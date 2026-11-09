Die Arbeit als Kindermädchen für die Superreichen wird immer anspruchsvoller – und lukrativer

Das Leben von Nannys im Schichtdienst ist glamourös und zermürbend zugleich.
Sie arbeitet mindestens zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – hat anschließend aber eine Woche frei. Ihr Jahresgehalt kann bis zu 200.000 Dollar betragen. Auf den Stundenlohn umgerechnet verdient sie damit so viel wie ein Mitarbeiter einer Private-Equity-Firma. Hohe Gehälter für lange Arbeitszeiten im Schichtdienst sind auf Ölplattformen, in Bergwerken und auf Containerschiffen üblich. Zunehmend gilt das auch für einen anderen anspruchsvollen Bereich: die Betreuung der Kinder von Superreichen.
Nanny-Boom der Spitzenklasse
Vor etwa einem Jahrzehnt waren solche Spitzengehälter noch selten. „Früher hörten wir oft: ‚So viel zahle ich nicht‘“, sagt Anita Rogers, Gründerin von British American Household Staffing (BAHS), einer Agentur, die Kindermädchen, Gouvernanten, Butler und Köche an wohlhabende Haushalte vermittelt. „Heute ist es genau umgekehrt.“ Kunden suchen Kindermädchen, die nicht nur an renommierten Akademien ausgebildet wurden, sondern auch mehrere Sprachen sprechen, Abschlüsse von Eliteuniversitäten vorweisen und bereit sind, ständig zu reisen und extrem lange Arbeitstage in Kauf zu nehmen. Und sie sind bereit, dafür zu zahlen.
Das hat einen Boom bei der Vermittlung von Kindermädchen der Spitzenklasse ausgelöst – ein Geschäftszweig, der sich zu einer eigenen kleinen Branche entwickelt hat. Einige Ausbildungsstätten bestehen schon lange: Die renommierte britische Norland University of Early Childhood etwa gibt es seit mehr als einem Jahrhundert. Viele Agenturen hingegen, an die sich Eltern aus der Oberschicht wenden, sind deutlich jünger. Anita Rogers gründete BAHS 2012. Zu ihren Konkurrenten zählen Adventure Nannies (gegründet 2007) und Morgan & Mallet (2015). Rogers zufolge hat BAHS mittlerweile 7.000 Kunden.
Ein Umfeld wie „Succession“
Die Grundlagen der Kinderbetreuung sind bei den Kindern von Superreichen dieselben wie bei jenen weniger wohlhabender Familien: Fläschchen geben, Mahlzeiten zubereiten, Ausflüge auf den Spielplatz. Doch das Umfeld und die Erwartungen können den Job grundlegend verändern. Oft ist ein Kindermädchen Teil eines Teams aus einem Dutzend Angestellten und keineswegs die einzige Betreuungskraft. Auch das Reisen mit der Familie ist eine andere Erfahrung.
„Sie wollen Nannys, die Erfahrung auf Yachten und in Privatjets haben“, sagt Rogers. „Das ist für sie selbstverständlich.“ Nicht jeder sei dafür geschaffen, sich in einem Umfeld wohlzufühlen, das „wie ‚Succession‘“ sein könne, fügt sie hinzu. „Dieser extreme Reichtum kann für jemanden, der noch nie damit in Berührung gekommen ist, eine große Belastung sein.“
Die Anforderungen können extrem sein – oder geradezu kleinlich. Eine Nanny erinnert sich, dass eine ultrareiche Familie, für die sie einst arbeitete, von ihr verlangte, die Unterwäsche des Sohnes täglich zu bügeln. Ein anderer Elternteil war wütend, weil sie nicht sofort eine Leiter holte, um eine Glühbirne an der fünf Meter hohen Decke des Spielzimmers auszuwechseln – während sie gleichzeitig auf die kleinen Kinder aufpassen sollte.
Das Modell der „Rota-Nanny“
Auch die Organisation der Kinderbetreuung hat sich mit dem Aufkommen der sogenannten „Rota-Nanny“ verändert. Vor der Covid-19-Pandemie setzten die wohlhabenderen Kunden von Rogers, die sich so viele Stunden Kinderbetreuung leisten konnten, wie sie wollten, häufig auf eine Kombination verschiedener Betreuungskräfte: eine Nanny von Montag bis Freitag, eine andere fürs Wochenende und zusätzlich einen Babysitter für abendliche Ausgänge. Wenn die Eltern länger arbeiten mussten, hofften sie, dass die Wochentags-Nanny kurzfristig zusätzliche Stunden übernehmen würde. Heute können zwei Nannys – eine im Dienst, die andere frei – jede Stunde des Tages und jeden Tag des Jahres abdecken. Das kostet allerdings Hunderttausende Dollar.
Für Familien, die sich das leisten können, ist dieses Modell eindeutig bequemer. Bei einer Aufteilung auf Werktags- und Wochenend-Nannys müsste eine Betreuungskraft, die mit der Familie verreist, möglicherweise Vorkehrungen für die eigene Familie treffen. Zudem wären längere Arbeitszeiten und gegebenenfalls eine Reisepauschale zu bezahlen. Alternativ könnte die Familie für die Reise eine andere Nanny engagieren, die den Kindern fremd ist. Bei einem festen Schichtmodell mit zwei Nannys sind solche Wechsel deutlich seltener.
Das kann auch für viele Nannys von Vorteil sein, sagt Rogers. Sie haben volle sieben Tage frei, um ihren eigenen Interessen nachzugehen. Entsprechend weniger Kindermädchen kann sie inzwischen für klassische Werktagsstellen vermitteln. Doch das neue Modell hat auch Schattenseiten. „Bevor ich mich wirklich der Kinderbetreuung verschrieben habe – wenn man mich mein ganzes Leben lang gefragt hätte, seit ich vier Jahre alt war: ‚Was willst du später einmal werden?‘, hätte ich geantwortet: ‚Hausfrau und Mutter‘“, sagt Lauren Lomascolo, die seit zehn Jahren als Nanny für wohlhabende Familien arbeitet. Heute fragt sie sich, ob sie jemals Unterstützung finden wird, um den Anforderungen ihres Berufs gerecht zu werden. „Wenn ich für immer in diesem Job bleibe, kann ich keine Kinder bekommen. Wenn ich aussteige, woher soll dann mein Einkommen kommen?“
Glamouröses Abenteuer
Für manche ist die Arbeit als Kindermädchen bei den Superreichen ein glamouröses Abenteuer. Mehrere erfolgreiche Reality-TV-Formate haben wohlhabende Familien rund um den Globus begleitet – von den Kardashians bis zu den „Real Housewives“.
Im Juni zeigte Hulu „Million Dollar Nannies“, eine Reality-TV-Show, die auf Ibiza spielt und sechs Frauen und zwei Männer bei der Suche nach Jobs in reichen Haushalten begleitet. Eine der Kandidatinnen hatte zuvor als Nanny für Kourtney Kardashian gearbeitet. In der Sendung gab es mehr Wutanfälle bei Erwachsenen als bei Kleinkindern. Doch sie bot eine ungewöhnliche Variante der üblichen Realitätsflucht: Die Fantasie bestand nicht darin, selbst reich zu sein, sondern für die Reichen zu arbeiten.
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