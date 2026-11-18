Amerika hat einen neuen politischen Star. Abdul El-Sayed, 42 Jahre alt, Muslim, Sohn ägyptischer Einwanderer, wurde am 3. November als erster Muslim in den amerikanischen Senat gewählt. El-Sayed hat eine einfache Erklärung für Amerikas Probleme.

Das politische System diene nicht den Bürgern, sondern den Reichen, Konzernen und mächtigen Interessengruppen. Millionen Amerikaner können sich Lebensmittel, Medikamente und Wohnungen kaum leisten. Gleichzeitig verteilt Washington Milliarden an ausländische Regierungen. Allerdings steht nur Israel im Mittelpunkt seiner politischen Angriffe.

Warum sollten Steuerzahler israelische Waffen finanzieren, während amerikanische Kinder medizinisch unzureichend versorgt werden? Warum gibt es Geld für Israels Armee, aber angeblich nicht für Schulen in Detroit? Aus komplizierten Haushaltsfragen werden einfache moralische Entscheidungen. Die Abneigung gegenüber Israel wird zur Erklärung für Probleme, die Amerika selbst verursacht hat.