Abdul El-Sayed, demokratischer Gewinner in Michigan, mit Ehefrau Sarah Jukaku. Hoffentlich kein Pyrrhussieg.©JEFF KOWALSKY, AFP, APA
Abdul El-Sayed, der erste Muslim im amerikanischen Senat, hat eine einfache Erklärung für die Probleme der USA.
Amerika hat einen neuen politischen Star. Abdul El-Sayed, 42 Jahre alt, Muslim, Sohn ägyptischer Einwanderer, wurde am 3. November als erster Muslim in den amerikanischen Senat gewählt. El-Sayed hat eine einfache Erklärung für Amerikas Probleme.
Das politische System diene nicht den Bürgern, sondern den Reichen, Konzernen und mächtigen Interessengruppen. Millionen Amerikaner können sich Lebensmittel, Medikamente und Wohnungen kaum leisten. Gleichzeitig verteilt Washington Milliarden an ausländische Regierungen. Allerdings steht nur Israel im Mittelpunkt seiner politischen Angriffe.
Warum sollten Steuerzahler israelische Waffen finanzieren, während amerikanische Kinder medizinisch unzureichend versorgt werden? Warum gibt es Geld für Israels Armee, aber angeblich nicht für Schulen in Detroit? Aus komplizierten Haushaltsfragen werden einfache moralische Entscheidungen. Die Abneigung gegenüber Israel wird zur Erklärung für Probleme, die Amerika selbst verursacht hat.
Michigan
El-Sayed studierte an der University of Michigan und absolvierte sein Medizinstudium an der Columbia University. Während seiner Studienzeit übernahm er eine leitende Position in der Muslim Students Association. Nach seinem Wahlsieg gratulierte ihm Abdel Mawgoud al-Dardiri, ein führender Vertreter der Muslimbruderschaft, und bezeichnete El-Sayeds Erfolg als Vorbild für Muslime, die „innerhalb des politischen Systems“ für die Interessen der „islamischen Welt“ arbeiten.
El-Sayeds Reaktion auf den Anschlag gegen die Synagoge Temple Israel in Michigan im März 2026 zeigt den „Umweg“ des Antisemitismus über die Kritik an Israel. Er verurteilte die Tat, verwies jedoch auf den Krieg im Libanon. Seine Formulierung „Hurt people hurt people“ (verletzte Menschen verletzen andere Menschen) rechtfertigt die Übertragung der Verantwortung für den Krieg Israels gegen die Hisbollah auf amerikanische Juden.
In Michigan war El-Sayed besonders in den arabisch geprägten Städten erfolgreich. In Dearborn, der ersten amerikanischen Stadt mit arabischer Bevölkerungsmehrheit, erhielt er bei den Vorwahlen 78 Prozent der Stimmen. Auch im benachbarten Hamtramck, dessen Stadtrat ausschließlich aus Muslimen besteht, fand er breite Unterstützung.
Widersprüche
Beide Städte stehen für bemerkenswerte Widersprüche innerhalb der Demokraten. Hamtramcks Stadtrat beschloss 2023 einstimmig, Regenbogenflaggen an öffentlichen Gebäuden zu verbieten. In Dearborn protestierten Hunderte Eltern gegen Schulbücher über Homosexualität. El-Sayed lag bei den Vorwahlen weniger als 14.000 Stimmen vor seiner Konkurrentin Haley Stevens.
Allein in Dearborn und Dearborn Heights betrug sein Vorsprung mehr als 16.000 Stimmen. Ohne diese Hochburgen wäre sein Sieg kaum möglich gewesen. Liberale Demokraten, sonst Vorreiter in Sachen Menschenrechte, und religiös konservative Muslime fanden einen gemeinsamen politischen Nenner – die Verurteilung Israels.
Die realen Zahlen zeigen die Absurdität dieser Propaganda. Ungefähr ein Prozent des amerikanischen Bundeshaushalts entfällt auf die US-Auslandshilfe – auf Israel lediglich etwa sieben Prozent der Gesamtsumme der Auslandshilfe. Ein erheblicher Teil fließt zurück in die US-Wirtschaft, zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Selbst eine vollständige Streichung dieser Unterstützung würde weder das amerikanische Gesundheitssystem sanieren noch die Wohnungsnot beseitigen, die Lebenshaltungskosten beeinflussen oder den Preis für Treibstoffe senken.
Israel ist nicht nur Empfänger amerikanischer Milliardenhilfe, sondern auch Lieferant von Technologien, von denen die USA profitieren. Wer nur die Milliarden zählt, die Washington nach Israel überweist, unterschlägt den Nutzen, den Amerika aus dieser Partnerschaft zieht.
NS-Propaganda
Konfrontiert mit der einseitigen Kritik an Israel, versuchte El-Sayed mit der Forderung auszuweichen, auch an andere Staaten keine Unterstützung mehr auszuzahlen. Dann jedoch erschien ein Video, das kurz vor den Wahlen veröffentlicht wurde. Es zeigt eine Form der plakativen Hetze, die an die Propagandafilme des NS-Regimes erinnert: Ein Ehepaar kauft im Supermarkt Lebensmittel für seine Kinder. Als der Mann Eier in den Einkaufswagen legen möchte, fordert ihn seine Frau auf, sie zurückzustellen. „Mögen unsere Kinder keine Eier mehr?“, fragt er. „Doch, aber wir müssen diese sieben Dollar für das Töten von Palästinensern zurücklegen“, antwortet sie.
Wenn Lebensmittel teurer werden, die Mieten steigen und Treibstoffe kaum noch bezahlbar ist, dann liegt die Verantwortung für El-Sayed nicht in Washington, sondern Tausende Kilometer entfernt, in Israel. Aus wirtschaftlichen Problemen wird eine politische Anklage, aus Israel der Schuldige für Amerikas soziale Misere. Und wenn sich die Wut der Menschen schließlich nicht mehr nur gegen Israel richtet, sondern gegen jüdische Amerikaner, ist das keine unvorhersehbare Nebenwirkung.
Wer Israel zum Sündenbock für die Probleme einer ganzen Nation macht, weiß, welche Ressentiments er damit bedient. Das ist keine Sozialpolitik, keine Kritik an amerikanischer Außenpolitik und schon gar kein Kampf für Gerechtigkeit. Das ist Antisemitismus, nicht aus Versehen, sondern eiskalt kalkuliert.