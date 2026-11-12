„Die Zukunft sollte keine Dystopie sein“

Das Allerwichtigste zuerst, Herr Welser-Möst: Wie geht es Ihnen?

Welser-Möst: Ausgezeichnet. Ich bin kurz gesagt vollkommen gesund.

Kosky: Er sieht doch blendend aus.

Und der Abschied vom Cleveland Orchestra, ist der nicht auch ein Schmerz?

Welser-Möst: Der kommt erst Ende Mai. Ich kann mir vorstellen, dass es so sein wird wie für Eltern, die die Kinder nach 25 Jahren in die Unabhängigkeit entlassen. Ich habe doch einiges bewegen können und unter anderem auch 58 Musiker selber bestellt.

Wie viele Musiker hat das Orchester?

Welser-Möst: 104. Man merkt, wie sie spüren, dass sie jetzt ein Stück zum letzten Mal mit mir spielen. Auch für mich wird es eine große Umstellung. Aber nach einer solchen Erkrankung beschäftigt man sich intensiver mit dem Abschiednehmen. Trotzdem, Abschiede sind bittersweet.

Dann lassen Sie uns auf den Anlass kommen, „Ariadne auf Naxos“. Herr Kosky, wie kamen Sie darauf, die Oper in die Villa Beer in Wien zu verlegen?

Kosky: Das war Schicksal. „Ariadne“ ist ein Kammer-Salonstück. Als würde Elon Musk zu Herrn Roscic sagen: Ich möchte „Parsifal“ in meinem Wohnzimmer spielen. Dann ruft er auch in Mörbisch an und verlangt „Die Gräfin Mariza“ in reduzierter Fassung. Beides will er zwischen Buffet und Feuerwerk bei ihm zu Hause aufführen. Und dann auch noch in Kombination, damit es kürzer wird.

Der Witz an diesem Stück ist ja, dass es in einem Privathaus gespielt wird. Ich stieß auf ein Foto der Villa Beer, ein architektonisches Juwel. Der polnische Tenor Jan Kiepura und seine Frau Martha Eggert, eine der großen Operettendiven ihrer Zeit, haben dort gewohnt, wenn sie in Wien aufgetreten sind. Und Marcel Prawy, der Kiepuras Privatsekretär war, auch. Sie gaben dort auch Salonabende. Auch Richard Tauber war da. Diese realen Personen werden als Subtextgeister auftreten.

Haben Sie die Besetzung gemeinsam ausgesucht?

Kosky: Franz hatte viele Ideen für die einzelnen Rollen. Wir haben dann gemeinsam mit Bogdan Roscic die gesamte Besetzung gemacht. So etwas ist heute an einem Opernhaus sonst schon eine Utopie. Dieses Stück lebt von der Qualität und dem Charakter der Besetzung. Egal, was Franz musikalisch macht und ich als Regisseur: Wenn man nicht die richtige Besetzung hat, kann das Stück

Welser-Möst: Es gibt ja kein Stück von Strauss, das sich so sehr an Mozart anlehnt. Deshalb sollte das eine wirklich lyrische Besetzung sein.

Wir führen hier ein wunderbares Operngespräch, aber ich frage mich, ob wir damit nicht bald allein sein werden. Die Budgets für Kultur und Wissenschaft werden reduziert, man setzt auf Ausbildung statt auf Bildung. Latein wird gestrichen. Leben wir nicht in einer aussterbenden Welt des Bildungsbürgertums?

Welser-Möst: Wir haben es in Cleveland in meiner Zeit geschafft, das jüngste Publikum in Amerika zu verbuchen. Ich habe dort versucht, den Mangel an Bildung auch als Chance zu sehen, nicht vom erhöhten Thron einer Elite, die alles besser weiß. Man braucht doch nur Kinder anzuschauen.

Es ist eine absolute Großtat von Bogdan Roscic, dass er das NEST im Künstlerhaus eröffnet hat. Das wird überrannt! Kinder haben tatsächlich einen Sinn für Qualität, aber den Angelhaken müssen wir schon selbst auswerfen. Ich glaube insgesamt, dass sich eine Gesellschaft nichts Gutes tut, wenn sie an Bildung spart. Aber wie man jetzt in Amerika sieht, gibt es auch Gegenbewegungen.

Kosky: Es ist Zeit zum Aufwachen. Viele Sprechtheater haben in Deutschland jahrelang so agiert, dass es egal ist, ob jemand kommt, Hauptsache, ein Genie macht seine Kunst. Es ist aber die Pflicht der Institutionen, die Balance zwischen Kunst und Auslastung zu finden. Jedes Opernhaus ist anders. Jede Stadt, jedes Haus ist anders. Es gibt keine Regel für Erfolg. Was in London funktioniert, muss nicht in Bologna funktionieren oder in Wien.

