50 Jahre U2: Wozu braucht es diese Band noch?

Wo verläuft die Grenze zwischen dem Trotz, den Sie beschreiben, und dem sprichwörtlichen Geigenspiel, während Rom brennt?

Bono: Was meinen Sie dazu, Nero?

The Edge: Nun, das eine bedeutet, die Realität zu verdrängen. Das andere, sich ihrer vollkommen bewusst zu sein, der Dunkelheit ins Gesicht zu sehen und sich trotzdem für die Freude zu entscheiden. Das ist der Unterschied. Ich glaube, die Technologie ist derzeit ein großes Problem. Die sozialen Medien – die Menschen sind viel zu sehr in ihren eigenen Gedanken gefangen. Sie bewegen sich in jener Echokammer, die ihnen ihr eigener Algorithmus geschaffen hat.

Was wir dringend brauchen, ist eine Art Neustart. Wir sind zu so viel mehr fähig, als man uns glauben macht. Aber weil die Menschen zunehmend isoliert sind und wir die Welle der Negativität unwidersprochen über uns hinwegrollen lassen, fühlen sich viele machtlos und entmutigt. Sie erkennen nicht mehr, dass sie Teil von etwas Großem sein können. Und genau das ist das Wunderbare an Rockkonzerten und Festivals. Sie geben den Menschen das Gefühl zurück, selbst etwas bewirken zu können.

Bono: Darf ich noch hinzufügen: Auch Wut gehört dazu. Wut ist ein Teil der richtigen Reaktion. Es ist völlig in Ordnung, zornig zu sein. Was wir verhindern wollen, ist, dass wir uns der Melancholie ergeben.

Man könnte „Carnaval De Luz“ beinahe als Protestalbum bezeichnen. Sie sagen aber nicht, gegen wen Sie protestieren, nennen niemanden ausdrücklich. In diesem Kontext denke ich an Ihre Kollegen an der Spitze des Rock ’n’ Roll. Bruce Springsteen hielt auf Tour Reden, in denen er Trump, seine Regierung und deren Politik scharf angriff. Andererseits fragte ich Anfang des Jahres Mick Jagger nach der Aufgabe von Rockstars und er sagte sinngemäß: Hey, ich bin hier, damit die Leute eine gute Zeit haben. Niemand will belehrt werden. Deshalb frage ich mich, ob Sie mit einem Album voller politisch aufrüttelnder, trotzig fröhlicher Protestmusik, das Politik nicht ausdrücklich erwähnt, einen Mittelweg gesucht haben?

Bono: Nein. Wir legen uns mit dem Urheber dieses ganzen Schlamassels an. Es fiel mir in meinem Leben ungewöhnlich leicht, an Gott zu glauben – oder daran, dass Gott Liebe ist. Aber mit dem Begriff des Bösen tat ich mir schwer. Der war für mich nicht so leicht zu begreifen. Im neuen Song „If the World Is at War We Better Not Be“ heißt es:

Ich will zu dem Geist sprechen

Man kann ihn spüren, aber man darf ihn nicht fürchten

Ob ihr nun Könige oder Königinnen oder Herrscher der Verzweiflung seid

Wir fangen gar nicht an zu feilschen

Wir haben eurem Boss etwas zu sagen

Wir sprechen zu dem, der durch euch spricht

Zum Fürsten der Macht der Luft

All dieses Schimmern und Glitzern, Spiegel, die zerbrechen müssen

All das flirrende, flackernde Neonlicht

Für manches davon sind wir dankbar

Die Fiktion einer Nation, die Geschichten, die wir nicht erzählen

Wir brauchen das Licht der Erkenntnis, damit du direkt in die Hölle zurückkehren kannst

Wenn die Welt im Krieg ist, sollten wir es besser nicht sein.

Darum geht es auf diesem Album. Wir sollten dankbar sein, dass das Böse offen zutage tritt. Und auf „Days of Ash“, unserer EP vom Februar, nennen wir sehr wohl Namen. Wissen Sie, ich habe mit der Familie von Renee Good gesprochen.

