„Wir hassen nicht zurück“: Jüdisches Leben 2026 und der neue Antisemitismus

Ein Auftritt der beiden in Wien wurde abgesagt: Man könne für die Sicherheit zweier jüdischer Frauen nicht mehr garantieren. Augenfälliger könnte das Buch mit dem lapidaren Titel „Mut" seine Unentbehrlichkeit nicht beweisen: Die österreichisch-amerikanische Psychoanalytikern Erika Freeman und die ehemalige Direktorin des Wiener Jüdischen Museums, Danielle Spera, erforschten die Lebensgeschichten von 36 jüdischen Frauen.

Im Gespräch thematisieren sie die steigende Kritik an Israel, Van der Bellens Auftritt in New York, die Verbindung zwischen Linksradikalen mit Islamisten und die drohende Wiederholung des Unsagbaren

Ist Ihr Buch auch eine Antwort auf den 7. Oktober 2023, den Anschlag der Hamas auf Israel?

Danielle Spera: Nicht unmittel­bar. Erika und ich hatten schon lange darüber nachgedacht, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Der 7. Oktober war aber ein wesentlicher Anlass dafür, dass wir intensiv über Israel und über den seither dramatisch angewachsenen Antisemitismus gesprochen haben.

Erika Freeman: So stark wie der Antisemitismus einmal war, ist er Gott sei Dank noch nicht. Aber jetzt bemerkt man wenigstens, dass er ärger wird. Das hätte man vorher nicht erwartet.

Spera: Wenn man wie du die Nationalsozialisten hier erlebt hat, betrachtet man den heutigen Antisemitismus vermutlich noch einmal mit anderen Augen. Aber auch für uns ist die Entwicklung belastend. Besonders verstörend finde ich die Allianz zwischen Teilen der radikalen Linken und islamistischen Bewegungen. Dass sich der Hass auf Israel immer wieder gegen alle Jüdinnen und Juden richtet, ist für mich weder nachvollziehbar noch hinnehmbar.

Freeman: Man kann sich heute nicht einmal vorstellen, wie es war. Das hat sechs Millionen Menschenleben gekostet. Es wird hoffentlich niemals wieder geschehen.

Der 7. Oktober wird vielfach als das Schlimmste bezeichnet, was man Juden seit dem Holocaust angetan hat. Trifft das zu?

Spera: Für Israel war es das furchtbarste Massaker seit der Staatsgründung. 1.200 Menschen wurden ermordet, Hunderte als Geiseln verschleppt. Ich habe nur wenige Bilder davon gesehen, und sie gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf. Die Hamas hat ja dort nicht nur diese Morde, Vergewaltigungen und Massaker angerichtet, sondern alles noch gefilmt. Viele Menschen können oder wollen sich diese Aufnahmen nicht ansehen. Trotz­dem dürfen wir nicht verdrängen, was an diesem Tag geschehen ist.

Freeman: Einigen bereitet es sogar Vergnügen, all das anzusehen. Sie hoffen sogar, dass sie es wiederholen können. Der liebe Herrgott hat versprochen, dass wir nicht verschwinden werden. Aber er hat uns auch gesagt, dass es niemals leicht für uns sein wird. Der Judenhass wird uns immer begleiten.

Ein jüngstes Beispiel dafür betrifft den Österreichischen Journalistenclub: Er lehnte die Präsentation Ihres Buches „Mut“ mit der Begründung ab, dass Ihre Sicherheit nicht gewährleistet werden könne. Mit ähnlichen Argumenten wurde vor wenigen Monaten Michel Friedman in Deutschland von einigen Veranstaltern ausgeladen. Was empfinden Sie dabei?

Spera: Es ist absurd. Unser Buch handelt von mutigen jüdischen Frauen und davon, was wir heute von ihnen lernen können. Es geht weder um Israel noch um Antisemitismus. Wir schreiben über Mut – und ausgerechnet der Journalistenclub findet nicht den Mut, ein Gespräch darüber zu ermöglichen.

Ist es nicht die Aufgabe von Institutionen, gerade solche Veranstaltungen zu ermöglichen?

Spera: Ja, selbstverständlich. Gerade ein Journalistenclub sollte für freie Debatte und offenen Austausch stehen. Wenn es konkrete Sicherheitsbedenken gibt, muss man ein tragfähiges Sicherheitskonzept erarbeiten und nötigenfalls Polizei und Veranstaltungsort einbeziehen. Eine Veranstaltung vorsorglich abzusagen, ist das falsche Signal: Damit überlässt man jenen das Feld, die durch Drohungen oder befürchtete Störungen bestimmen wollen, worüber öffentlich gesprochen werden darf.