Israel: Wer sind die Siedler?

Begonnen hat alles mit dem Sechstagekrieg 1967. Israel eroberte Ostjerusalem und das Westjordanland – das Gebiet zwischen Jerusalem und dem Jordan –, das zuvor von Jordanien kontrolliert worden war. Hier entstanden die ersten israelischen Siedlungen.

Die von der Arbeitspartei geführten Regierungen begründeten deren Genehmigung mit Sicherheitsinteressen. Der Allon-Plan sah im dünn besiedelten Jordantal eine israelische Präsenz als strategischen Schutzgürtel vor. In manchen Gebieten, etwa Gusch Etzion, hatte es bereits vor 1948 jüdische Siedlungen gegeben.

Nach 1977 änderte sich die Politik. Mit dem Wahlsieg des Likud und dem wachsenden Einfluss der nationalreligiösen Bewegung Gusch Emunim wurde die Besiedlung nicht mehr nur mit Sicherheit begründet. Es ging jetzt um Judäa und Samaria – die biblischen Bezeichnungen für große Teile des heutigen Westjordanlands – als historisches und religiöses Kernland des jüdischen Volkes.

Heute verteilen sich israelische Siedlungen über weite Teile des Westjordanlands – entlang der Grünen Linie, rund um Jerusalem, im Jordantal und tief im Inneren des Gebiets. Es entstanden Schulen, Einkaufszentren, Industriegebiete, Straßen und Hochschulen. Mehr als eine halbe Million Israelis leben inzwischen im Westjordanland außerhalb Ostjerusalems – zählt man die israelische Bevölkerung Ostjerusalems hinzu, liegt die Zahl der Siedler bei etwa 750.000.