Die Frau, die in Minnesota von ICE getötet wurde.

Bono: Eine Woche später schrieben wir einen Song darüber. Darin gab es die Zeile: „Amerika wird sich gegen die Menschen der Lüge erheben.“ Edge hatte mir vor 30 Jahren ein Buch von M. Scott Peck geschenkt, „People of the Lie“ (dt.: „Menschen der Lüge“). Es handelt vom Wesen des Bösen und untersucht bösartigen Narzissmus. Jedenfalls erklärte ich der Familie den Text, bevor wir ihn verwendeten, und bat um ihre Erlaubnis. Wir waren über Zoom verbunden.

Als ich zu der Stelle kam, an der es heißt, Amerika werde sich gegen die Menschen der Lüge erheben, sagte der Vater: „Ich habe das Buch ‚People of the Lie‘ genau hier.“ Ich fragte: „Das Buch, das Edge mir vor 30 Jahren geschenkt hat?“ Er sagte: „Ja, es liegt hier. Erst vor einem Monat habe ich es hervorgeholt, um meinem Sohn einiges von dem zu erklären, was gerade passiert.“ In den Songs auf „Days of Ash“ haben wir Namen genannt. Aber bei „Carnaval De Luz“ wollten wir das nicht. Im Song „Midnight Sunshine“ gibt es eine Zeile: „Katastrophisieren bedeutet, das Leid der Welt zu glamourisieren. Wenn du den Teufel nicht größer machen willst, hör auf, seinen Namen zu wiederholen.“ Darf ich noch kurz weitersprechen?

Sie haben gar nicht aufgehört …

Bono: Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Aber wenn wir eine Diskussion über diese Regierung von einer Diskussion über links und rechts, Konservative und Liberale trennen können, dann spreche ich gern darüber. Denn ich halte das für einen außergewöhnlichen Moment. Ich meine, das ist der größte Raubzug der Weltgeschichte: der Diebstahl Amerikas. Und das ist kein Gaunerfilm. Es ist real, und es geschieht gerade.

Ich will gute Menschen, die konservativ wählen, die Republikaner wählen, nicht vor den Kopf stoßen. Ihre Partei wurde gekapert. Das ist eine feindliche Übernahme. Ich will sie wieder einladen. Ich will, dass sie zurückkommen. Menschen wählen aus allen möglichen legitimen Gründen konservativ. Wenn wir also darüber sprechen, dann ohne in die üblichen Grabenkämpfe zu geraten, denn das ist ein ernstes Problem. Und durch meine 25-jährige Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit bin ich persönlich stark damit befasst.

Diese Entwicklungsarbeit wurde durch DOGE und damit indirekt durch Elon Musk und die Trump-Regierung massiv zerstört. Sehen Sie darin das Böse?

Bono: Wenn Sie nach Anzeichen des Bösen suchen, schauen Sie sich an, wie mit Kindern misshandelt werden. Der Missbrauch von Kindern ist immer ein Hinweis. Ich weiß nicht, wie viele Todesfälle letztlich auf die Kürzungen durch DOGE zurückzuführen sein werden. Es gibt dazu sehr unterschiedliche Schätzungen. Wenn man sich etwa die medizinische Fachzeitschrift The Lancet ansieht, geht man dort, davon aus, dass bis 2030 möglicherweise fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren sterben.

Und selbst, wenn wir annehmen, diese Schätzung wäre um die Hälfte zu hoch: Welche christliche Familie, welche katholische oder jüdische Familie, welcher gläubige Mensch – ja, überhaupt jeder Mensch mit einem Gewissen – könnte es zulassen, dass infolge dieser DOGE-Kürzungen so viele Menschenleben verloren gehen? Das ist mit keinem Gewissen zu vereinbaren.

Eine Frage, die Ihren Glauben auf die Probe stellt: Ich habe heute „Glorify“ gehört. Darin heißt es: „Du spuckst mir ins Auge, du bist eine dreiste Lüge, und nichts, was du tust, kann mich abhalten, dich zu lieben.“ Es geht darum, seine Feinde zu lieben. Empfinden Sie Liebe für Menschen, die Dinge tun, die Sie als gewissenlos bezeichnen?

