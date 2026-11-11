Bob Dylan verstehen? Ein Mythos

Im Bob Dylan Center arbeite man freilich authorisiert, betont Mark Davidson. Obgleich sich Dylan nie aktiv in den Prozess der Präsentation seines Werke einmischen würde. „Denken Sie nur an den Nobelpreis“, so Davidson. „Er ist nicht der Typ dafür.“ Natürlich. Damals, als Dylan 2016 nach dem Pulitzerpreis, einem Oscar und mehreren Grammys den Nobelpreis gewann, reagierte er tagelang nicht und ließ erst nach zwei Wochen wissen, dass er die Ehre annehmen würde. Bis es soweit war, sollte es über drei Monate dauern, und beim zeitnahen Konzert in Stockholm verlor der Sänger kein Wort über den Preis.

„Über die Intention dahinter kann ich nicht sprechen“, sagt Davidson dazu. „Aber als jemand, der sich derart nachhaltig um die amerikanische Songtradition verdient gemacht hat, hat er die Ehre absolut verdient.“ Man könne es auch so sehen wie Leonard Cohen, erinnert Fishel. Cohen meinte damals, der Literaturnobelpreis an Dylan sei, „als würde man ein Schild vor dem Mount Everest errichten, auf dem ‚Höchster Berg der Welt‘ steht.“

Wie der Everest, der in seiner Gesamtheit nie gänzlich erforscht sein kann, bleibt die Arbeit an Dylans Werk eine stetig neue. So berichten die Kuratoren von der akribischen Spurensuche, die beweist, dass Dylan in „Thunder on the Mountain“ nicht zufällig über Alicia Keys singt, sondern wohl geplant als Wertschätzung. Eine frühere Version des Songs belegt dies. Und dann ist da das Jahr 1976, über das man wisse, Dylan habe an Songs gearbeitet, doch bis auf „Seven Days“ sei ungewiss, an welchen. Dann stieß man im Archiv auf frühe Notizen zu „I’m Cold“ aus diesem Jahr. „Jedes Mal, wenn wir in die Archive gehen, wissen wir ein bisschen mehr als vorher“, sagt Davidson. Ganz im Sinne einer Suche ohne Ende.