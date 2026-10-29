Den klassischen Gate-Schalter haben die Partner auf einen einzigen Arbeitsplatz verkleinert. Die Tablets des Personals bündeln mehrere Boarding-Systeme in einer Oberfläche, auch die Durchsagen am Gate werden zentral gesteuert. Über QR-Codes gelangen Reisende direkt zu den digitalen Self-Services, etwa in die Lufthansa-App.

Wer vor dem Abflug arbeiten muss, findet sogenannte Working Cubes, also Arbeitsnischen mit mehr Ruhe und Privatsphäre. Sofas und Kunstwerke sollen dem Wartebereich eher den Charakter einer Lounge geben. „Premium gilt für uns nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden“, sagt Francesco Sciortino, im Lufthansa-Vorstand für das Drehkreuz Frankfurt zuständig. Fraport-Vorstand Dietmar Focke betont, die Zukunft des Reisens entstehe „nicht im Labor, sondern im laufenden Betrieb“.

Der Test fällt in eine Phase, in der Lufthansa in Frankfurt auf Qualität setzt. Laut Unternehmen war der vergangene Sommer am Drehkreuz der pünktlichste seit 2016. Konkrete Zahlen zu Wartezeiten oder zur Zufriedenheit am neuen Gate wurden bisher nicht veröffentlicht.