In die Innenstadt fahren die S-Bahn-Linien S1 und S8 abwechselnd, zusammen alle zehn Minuten. Bis zum Hauptbahnhof dauert die Fahrt laut Flughafen rund 40 Minuten, die S8 fährt rund um die Uhr. Für Besucherinnen und Besucher gibt es das Airport-City-Day-Ticket, eine Tageskarte, die laut S-Bahn München 17,50 Euro kostet. Der Lufthansa Express Bus fährt alle 20 Minuten zum Hauptbahnhof, eine Einzelfahrt kostet online 12,50 Euro.

Wer umsteigt, landet meist im Terminal 2 oder im Satelliten davor. Beide verbindet ein unterirdischer Zug, der alle vier Minuten fährt und rund eine Minute braucht. Zwischen Terminal 1 und Terminal 2 pendelt ein Shuttlebus, die Fahrt dauert fünf bis sieben Minuten. Beim Wechsel zwischen Schengen- und Nicht-Schengen-Flügen müssen Sie durch die Passkontrolle. Wurde die Verbindung auf einem Ticket gebucht, plant die Airline die nötige Umsteigezeit bereits ein.

Der neue Pier am Terminal 1 ist seit 21. April 2026 in Betrieb. Er kostete laut Flughafen rund 665 Millionen Euro und bietet Platz für bis zu sechs Millionen Passagiere im Jahr. Rund 40 Airlines nutzen ihn für Flüge außerhalb des Schengen-Raums.