothers" (Bernhard an der Trompete).

Thomas Rabitsch wurde bald auch zum gefragten Produzenten - von Stojka und Drahdiwaberl über die EAV, Heli Deinboek und Hansi Lang bis zum ersten österreichischen Hip-Hop-Album "Swound Vibes" von The Moreaus. Außerdem steuerte er u.a. Musik fürs Theater bei, komponierte Nadine Beilers Songcontest-Lied "The Secret Is Love", war musikalischer Leiter bei ORF-Sendungen wie "Dancing Stars" und "Starmania" sowie Pianist bei Christian Kolonovits' Vienna Symphonic Orchestra Project (VSOP) auf Japan-Tournee ("als Elektroniker und Rocker war ich sehr angespannt").

"In den 80ern habe ich alles versucht, was geht", blickt Rabitsch zurück - darunter die Installation eines "Klanggartens" im Rahmen der Festwochen: "Wir haben 16 Boxen um den Theseustempel im Volksgarten aufgehängt und schon damals Surround gedacht - alles selbst gebastelt." Als gefragter Livemusiker gab es Zeiten, da habe er "200 bis 300 Songs im Kopf" gehabt. Sein vielseitiger Geschmack kam Rabitsch, der Joe Zawinul als sein großes Idol bezeichnet, dabei zugute.

Nach persönlichen Höhepunkten seiner Karriere gefragt, führt Rabitsch seine Arbeiten mit Hansi Lang - neben "Keine Angst" die gemeinsame Formation The Slow Club - an. "Natürlich auch die Zeit mit Falco, das Chaos bei Drahdiwaberl-Konzerten, meine Position als musikalischer Leiter im ORF und Falco Symphonic." Der einzige Auftritt des Sängers mit Orchester war qualitativ schlecht mitgeschnitten worden. "Das hat mich wahnsinnig geärgert", sagt Rabitsch. Daher wurde das Konzert unter der Leitung von Rabitsch rund um Falcos Originalstimme für eine CD und DVD rekonstruiert.

Rabitsch hat mit Ehefrau Anja zwei Söhne - Jakob ist erfolgreicher Produzent in Los Angeles, Josef Musik- und Deutschlehrer - und eine Tochter, in Paris auf Branding und Werbung spezialisiert. Die Tätigkeit im Studio macht dem Jubilar auch mit 70 noch große Freude: "In einem Sound zu baden - da fühle ich mich wohl. Wenn ich alleine in einer Klangwolke sitze, steht für mich die Zeit still. Wenn man sich da in die Arbeit vertieft, glaubst du irgendwann, es ist neun am Abend, aber es ist eins in der Nacht. Ich glaube, in dieser Zeit altert man nicht. Dieses kreative Stadium, in dem ich sehr zum Leidwesen meiner Umwelt alles andere rund um mich vergesse, brauche ich."

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - www.rabitsch.cc )