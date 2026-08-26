Kann KI ein Bewusstsein entwickeln?

Die meisten Menschen glauben, dass Menschen anders sind. Der Grund dafür liegt darin, dass sich der Homo sapiens zu einem bewussten Wesen entwickelt hat. Viele Tiere empfinden Schmerz und Freude, manche scheinen sogar über ein gewisses Selbstbewusstsein zu verfügen. Doch das einzigartige Potenzial des menschlichen Geistes, Bewusstsein zu entwickeln, macht jedes Mitglied dieser Spezies zu einem Wesen, das besondere Behandlung verdient.

In seiner Enzyklika vom Mai bekräftigte Papst Leo diese Auffassung, indem er eine Grenze zwischen der Menschheit und ihrer wachsenden Armee von Bots zog. Systeme der künstlichen Intelligenz, so sagte er, machen keine Erfahrungen und empfinden weder Freude noch Schmerz. Damit steht er nicht allein da. Viele Menschen empfinden es als Gräuel, KIs den Status einer Person zuzuerkennen.