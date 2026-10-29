München ist laut Skytrax der beste Flughafen Mitteleuropas und für viele Reisende aus Österreich das wichtigste Drehkreuz nach Wien. Wie Sie hinkommen, was bei der Sicherheitskontrolle gilt und wo sich das Warten lohnt.
Der Flughafen München ist der beste Flughafen Mitteleuropas. So haben es Reisende bei den Skytrax World Airport Awards 2026 entschieden, die im März in London vergeben wurden. Zusätzlich erhielt München zum dritten Mal seit 2023 die Auszeichnung für das beste Flughafenpersonal Europas. Im weltweiten Ranking liegt München auf Platz neun, in Europa auf Platz vier.
Für Reisende aus Österreich ist München neben Wien und Frankfurt das wichtigste Drehkreuz der Lufthansa Group. 2025 zählte der Flughafen mit 43,4 Millionen Passagierinnen und Passagieren so viele wie nie zuvor. Seit September dürfen an den Kontrollstellen mit CT-Scannern zudem bis zu zwei Liter Flüssigkeit pro Behälter im Handgepäck bleiben, ähnlich wie in Wien.
Flughafen München auf einen Blick
Passagiere: 43.394.442 im Jahr 2025 (plus 4,4 Prozent), Jänner bis September 2026 rund 31,9 Millionen (minus 2,8 Prozent)
Terminals: Terminal 1 mit neuem Pier seit April 2026, Terminal 2 mit Satellit für Lufthansa Group und Star Alliance
Airlines und Ziele: 96 Airlines und 232 Ziele im Jahr 2025, im Winterflugplan 2026/27 182 Ziele in 67 Ländern
Ab Österreich: Flüge ab Wien (Austrian Airlines) und Graz (Air Dolomiti und Lufthansa), Lufthansa Express Bus ab Innsbruck
Eröffnet: 17. Mai 1992, im März 2026 begrüßte der Flughafen den milliardsten Passagier
Verbindungen ab Österreich
Ab Wien fliegt Austrian Airlines laut Fahrplan bis zu fünfmal täglich nach München, die Flugzeit beträgt rund eine Stunde. Ab Graz bieten Air Dolomiti und Lufthansa im Winterflugplan 2026/27 bis zu 19 Flüge pro Woche an.
Von Innsbruck gibt es keinen Flug, sondern den Lufthansa Express Bus. Er fährt viermal täglich und ganzjährig mit eigener Lufthansa-Flugnummer und braucht rund zwei Stunden und 45 Minuten bis zum Terminal 2. Bus und Anschlussflug lassen sich auf einem Ticket buchen, das Gepäck wird laut Flughafen München bis zum Ziel durchgecheckt.
Anreise und Umsteigen
In die Innenstadt fahren die S-Bahn-Linien S1 und S8 abwechselnd, zusammen alle zehn Minuten. Bis zum Hauptbahnhof dauert die Fahrt laut Flughafen rund 40 Minuten, die S8 fährt rund um die Uhr. Für Besucherinnen und Besucher gibt es das Airport-City-Day-Ticket, eine Tageskarte, die laut S-Bahn München 17,50 Euro kostet. Der Lufthansa Express Bus fährt alle 20 Minuten zum Hauptbahnhof, eine Einzelfahrt kostet online 12,50 Euro.
Wer umsteigt, landet meist im Terminal 2 oder im Satelliten davor. Beide verbindet ein unterirdischer Zug, der alle vier Minuten fährt und rund eine Minute braucht. Zwischen Terminal 1 und Terminal 2 pendelt ein Shuttlebus, die Fahrt dauert fünf bis sieben Minuten. Beim Wechsel zwischen Schengen- und Nicht-Schengen-Flügen müssen Sie durch die Passkontrolle. Wurde die Verbindung auf einem Ticket gebucht, plant die Airline die nötige Umsteigezeit bereits ein.
Der neue Pier am Terminal 1 ist seit 21. April 2026 in Betrieb. Er kostete laut Flughafen rund 665 Millionen Euro und bietet Platz für bis zu sechs Millionen Passagiere im Jahr. Rund 40 Airlines nutzen ihn für Flüge außerhalb des Schengen-Raums.