Bono: Ja, ich liebe diese Menschen, weil ich glaube, dass Gott sie liebt. Und das Christentum fordert uns auf, nicht nur unsere Nächsten zu lieben, sondern auch unsere Feinde. Aber das, was rund um diesen Mann geschieht, dessen Name nicht genannt werden soll, ist viel größer als dieser Mann. Es geschieht überall auf der Welt. Der größte Raubzug der Weltgeschichte? Er betrifft die Kronjuwelen. Die Freiheit. Die Demokratie. Die verdammte Aufklärung. Jedenfalls, das war’s. Edge sitzt nur da und schaut mich an.

Edge, Sie haben oft erlebt, wie Bono Fragen wie diese gerade jetzt beantwortet. Wie ist das für Sie?

The Edge: Wissen Sie, wir haben nichts dagegen, ernst und tiefgründig zu werden. Aber man muss auch ein gewisses Gleichgewicht bewahren. Deshalb haben U2 nach „The Joshua Tree“ und „Rattle and Hum“ mit „Achtung Baby“ einen so radikalen Richtungswechsel vollzogen. Wir merkten, dass uns Teile unserer Persönlichkeit abhandenkamen. Sie spiegelten sich nicht in unserer Arbeit wider und damit auch nicht im Bild, das die Menschen von uns hatten. Was man über uns wissen sollte: Ja, wir können sehr ernst und tiefgründig sein. Aber wir haben auch jede Menge Spaß. Wenn wir zusammenarbeiten, lachen wir viel, wir scheitern oft, und wir sind froh, dass wir mit dem Scheitern gut umgehen können.

Ich teile viele von Bonos Ansichten. Und ich glaube, wir fühlen uns verpflichtet, auf das aufmerksam zu machen, was in der Welt schiefläuft. Aber das kann man nicht ununterbrochen tun. Auf unserem Album sprechen wir diese Dinge deshalb beiläufig an und nennen keine Namen, weil wir nicht mit erhobenem Zeigefinger dastehen wollen. Wir wollen vielmehr auf etwas aufmerksam machen, das eine Art Gegenmittel ist. Auf etwas Besseres. Ich glaube, so funktionieren Menschen. Wenn man jemandem sagt, er soll etwas nicht tun, wird es schwierig. Zeige jemandem einen besseren Weg und er wird ihn wählen.

Wenn Sie mit Adam und Larry im Studio sind – Sie kennen einander seit 50 Jahren –, muss es doch Dinge geben, bei denen die beiden aus der Rhythmussektion auf Sie, die beiden Frontmänner, schauen und denken: „Das macht mich wahnsinnig!“ Was sind das für Dinge?

The Edge: Bands sind schon seltsame Gebilde, seien wir ehrlich. Wir sind auf jeden Fall eingeschworene Weggefährten, aber das heißt noch lange nicht, dass wir in allem einer Meinung sind. Letztlich treffen wir unsere Entscheidungen im Konsens, weil wir im Lauf der Jahre gelernt haben: Wenn wir über etwas streiten, dann stimmt etwas nicht. Wenn hingegen alle spontan sagen: „Das ist es!“, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir streiten also durchaus, aber meistens dann, wenn etwas noch nicht ganz passt. Und dann geht es einfach um unterschiedliche Ansichten darüber, welchen Weg wir einschlagen sollen. Insofern bin ich mir sicher, dass ich manchmal ziemlich nervig bin.

Bono: Ich finde nicht, dass Edge nervig ist – und genau das ist übrigens nervig. Weil er ein unglaublich vernünftiger Mensch ist. Das Gen fürs Nervigsein habe wohl eher ich. Aber das hat auch mit dem Wesen von Bühnenmenschen zu tun. Man öffnet sich so weit, dass man ein ganzes Stadion in sich aufnehmen kann. Aber vielleicht lässt sich diese Öffnung danach nicht schnell genug wieder schließen, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Wenn man an Menschen mit einem Ego von Stadiongröße denkt, so wie mich, dann denkt man an Selbstüberhöhung und noch viel Schlimmeres. Aber tatsächlich passiert das Gegenteil. Das Ego bricht in sich zusammen. Singen an sich bedeutet, sich verletzlich zu machen, wenn man es gut macht.

