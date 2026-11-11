Spitzentöne: Es gibt noch Schlimmeres als Babler

Heinz Sichrovsky©Matt Observe
Babler wird seine Ressorts verlieren. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber wer folgt ihm nach? Für die Kultur wird Teilzeitparteichefin Holzleitner ins Gespräch gebracht. Das wünsche ich weder ihr noch der SPÖ noch der Kunst. Die Folgen könnten turbulent sein.
Unter kannibalischer Anteilnahme der Öffentlichkeit wird in diesen Tagen Andreas Babler verteilt, um nicht zu sagen: vierteilt. Ich schließe mich da nicht an, obwohl der scheidende Vizekanzler mit seinen vier Ministerien Unerschrockenheit und Spargesinnung nicht restlos glücklich zur Deckung gebracht hat.
Wohnen erschien mir da noch das Geringste: Unstrittig wird Babler ja auch in eventuell beengteren Verhältnissen wohnhaft bleiben, hier wurden hinsichtlich der Fachkompetenz auch kaum Zweifel laut. Den Großbereich Sport verdränge ich als gemarterter Austrianer weiträumig (SPÖ-Stammwähler reicht mir bei Weitem). Und wer sich künftig zwischen die medialen Machtblöcke setzen will, braucht eine Art Gottvertrauen, die der Allmächtige dem scheidenden Amtsinhaber unfreundlich vergolten hat.
„Sparpfad“ Richtung Massensterben
Aber die Kultur! Wenn wir davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil der Touristenströme Babler-Besichtigung im Sinn hat, sollte vielleicht doch überlegt werden, die ruinöse Nicht-Valorisierung der Bundestheater nochmals zu überdenken. Nicht zu reden von den zehn Millionen, die der freien Szene schon in diesem Jahr verloren gingen. Wohin außer ins Massensterben der „Sparpfad“ bis 2029 führt, wird mit Bablers Nachfolger deutlich zu erörtern sein.
Insgesamt warte ich täglich darauf, dass sich die Großen und die Kleinen gemeinsam in Bewegung setzen wie anno Corona. Freilich, damals durften die Besänftigungsmaßnahmen zumindest theoretisch kosten, was sie wollten, während man heute in der Hoffnung, dass es den anderen treffen möge, lieber abduckt. Aber anderseits dauerte es selbst unter den damaligen Verhältnissen gerade 127 Tage, und die überforderte Kulturstaatssekretärin Lunacek war von der eigenen Klientel aus dem Amt befördert.
Wer nimmt die Kunst?
Die Entwicklungen von damals sollte sich nun jeder Nachfolger vor Augen halten. Ob man das gesamte Ressortpaket wieder in eine Hand geben will (ich wüsste da schon Kandidaten), ist ungeklärt. Man las kürzlich auch, die Babler’schen Agenden würden verteilt. Nämlich auf den Infrastrukturminister Peter Hanke und auf Eva-Maria Holzleitner, Frauen und Wissenschaft (in dieser Reihenfolge).
Hanke wäre dabei „selbstverständlich“ mit dem Wohnbau, eventuell mit dem Sport zu betrauen, lese ich weiter. Aber ich reklamiere ihn mit Nachdruck auch für die Kultur. Wie das? Er war als Wiener Finanzstadtrat für die Holding zuständig, von der neben dem Jüdischen Museum und dem Mozart-Haus auch die Vereinigten Bühnen Wien administriert werden. Dieses misslungene Konstrukt vereinigt das weltformatige Opernhaus an der Wien mit den Musical-Abfüllstationen Raimundtheater und Ronacher.
Hanke hat das kommunale Opernhaus stets gegen die Bestrebungen des (jetzt zum Glück pensionierten) Gesamtgeschäftsführers Patay beschützt. Unter Hankes überschaubar kunstinteressierter Nachfolgerin Barbara Novak hingegen brachen für das kürzlich zum Opernhaus des Jahres gewählte Theater an der Wien existenzbedrohende Zustände an. Die fabelhafte Zweitbühne in den Kammerspielen wurde geschlossen, qualifiziertes Personal gekündigt.
Wen meinte Ruck?
Die beiden anderen Häuser werden derweil gemästet, obwohl 2027 im Prater eine halbprivate Musical-Halle, Profil Messegelände Herne, eröffnet. Unter diesen Umständen glaube ich den gestürzten Wiener Wirtschaftsbundpräsidenten Ruck richtig zu verstehen, wenn er im Weinkeller lieber mit einem Mann als mit einer Frau verhandelt hat: Der sozialpartnerschaftlich verdiente Mann meinte es nicht frauenfeindlich, er meinte einfach Barbara Novak.
Diese langen Umschweifigkeiten musste ich Ihnen zumuten, ehe ich auf die Interimsvorsitzende Eva-Maria Holzleitner komme. In Gesinnungsgemeinschaft mit dem Kunstvizekanzler und dem demnächst aufsteigenden Finanzminister verliert das Kulturbudget ziemlich genau jene Millionen, die dem Frauenministerium zugeschlagen werden.
Zur nämlichen Zeit werden die Universitäten in die Zweitklassigkeit budgetiert, nachdem man eben erst großmäulig akademischen Trump-Opfern Asyl angeboten hat. Die Fachministerin hat die Universitäten schon im Frühjahr davon verständigt, dass sie im Portfolio zweiten Rang einnehmen. Wenn die immerhin graduierte Soziologie-Bachelorette schon derart demonstratives Desinteresse an der Wissenschaft einbekennt, kann man sich vorstellen, wo im dann noch überfüllteren Portfolio die Kunst ansässig wäre.
Dann wird demonstriert
Womit ich zu Ulrike Lunacek zurückkehre. Auch die Grüne war als Frauenund Sozialpolitikerin geachtet. Aber Kunstverstand und Gesinnung haben nichts miteinander zu tun, und die Künstler sind gefährlich wortmächtig, wenn man ihnen dumm begegnet. Eva-Maria Holzleitner wurde für ihr bildungspolitisches Wirken schon von zigtausenden Demonstranten zurechtgewiesen.
Es enttäuscht mich persönlich, dass nicht Donnerstag für Donnerstag weiterdemonstriert wird, wenn eine linke Partei die gigantische Erhöhung des Militärbudgets abnickt und dafür die Jungwähler zum Teufel schickt. Aber in Aktionsgemeinschaft mit den Künstlern könnte sich eine Dynamik aufbauen, die ich weder der SPÖ noch ihrer multifunktionalen Zukunftsreserve wünsche.
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