Man muss sich immer fragen: Für wen machen wir das? Nicht jeder Abend muss eine ungeheure intellektuelle Herausforderung sein. Aber ich habe Reimanns „Lear“ in Berlin auf dem Flughafen Tempelhof gemacht, kein einfaches Stück: Elf Vorstellungen zu je 1.500 Leuten waren ausverkauft! Offenbar waren wir mit dem richtigen Stück am richtigen Ort bei den richtigen Leuten.

Welser-Möst: Und das, was überall zählt, ist die Leidenschaft. Ich habe in Cleveland immer gesagt: Qualität und Leidenschaft sind die einzigen beiden Ziele, die wir haben müssen. Dazu braucht es auch noch zusätzliche Programme der Ausbildung. Wir sind jedenfalls gefordert. Auf der Bühne seinen Dienst zu schieben, das geht nicht mehr. Es ist nichts mehr so selbstverständlich wie vor 30 Jahren.

Kosky: Ich bin total optimistisch. Je technologischer die Welt wird, je mehr KI, je mehr Social Media es gibt, desto mehr dürsten die Menschen nach der Live-Erfahrung. Als das Grammophon erfunden wurde, sagte man, das sei das Ende der klassischen Konzerte. Dann kam das Radio, aber das Grammophon ist nicht ausgestorben. Dann kam das Fernsehen, aber die Leute stürmen die Kinos wie noch nie. Mit dem Streamen wurde dann das Theater totgesagt. Aber solange Menschen leben, gibt es das Bedürfnis, kollektiv und live Theater und Musik zu erleben. Unsere Kunstform ist nicht tot. Sie wird eine Neugeburt erfahren.

Welser-Möst: Aber die Landschaft hat sich geändert. Die Leute entscheiden kurzfristiger, wo sie hingehen. Die Zeit der Abos, wo man zwölfmal im Jahr an jeden ersten Montag in eine Aufführung ging, ist vorbei. Und trotzdem ist es nicht so, dass hier in der Staatsoper jeden Abend das Haus halbleer ist, sondern Sie bekommen nur unter Mühen Karten. Es hat sich nur die Art der Kommunikation geändert. In Cleveland haben wir zuletzt nur mehr auf Social Media mit den Leuten kommuniziert und keine Flyer und Magazine mehr aufgelegt. Und irgendwann wurde es cool, ins Konzert zu gehen.

Die Musik ist lebendig wie nie zuvor. Aber letztendlich liegt es an den ausführenden Künstlern das Theater als Fantasieraum begreiflich zu machen. Ich komme da wieder auf die Kinder. Für die ist ein Haselnussstecken ein Schwert. Deshalb haben wir genug davon, auf der Bühne ständig pädagogisch mit unserer schrecklichen Realität geprügelt zu werden. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der Menschen ins Theater gehen, um eine soziale Erfahrung zu haben und all die Grauslichkeiten, mit denen wir täglich konfrontiert werden, auch einmal wegzulassen.

Aber wenn die jungen Menschen wegen der kunstfeindlichen Lehrpläne gar nie erfahren, was Kunst ist?

Kosky: Richtig. Die Schwierigkeit ist, jene Menschen zu erreichen, die keinen Bildungshintergrund haben.

Welser-Möst: Wir müssen unser Denken ändern, denn wir können uns auf das Bildungswesen nicht mehr verlassen. Deshalb gibt es an der Wiener Staatsoper Vorstellungen, die nur Unter-27jährige besuchen dürfen. Und die sind bummvoll! Da kann mir niemand sagen, dass das nur Leute aus bürgerlichem Haus sind. Es geht um Outreach. Als ich nach Cleveland kam, war mein Credo, runter vom Hohen Ross, raus aus dem Elfenbeinturm. Wenn die Leute spüren, sie sind uns willkommen, ist das etwas ganz Anderes, als wenn ich dasitze und frage, warum kommt ihr nicht?

Wenn wir schon von Cleveland sprechen, wie wird sich das Ergebnis der Midterms auf die Kunst auswirken? Gibt es wieder Hoffnung?

Welser-Möst: Was wir Europäer nie so ganz verstehen: Amerika ist kein Land, sondern ein Kontinent. Da gibt es Inseln, und Cleveland war nie abhängig von dem, was in Washington passiert. Als ich 1989 nach New York kam, sagte mir ein Freund: „I don‘t care who sits in the White House.“ Das ist ein anderes System. Aber jetzt hat uns Amerika bewiesen, dass Sich-Engagieren lohnt. Schauen Sie auf Texas!

