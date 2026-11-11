Spitzentöne: Es gibt noch Schlimmeres als Babler

Die Entwicklungen von damals sollte sich nun jeder Nachfolger vor Augen halten. Ob man das gesamte Ressortpaket wieder in eine Hand geben will (ich wüsste da schon Kandidaten), ist ungeklärt. Man las kürzlich auch, die Babler’schen Agenden würden verteilt. Nämlich auf den Infrastrukturminister Peter Hanke und auf Eva-Maria Holzleitner, Frauen und Wissenschaft (in dieser Reihenfolge).

Hanke wäre dabei „selbstverständlich“ mit dem Wohnbau, eventuell mit dem Sport zu betrauen, lese ich weiter. Aber ich reklamiere ihn mit Nachdruck auch für die Kultur. Wie das? Er war als Wiener Finanzstadtrat für die Holding zuständig, von der neben dem Jüdischen Museum und dem Mozart-Haus auch die Vereinigten Bühnen Wien administriert werden. Dieses misslungene Konstrukt vereinigt das weltformatige Opernhaus an der Wien mit den Musical-Abfüllstationen Raimundtheater und Ronacher.

Hanke hat das kommunale Opernhaus stets gegen die Bestrebungen des (jetzt zum Glück pensionierten) Gesamtgeschäftsführers Patay beschützt. Unter Hankes überschaubar kunstinteressierter Nachfolgerin Barbara Novak hingegen brachen für das kürzlich zum Opernhaus des Jahres gewählte Theater an der Wien existenzbedrohende Zustände an. Die fabelhafte Zweitbühne in den Kammerspielen wurde geschlossen, qualifiziertes Personal gekündigt.