Ich lese regelmäßig die Branchenmedien und bin vor Kurzem auf eine Meldung gestoßen, dass Sie Sulinna Ong in Ihr Managementteam geholt haben. Sie war zuvor bei Spotify für die weltweite Musikkuration zuständig. Und Jeff Azoff, der auch Harry Styles managt, gehört inzwischen ebenfalls zu Ihrem Management. Wenn U2 mit neuen Managern zusammenarbeiten, müssen diese vermutlich erklären, welchen Mehrwert sie der Band bieten können. Was haben Ihnen diese Leute darüber erzählt, wie U2 heute neue Hörer gewinnen oder sich als Band weiterentwickeln können, das Sie nicht ohnehin schon wussten?

Bono: Sie müssen uns abgehört haben! Denn wir haben tatsächlich gerade in den vergangenen Wochen zusammengesessen und uns von Leuten Dinge vorschlagen lassen, auf die wir selbst nie gekommen wären. Sulinna hat uns erklärt, dass es heute, angesichts der Art, wie Menschen leben und in ihren jeweils eigenen Gemeinschaften Musik hören, nahezu unmöglich geworden ist, etwas zu machen, von dem wirklich alle erfahren.

Man könnte Unsummen für Werbung ausgeben, in jeder Universitätsstadt und überall auf der Welt Konzerte spielen – und trotzdem würden manche Menschen nicht mitbekommen, dass man ein neues Album veröffentlicht hat. Deshalb sollte man an Orten auftauchen, an denen einen niemand erwartet. Und sie haben uns einige solcher Orte vorgeschlagen. Darunter waren Dinge, die wir selbst niemals in Betracht gezogen hätten. Wir vier mussten lachen und fragten uns: Müssen wir uns jetzt tatsächlich wieder in die Charts kämpfen?

Es hat sich also nichts geändert, seit wir jung waren. Wir saßen mit Larry zusammen, der solche Gespräche normalerweise nicht besonders mag, und ich fragte: „Sind wir bereit, hinauszugehen und Menschen zu begegnen, die vielleicht gar nicht wissen, wer wir sind? Als Aktivist bin ich das gewohnt. Aber sind wir als Band dazu bereit?“ Ich war überrascht, dass wir alle vier sagten: „Okay, macht uns noch einen Vorschlag.“ Sogar Larry, der meinte: „Ich höre zu. Ich bin skeptisch, aber ich höre zu.“ Das fand ich gut. Denn auch für uns gibt es immer noch etwas zu beweisen.

Vielleicht ist es etwas indiskret, nach konkreten Vorschlägen zu fragen. Aber raten Ihnen Ihre neuen Manager etwa, einen Song für eine Serie zu lizenzieren, an die Sie selbst nie gedacht hätten? Oder ein spontanes Konzert in einer Filiale der Fast-Food-Kette Raising Cane’s zu spielen?

The Edge: Das ist eine großartige Idee! Die muss ich mir gleich aufschreiben.

Bono: Sie werden bei uns im Unternehmen bestens zurechtkommen. Sie hatten während dieses Interviews schon einige sehr gute Ideen.

The Edge: Ich glaube, dieses Album und auch die Richtung, in die wir mit der Tour gehen wollen, bieten uns Möglichkeiten, die fast schon etwas Dadaistisches haben. Wir können mit dem Absurden spielen, völlig verrückte Dinge machen, mit denen niemand rechnet. Darauf freue ich mich. Wenn man schon so oft aufgetreten ist wie wir, ist es gar nicht so einfach, sich selbst noch genauso zu überraschen wie sein Publikum.

Ich habe mich immer gefragt, was Ihr früherer Manager Paul McGuinness nach der ganzen iTunes-Affäre zu Ihnen gesagt hat. Damals hatten Sie Ihr neues Album „Songs of Innocence“ (2014) ungefragt in die iTunes-Mediatheken der Nutzer geladen. Paul muss dazu doch etwas zu sagen gehabt haben?

