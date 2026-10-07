Ein Abend Heymishkeyt: Wenn Wien wieder Jiddisch spricht

Zu Cahans jiddischem Kabarettabend kommen auch viele junge Menschen. Sie absolvieren gerade die Summer School, die Szendrői gemeinsam mit der Uni Wien dieses Jahr zum dritten Mal abhält. Tagsüber lernen die Studenten jiddische Grammatik, abends hören sie Cahan beim Singen zu. Die Melodie zu den alten jiddischen Texten hat er teilweise selbst komponiert. Begleitet wird er von David Serebryanik am Keyboard. Der Pianist spricht selbst kein Jiddisch, wie er preisgibt: „Ich spreche diesen jiddischen Dialekt, er heißt Deutsch.“ Danach präsentiert er eine jiddische Interpretation von Beethoven mit dem Titel „Far Elisheva“. Gelacht wird an diesem Abend also auch genug.

Das Publikum spiegelt die schillernden Facetten des Jiddischen wider, aber auch die Brüche: Zum ersten Mal bei Yung Yidish ist Rivka Karasik, 51. Die Künstlerin ist als jiddische Muttersprachlerin in New York aufgewachsen und lebt seit mehreren Jahren in Wien. Mitgebracht hat sie „Tzibeleh Kikhlekh“. Die traditionellen aschkenasischen Kekse hatte ihr Onkel ihr vor Jahrzehnten in einer Bäckerei in Manhattan gezeigt. „Sie schmecken einfach jiddisch“, sagt sie, während sie einen Teller herumreicht. Einige Verkoster zeigen sich vom Zwiebelgeschmack etwas überrascht. Sie schmecken aber allen.

„Jiddisch ist die Sprache meiner Familie und es ist die Sprache, die alles verbindet, was mir irgendwie nah und heymish ist“, erzählt Jasmin. Die 26-Jährige nimmt an der Summer School teil. Die Lieder versteht sie alle. Es scheint, als hätte sie die Energie aller Anwesenden aufgesaugt: „Wenn ich die Sprache gesprochen höre – und das tue ich selten –, macht das mein Herz glücklich, so kitschig wie das auch klingen mag. Es gibt mir ein total schönes Gefühl.“