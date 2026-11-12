Van Gogh aus argentinischer Sammlung könnte bei Sotheby’s 180 Millionen Dollar bringen

Sotheby’s versteigert am 18. November in New York Vincent van Goghs „Châtaigniers en fleurs“, ein Bild blühender Kastanienbäume, das der Maler am 24. Mai 1890 in Auvers-sur-Oise malte, rund zwei Monate vor seinem Tod. Einen Schätzpreis nennt das Auktionshaus auf der Seite des Loses nur auf Anfrage. Kunstmarktmedien berichten unter Berufung auf Sotheby’s von einer Erwartung um 180 Millionen Dollar. Das Bild ist garantiert, ein Verkauf ist also vorab gesichert.

Käme der Preis zustande, wäre es ein Rekord für Van Gogh. Den bisherigen Höchstwert hält „Obstgarten mit Zypressen“, das 2022 bei Christie’s in New York 117,2 Millionen Dollar erzielte. Öffentlich gezeigt wurde „Châtaigniers en fleurs“ zuletzt 1964 im Guggenheim-Museum in New York.