Bono: Er hat ziemlich genau dasselbe gesagt wie Tim Cook, als ich ihm die Idee vorgeschlagen habe: „Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, die Menschen dazu zu bringen, für Musik zu bezahlen. Warum willst du sie jetzt verschenken?“

Wir haben damals eben experimentiert. Wir wollten herausfinden, ob wir Apple oder ein anderes Unternehmen dazu bringen könnten, für unsere Musik zu bezahlen und sie anschließend selbst zu vertreiben. Und sehen Sie, um die Musikbranche wieder in Ordnung zu bringen, wird es noch einige Experimente brauchen. Es ist unglaublich, wie wenig andere Musiker verdienen. Und es ist erschreckend. Aber ja, die Verantwortung für diese Aktion lag ganz bei mir.

War das ein Fehler, der Ihrem Ansehen geschadet hat?

Bono: Da bin ich zu weit gegangen.

The Edge: Wir gehen Risiken ein. Das müssen wir auch. Und dabei scheitert man eben manchmal, fällt gehörig auf die Nase. Das gehört dazu.

Ihre Tourneen folgen immer einem künstlerischen Konzept. Was ist die Idee hinter der neuen Tour?

Bono: Nun, der Albumtitel liefert einen Hinweis.

The Edge: Wir können noch nicht allzu viel verraten, weil die Pläne noch Gestalt annehmen. Aber uns interessiert die Schnittstelle zwischen Schamanismus und Showbusiness. Alle großen Entertainer müssen bis zu einem gewissen Grad einen Zaubertrick beherrschen, der sie in einen geheimnisvollen Bereich führt. Und das funktioniert in beide Richtungen: Die großen Politiker unserer Zeit, von denen leider viele ausgesprochen gefährlich sind, haben etwas sehr Schamanistisches an sich. Sie blenden die Menschen mit ihrer Inszenierung. Das hat etwas von einem Scharlatan, der Wundermittel verkauft.

Wir leben in einer postfaktischen Ära, weil es leider so viele Möglichkeiten gibt, erfundene Geschichten in Umlauf zu bringen. Und diese Möglichkeiten werden ausgenutzt. Wir lassen uns leicht manipulieren, besonders wenn Angst als Waffe eingesetzt wird. Wir beschäftigen uns also mit den positiven wie den negativen Seiten dieser Mechanismen. Der Text unseres Songs „Silencio“ vom Album „Carnaval De Luz“ bringt diese beiden Extreme auf den Punkt. Es gibt zwei Arten von Stille. Die eine ist die kontemplative, meditative, nachdenkliche Stille. Sie ist etwas Wunderschönes. Aber dann gibt es die andere Stille: wenn Menschen eingeschüchtert sind und Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil sie fürchten müssen, für ein falsches Wort bestraft zu werden, vielleicht sogar ins Gefängnis zu kommen oder gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden. Und das ist brandgefährlich.

Bono: Es gibt ein Gedicht von Michael Leunig. (Holt sein Handy hervor und liest vor.) „Es gibt nur zwei Gefühle: Liebe und Angst. Es gibt nur zwei Sprachen: Liebe und Angst. Es gibt nur zwei Tätigkeiten: Liebe und Angst. Es gibt nur zwei Beweggründe, zwei Vorgehensweisen, zwei Bezugsrahmen, zwei Ergebnisse: Liebe und Angst. Liebe und Angst.“

Bei unseren Konzerten gibt es sehr viel Liebe. Aber nicht diese oberflächliche „Wir haben uns alle lieb, kommt, wir umarmen uns“-Liebe. Ich glaube, bei einem U2-Konzert entsteht eine besondere Tiefe, in der sich auch Menschen sicher fühlen, die politisch normalerweise überhaupt nicht einer Meinung sind. Darauf bin ich sehr stolz. Wenn wir in Amerika auftreten, wollen wir, dass die Menschen das Gefühl haben, eine gute Entscheidung getroffen zu haben, auch wenn sie wahrscheinlich zu viel Geld bezahlt haben, um uns zu sehen. Aber wir werden sie auch herausfordern.

