Robert Menasse: „Trump ist auf eine Weise lächerlich, dass einem das Lachen vergeht“

Wie die meisten von uns, erinnert sich auch der Schriftsteller Robert Menasse noch genau, wie und wo ihn die Nachricht vom Attentat auf die Twin Towers am 11. September 2001 erreicht hat. In einem Mainzer Fernsehstudio war es, während des Fernsehinterviews zu seinem Roman „Die Vertreibung aus der Hölle“. Ausgerechnet in dem Moment, als das Gespräch auf Inquisition und Terror kam, wurde er von den Monitoren ausgeblendet und von einem Video verdrängt. Es zeigte ein Flugzeug, das auf das World-Trade-Center in New York zusteuerte.

25 Jahre nach den Terroranschlägen auf die Twin Towers erscheint beim Verlag Droschl Menasses Band „Der 11. September – Überblendungen“.

Herr Menasse, als just in dem Moment, in dem Sie Ihren Roman „Die Vertreibung aus der Hölle“ präsentierten, die Hölle auf Erden ausbrach – was war da Ihre erste Empfindung?

Meine erste Reaktion: Ich war verständnislos verärgert. Ich dachte, dass der Trailer eines neuen amerikanischen Katastrophenfilms zu früh eingespielt wurde und den Beitrag über meinen Roman abrupt unterbrach, und ich ärgerte mich über die Wirkungsmacht amerikanischer Blockbuster-Filme.

Aber sehr schnell war klar, was da gerade geschah und dass es wirklich geschah. Der Schock machte sprachlos, außer die Fernsehkommentatoren, die sehr schnell erste Mutmaßungen verbreiteten, wer für dieses Attentat verantwortlich war. Und ich dachte: Chilenen. Das waren Chilenen.

Wie kamen Sie darauf?

Wegen des Datums. Der 11. September war der Jahrestag des Putschs in Chile. Das war übrigens der Tag, der mich politisiert hat. Ich bin ja aufgewachsen in diesem von Eltern und Schule geprägten Klima der Dankbarkeit gegenüber den USA, weil sie Hitler besiegt hatten, die Demokratie verteidigen, Führungsmacht der freien Welt sind, und durch die Popkultur waren sie der Inbegriff einer lässigen freien Zukunft. Beim Vietnamkrieg glaubte ich als Schüler noch den Kommentaren von Hugo Portisch, dass es da um die Verteidigung der freien Welt ging.

Aber dass die USA Salvador Allende , den demokratisch gewählten Präsidenten des souveränen Staats Chile wegputschten und einen faschistischen Diktator, Augusto Pinochet, an seine Stelle setzten, und noch dazu „Experten“ schickten, die der chilenischen Militärpolizei beibrachten, wie man richtig foltert, das hat mich, einen damals naiven Studenten, geschockt. Abertausende Regimegegner, Antifaschisten, Widerstandskämpfer wurde damals ermordet, es wurde eine große Zahl von Waisenkindern produziert.

Daher mein Gedanke: Jetzt sind sie in dem Alter und haben wohl auch die Befähigung, einen solchen Racheanschlag zu organisieren und durchzuführen. Mich wunderte, dass beim Datum 11. September niemand an Chile dachte, keinem Kommentator ist aufgefallen, dass es der Jahrestag dieses großen Verbrechens war, das die USA begangen haben.

Warum? Weil die USA nicht daran erinnern wollten?

Der Schock war, dass ein solches Attentat erstmals die USA auf ihrem eigenen Territorium traf. Das war das Unvergleichliche. Chile war einfach amerikanische Außenpolitik, nichts weiter. Es galt da ja nie das Völkerrecht, sondern das im Westen akzeptierte Gewohnheitsrecht, dass die USA überall in der Welt ihre Interessen durchsetzen dürfen, in letzter Konsequenz militärisch.

Alleine die Tatsache, dass Lateinamerika als Hinterhof der USA bezeichnet wurde, Hinterhof, wo sie nach Belieben für Ordnung in ihrem Sinne sorgen dürfen, und dass der Begriff Hinterhof ein völlig unreflektiertes Vokabel in den Kommentaren der Transatlantiker wurde, die uns erklärten, dass die Militärdiktaturen im Hinterhof im Interesse der freien Welt wären, ist eine so unfassbare Ungeheuerlichkeit, dass es mich wundert, dass erst jetzt schön langsam in Europa klar wird: der US-amerikanische Kapitalismus hat sein ideologisches Kapital verspielt.

Sie vergleichen in Ihrem Buch die Reaktionen auf 9/11 mit einem anderen US-amerikanischen Trauma, der Ermordung von John F. Kennedy anno 1963.

Ja, der Unterschied ist interessant. Kennedys Ermordung war ein globaler Schock, er verband weltweit Menschen in Trauer, für die Kennedy ein Versprechen für die Welt war: Weltfrieden, Freiheit, in Berlin und überall, menschlicher Fortschritt. Das Fernsehen war noch Schwarz-Weiß, und man glaubte, die Bilder in Pastellfarben zu sehen. Durch diesen globalen Schock hatte die Weltöffentlichkeit zum ersten Mal so etwas wie eine Weltinnerlichkeit. Die Menschen fühlten sich über nationale Grenzen hinweg verbunden.

Bei 9/11 in New York war es schon ganz anders. Es war ein nationaler Schock, dass in den USA ein Terroranschlag auf die USA möglich ist, und sofort wurde Solidarität mit der verwundeten Nation USA eingefordert. Aber niemand außerhalb der USA sagte, wie es bei Kennedy der Fall war: Dieser Anschlag auf die USA hat meine Zukunftshoffnungen und -vorstellungen zerstört, meine Hoffnungen auf eine bessere Welt, auf Weltfrieden in Freiheit. Im Gegenteil, die Konsequenz auf diesen Anschlag, und das wusste jeder, war Krieg.