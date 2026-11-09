Die Arbeit als Kindermädchen für die Superreichen wird immer anspruchsvoller – und lukrativer

Auch die Organisation der Kinderbetreuung hat sich mit dem Aufkommen der sogenannten „Rota-Nanny“ verändert. Vor der Covid-19-Pandemie setzten die wohlhabenderen Kunden von Rogers, die sich so viele Stunden Kinderbetreuung leisten konnten, wie sie wollten, häufig auf eine Kombination verschiedener Betreuungskräfte: eine Nanny von Montag bis Freitag, eine andere fürs Wochenende und zusätzlich einen Babysitter für abendliche Ausgänge. Wenn die Eltern länger arbeiten mussten, hofften sie, dass die Wochentags-Nanny kurzfristig zusätzliche Stunden übernehmen würde. Heute können zwei Nannys – eine im Dienst, die andere frei – jede Stunde des Tages und jeden Tag des Jahres abdecken. Das kostet allerdings Hunderttausende Dollar.

Für Familien, die sich das leisten können, ist dieses Modell eindeutig bequemer. Bei einer Aufteilung auf Werktags- und Wochenend-Nannys müsste eine Betreuungskraft, die mit der Familie verreist, möglicherweise Vorkehrungen für die eigene Familie treffen. Zudem wären längere Arbeitszeiten und gegebenenfalls eine Reisepauschale zu bezahlen. Alternativ könnte die Familie für die Reise eine andere Nanny engagieren, die den Kindern fremd ist. Bei einem festen Schichtmodell mit zwei Nannys sind solche Wechsel deutlich seltener.

Das kann auch für viele Nannys von Vorteil sein, sagt Rogers. Sie haben volle sieben Tage frei, um ihren eigenen Interessen nachzugehen. Entsprechend weniger Kindermädchen kann sie inzwischen für klassische Werktagsstellen vermitteln. Doch das neue Modell hat auch Schattenseiten. „Bevor ich mich wirklich der Kinderbetreuung verschrieben habe – wenn man mich mein ganzes Leben lang gefragt hätte, seit ich vier Jahre alt war: ‚Was willst du später einmal werden?‘, hätte ich geantwortet: ‚Hausfrau und Mutter‘“, sagt Lauren Lomascolo, die seit zehn Jahren als Nanny für wohlhabende Familien arbeitet. Heute fragt sie sich, ob sie jemals Unterstützung finden wird, um den Anforderungen ihres Berufs gerecht zu werden. „Wenn ich für immer in diesem Job bleibe, kann ich keine Kinder bekommen. Wenn ich aussteige, woher soll dann mein Einkommen kommen?“