Sie haben doch vermutlich ein gewisses Mitspracherecht bei den Ticketpreisen?

Bono: Nun, genau das ist ja das große Problem im Livegeschäft: Wir haben erstaunlich wenig Einfluss darauf. Aber was wir als Band machen: Wir sorgen dafür, dass die besten Plätze im Haus oft zu den günstigsten gehören. Andererseits haben wir auch überhaupt kein Problem damit, reichen Leuten ihr Geld abzuknöpfen.

Zum Abschluss eine grundsätzliche Frage. In diesem Gespräch wird deutlich, dass U2 darüber nachdenken, welche Geschichte wir als Gesellschaft gerade erleben und was die Band dazu beitragen kann. Aber es gibt sie seit 50 Jahren und das geht nicht ewig so weiter. An welchem Punkt der eigenen Geschichte steht U2 heute? Haben Sie eine Vorstellung, wie diese Geschichte enden soll?

The Edge: Wir sind kreativ noch immer enorm inspiriert und aktiv. Es gibt viele Songs, die nicht veröffentlicht, nicht einmal fertiggestellt sind. Deshalb sehe ich dieses Ende nicht in naher Zukunft.

Bono: Edge, ich glaube, David würde die Rede interessieren, die du der Band neulich gehalten hast. Darüber, was wäre, wenn du dir eine andere Band suchen müsstest.

The Edge: Da ist ein weiterer Grund, warum ich noch bei U2 bin. Früher dachte ich gelegentlich: Das ist alles zu schwierig. Ich sollte diese Band verlassen. Dann begann ich einen inneren Dialog. (Er spricht mit sich selbst.) „Also, was willst du mit deinem Leben anfangen?“ Ich antwortete: „Nun, ich bin ein kreativer Mensch, Musik ist meine große Leidenschaft. Also würde ich bei der Musik bleiben.“ „Okay, willst du singen?“ Ich dachte: „Ich will wirklich nicht Sänger sein. Ich bin glücklich als Gitarrist.“ „Mit welchem Sänger würdest du am liebsten arbeiten?“ Und ich dachte: „Ganz klar mit Bono.“

Also gut, ich würde also ein Soloprojekt machen, aber mit Bono als Sänger. Die nächste Frage: „Welche Rhythm Section wäre die beste?“ Die Antwort: „Adam und Larry.“ Also wäre es ein Soloprojekt mit Bono als Sänger, mir als Gitarristen und Adam und Larry. Ich würde U2 neu erfinden. Deshalb gibt es keinen Zweifel: Hier gehöre ich hin.

Bono: Wahrscheinlicher ist, dass die Menschen irgendwann genug von uns haben. Und dass wir irgendwann zu müde werden, uns anzustrengen, um sie zu erreichen – was wiederum dazu führt, dass sie genug von uns haben. Ich glaube, wenn wir bis zum Umfallen live spielen, wird es immer ein Publikum geben. Aber wir haben in dieser Hinsicht ein Problem: Wir haben einander mit 18, 17, 16 Jahren versprochen, niemals, wirklich niemals auf eine Bühne zu gehen, ohne alles zu geben. Dieses Versprechen haben wir noch nie gebrochen. Wir hatten Faustkämpfe auf der Bühne, wir hatten sie hinter der Bühne, wir haben jede Menge Wahnsinn erlebt. Aber dieses Versprechen haben wir nie gebrochen.

The Edge: Ja, für uns war das nie bloß Unterhaltung. Niemals. Es war immer etwas mit viel mehr Bedeutung und Gewicht. Zu den ersten Konzerten, die wir sahen, gehörten The Clash auf ihrer ersten Tour, die Buzzcocks, The Jam und Talking Heads. Wenn man diese Dringlichkeit und diese ideologische Haltung erlebt, kann man die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist viel mehr als bloße Unterhaltung.

Bono: Es ist wie dieser Spruch über Fußball: Es geht nicht um Leben und Tod. Es ist viel ernster als das.