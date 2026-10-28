Hitler, Lenin, Stalin – die Antizionisten

Wenn sich die britische Green Party auf ihrem Parteikongress im Oktober zum „Antizionismus“ bekennt und linke Parteien diesem Vorbild folgen, begeben sie sich in eine bemerkenswerte ideologische Gesellschaft.

Denn die Ablehnung des Zionismus verbindet zwei konträre Bewegungen – Nationalsozialisten und Kommunisten. Von Hitler über Lenin bis Stalin zieht sich die Feindschaft gegenüber dem Zionismus. Unterschiedliche Motive, unterschiedliche Begründungen, dasselbe Ergebnis: die jüdische Nationalbewegung wird zum Feind erklärt.