Kosky: Und auf Ungarn, das jahrelang von einem Monster regiert wurde. Die Welt funktioniert nicht als Einheit. Ein Land schwingt zurück, und Frankreich, Deutschland und Österreich schwingen vielleicht gerade in die falsche Richtung. Aber wie Franz sagt, es ist ein wunderbares Zeichen, dass es möglich ist, Sachen zu ändern. Die Zukunft ist eine Herausforderung, aber sie sollte keine Dystopie sein. Der Mensch braucht immer die Hoffnung, dass man etwas ändern kann. Das Großartigste jetzt war der Beweis, dass Trump nicht die Mehrheit der amerikanischen Menschen verkörpert. Niemals.

Welser-Möst: Und das Allerbeste war, die Wahl hat gezeigt, dass man mit Geld nicht alles kaufen kann. Elon Musk hat eine halbe Milliarde investiert, nur in Texas, und was hat es gebracht? Dabei ist es egal, aus welchem politischen Eck man kommt. Ich komme aus einem konservativ-katholischen Haushalt, aber Demokratie bedeutet, sich mit jemand anderem auseinanderzusetzen und nicht, einander die Köpfe einzuschlagen, wenn einer anders denkt.

Es wie in der Musik, wo ich immer sage: Wer recht hat, liegt schon falsch, Musik hat mit Geben und Nehmen zu tun. Auch Barrie und ich haben vorher noch nie zusammengearbeitet, aber ich lasse mich gern inspirieren, weil es ein gemeinsames Ziel gibt, nämlich eine tolle Oper auf die Bühne zu bringen. Oper ist Teamwork. Niemand kann einfach allein auf einer Insel leben.

Und wenn jetzt das letzte philosemitische Land, nämlich die USA, die Seite wechselt und die Palästina-Unterstützer an die Macht kommen?

Kosky: Deshalb braucht es in Israel jetzt pragmatische Lösungen. Die Einstaatenlösung wird nicht funktionieren, da gäbe es ein Blutbad, und die Juden würden ausgelöscht. Die einzige Möglichkeit ist eine Zweistaatenlösung mit Kompromissen auf beiden Seiten. Wie man das schafft, weiß ich nicht, aber es ist Zeit, mit dem Polarisieren aufzuhören. Die israelische Regierung muss die Siedler in in den Griff bekommen. Die ultra-orthodoxe Macht muss aufhören und die Palästinenser müssen die Hamas zerstören.

Sprechen wir noch über Ihre Pläne. Herr Welser-Möst, was planen Sie nach ihrem Finale in Cleveland im Mai?

Welser-Möst: Freiheit. Ich mache das, was ich möchte, und mein Kalender ist trotzdem bis 2030 gefüllt, hier im Haus, mit den Wiener Philharmonikern und anderen Orchestern.

Und Salzburg?

Welser-Möst: Es gibt schon Pläne. Aber den kommenden Sommer habe ich mir total freigehalten, nach Cleveland wollte ich einmal wirklich durchhängen.

Und Sie, Herr Kosky?

Kosky: Ich kehre erst 2030 mit Cecilia Bartoli nach Salzburg zurück, so gern ich bei den Pfingstfestspielen bin. Und an der Staatsoper, zwei Inszenierungen noch, bis Bodgans Vertragsende 2030.

Welser-Möst: Ich habe mit meiner Frau besprochen, dass ich nur noch Opernneuproduktionen zusage, wo ich im eigenen Bett schlafen kann. Ich habe ein Zuhause am Attersee und eine Wohnung hier in Wien …

Also in Wien und Salzburg. Und kann man davon ausgehen, dass es nicht nur bei einer Neuproduktion an der Salzach bleibt?

Welser-Möst: Genau.

Und wieviele Premieren dürfen wir von Ihnen in der Ära Roscic noch erwarten? Man hört von einer pro Saison.

Welser-Möst: Es gibt ein sehr gutes Einvernehmen mit Bogdan Roscic.

Eins noch: Unser Gespräch erweckt den Eindruck, dass Sie im totalen Einklang miteinander arbeiten. Wie ist das möglich, wo Sie, Maestro, in der Findungskommission für Salzburg waren und Sie, Herr Kosky, sich dort vergeblich beworben haben?

Kosky: Das hat miteinander nichts zu tun. Franz ist ein weltweit begabter Dirigent und ich bin ein relativ weltweit begabter Regisseur.

Welser-Möst: Es stimmt schon rein formal nicht, dass ich die Entscheidung getroffen hätte. Mehr kann ich nicht sagen, es gibt ein Schweigegebot für die Kommission, und meine Lippen bleiben versiegelt.