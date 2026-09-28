Antisemitismus: Die Demokratie des Vorurteils

Für die Linke ist der Antisemit ein Rechter. Er trägt Glatze oder kurz geschorene Haare, entweder mit Springerstiefeln und Lederjacke, oder brav und sittlich wie Mamas Lieblingssohn, und hat vermutlich irgendwo ein Hakenkreuz tätowiert. Für die Rechte ist der moderne Antisemit ein etwas schmuddeliger Aktivist einer linken Partei mit zusammengebundenen Haaren am Hinterkopf, eingehüllt in ein Palästinensertuch und einer Wassermelone als Anstecker. Die radikalen Muslime erklären, sie würden nur Zionisten hassen, vermuten jedoch, dass jeder Jude einer sei. Damit ist Antisemitismus verteilt wie die Figuren auf einem Schachbrett. Je nach Strategie kann man sie verschieben. Manchmal gewinnt Weiß, manchmal Schwarz, spielen dürfen alle.

Der Hass gegen Juden ist der politische Wanderpokal der Geschichte. Er passt sich an, ohne seinen Kern zu verändern, und ist ideologisch ausgesprochen anspruchslos. Er ist promiskuitiv, schläft mit jedem und jeder – in der Metapher einer amoralischen Kreislaufwirtschaft. Er ist die Hure, für die man sich nicht schämen muss, da sie alle bedient. Das Schweizer Taschenmesser des Ressentiments. In der aktuellen Form schafft es der Jude, für Menschen verantwortlich gemacht zu werden, die er nie getroffen hat, für eine Regierung, die er nicht gewählt hat, und für einen Krieg, der Tausende Kilometer entfernt stattfindet.