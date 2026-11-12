Van Gogh aus argentinischer Sammlung könnte bei Sotheby’s 180 Millionen Dollar bringen
Ein Gemälde, das seit 1964 nicht mehr öffentlich zu sehen war, kommt in New York zur Auktion. Warum Van Goghs Kastanienbild den Rekord für den Maler brechen könnte, welcher Cézanne am selben Abend antritt und welche Spur nach Wien führt.
Sotheby’s versteigert am 18. November in New York Vincent van Goghs „Châtaigniers en fleurs“, ein Bild blühender Kastanienbäume, das der Maler am 24. Mai 1890 in Auvers-sur-Oise malte, rund zwei Monate vor seinem Tod. Einen Schätzpreis nennt das Auktionshaus auf der Seite des Loses nur auf Anfrage. Kunstmarktmedien berichten unter Berufung auf Sotheby’s von einer Erwartung um 180 Millionen Dollar. Das Bild ist garantiert, ein Verkauf ist also vorab gesichert.
Käme der Preis zustande, wäre es ein Rekord für Van Gogh. Den bisherigen Höchstwert hält „Obstgarten mit Zypressen“, das 2022 bei Christie’s in New York 117,2 Millionen Dollar erzielte. Öffentlich gezeigt wurde „Châtaigniers en fleurs“ zuletzt 1964 im Guggenheim-Museum in New York.
Woher das Bild stammt
Das 70 mal 58 Zentimeter große Ölbild gehörte nach Van Goghs Tod seinem Bruder Theo und dessen Frau Jo van Gogh-Bonger. Später besaßen es laut der Provenienzangabe von Sotheby’s unter anderem die Kunsthandlung Cassirer, ab 1909 der Berliner Verleger S. Fischer und ab 1934 Bermann-Fischer in Berlin und Wien. 1906 war es in der Galerie Miethke in Wien ausgestellt. Seit 1975 hängt es bei der Familie Blaquier in Argentinien.
Versteigert wird es mit der Sammlung des verstorbenen Ehepaars Carlos Pedro Blaquier und Nelly Arrieta de Blaquier. Sotheby’s widmet ihr einen eigenen Abend mit 12 Losen, die Sammlung wird insgesamt auf rund 450 Millionen Dollar geschätzt.
Welcher Cézanne am selben Abend antritt
Am selben Abend kommt Paul Cézannes „Arlequin“ aus den Jahren 1888 bis 1890 unter den Hammer, das Bildnis eines Harlekins. Auch hier nennt Sotheby’s im Katalog den Schätzpreis nur auf Anfrage, berichtet wird von rund 120 Millionen Dollar. Mit Aufgeld könnte das Bild den Auktionsrekord für Cézanne von rund 137,8 Millionen Dollar übertreffen, den 2022 „La Montagne Sainte-Victoire“ aufgestellt hat.
Was die New Yorker Auktionswoche bringt
Die Herbstauktionen in New York beginnen am 16. November. Christie’s bietet am 17. November Gustav Klimts Attersee-Bild „Litzlbergkeller“ an, geschätzt auf 60 bis 80 Millionen Dollar, wie news.at berichtete. Phillips versteigert am selben Tag eine Kalksteinskulptur von Amedeo Modigliani, für die das Haus laut Mitteilung 28 bis 35 Millionen Dollar erwartet.
Vor einem Jahr hatte Sotheby’s in derselben Woche Klimts „Bildnis Elisabeth Lederer“ für 236,4 Millionen Dollar versteigert, laut Sotheby’s ein Rekord für moderne Kunst bei einer Auktion. Die Versteigerung der Sammlung Blaquier beginnt am 18. November um 18 Uhr New Yorker Zeit, in Österreich ist es dann Mitternacht.
Quellen
Sotheby’s: Vincent van Gogh, Châtaigniers en fleurs, Lot 5 (2026)
Sotheby’s: Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection (30. September 2026)
Sotheby’s: Katalog Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection Evening Auction (2026)
Sotheby’s: The New York Sales November 2025, Breuer Results (21. November 2025)
Phillips: In Search of the Eternal: Amedeo Modigliani’s Tête to headline Phillips November Evening Sale (13. Oktober 2026)
Weitere Quelle: The Art Newspaper, A van Gogh hidden away for over 50 years and a vibrant Cézanne harlequin (2. November 2026); Artprice, November Sales in New York: Two Works Target the $100 Million Mark (3. November 2026)