Sicherheitskontrolle: Zwei Liter pro Behälter
Seit 18. September 2026 dürfen Flüssigkeiten an den Kontrollstellen mit CT-Scannern in Terminal 1 und Terminal 2 in vielen Fällen im Handgepäck bleiben, und zwar bis zu zwei Liter pro Behälter. Größere Behälter müssen ins Aufgabegepäck. Laptops und andere Elektronik können ebenfalls in der Tasche bleiben.
Nicht alle Kontrollstellen sind umgerüstet, dort gilt weiter die 100-Milliliter-Regel mit durchsichtigem Beutel. Erlaubt sind laut Flughafen höchstens zwei Powerbanks mit je bis zu 100 Wattstunden. Offizielle Wartezeiten veröffentlicht der Flughafen nicht. Er weist aber darauf hin, dass im Terminal 1 zu Spitzenzeiten viel los ist. Welche Regeln an anderen Flughäfen gelten, zeigt unser Ratgeber Flüssigkeiten im Handgepäck.
Lounges, Essen und Shopping
Zwei Lounges im Terminal 1 stehen allen Reisenden gegen Bezahlung offen. Die Airport Lounge Europe bei den D-Gates ist für Schengen-Flüge gedacht und kostet laut Flughafen 52 Euro, die Airport Lounge World bei den A-Gates ab 72 Euro. Die Lounges der Lufthansa liegen im Terminal 2 und sind Business-Class-Reisenden und Vielfliegerinnen und Vielfliegern vorbehalten.
Eine Besonderheit ist das Airbräu im öffentlichen Bereich zwischen den Terminals. Der Flughafen bezeichnet es als einzige Brauerei an einem Flughafen in Europa, geöffnet ist täglich von 8 bis 23 Uhr. Wer lange Umsteigezeiten hat, kann im Terminal 2 Schlafkabinen mieten: Die Napcabs kosten tagsüber 17 Euro pro Stunde, mindestens aber 34 Euro. Familien mit Zeit finden im Besucherpark einen kostenlosen Abenteuerspielplatz und einen 28 Meter hohen Aussichtshügel, der Eintritt kostet einen Euro.
Auszeichnungen und Pünktlichkeit
Neben den beiden Europa-Auszeichnungen führt Skytrax München als Drehkreuz mit fünf Sternen. In der Europawertung der World Airport Awards 2026 liegt München hinter Paris-Charles de Gaulle, Rom-Fiumicino und Istanbul auf Platz vier, Wien folgt auf Platz sechs. Das Hilton am Flughafen wurde zum besten Flughafenhotel Europas gekürt.
Eine eigene Pünktlichkeitsquote veröffentlicht der Flughafen nicht. In der Pünktlichkeitsauswertung des Datenanbieters Cirium für 2025 taucht München in den Top-Listen nicht auf. Wie München im Vergleich mit anderen Airports abschneidet, zeigt unser Ranking Die 10 besten Flughäfen Europas 2026/27.
Tipps für Reisende aus Österreich
Wer aus Tirol nach Übersee fliegt, sollte den Lufthansa Express Bus gleich mit dem Flug buchen. Dann gilt die Verbindung als ein Ticket und der Koffer reist automatisch mit. Reisende aus Graz haben die Wahl zwischen München und Frankfurt, beide Drehkreuze werden im Winter mehrmals täglich angeflogen.
Beim Umsteigen lohnt ein Blick auf die Kontrollstelle: Nur an den Spuren mit CT-Scannern dürfen größere Flüssigkeitsbehälter mit. Packen Sie Flüssigkeiten im Zweifel so, dass sie auch in einen Ein-Liter-Beutel passen. Langfristig setzt die Lufthansa Group weiter auf München: Flughafen und Lufthansa haben ihr Gemeinschaftsunternehmen für das Terminal 2 bis 2056 verlängert, um 2035 soll eine Erweiterung des Satelliten für Langstreckenflüge folgen.
Fazit: Starkes Drehkreuz mit kurzen Wegen in Terminal 2
München verbindet viele Ziele mit guten Bewertungen beim Personal und bei der Aufenthaltsqualität. Für Reisende aus Österreich ist der Flughafen vor allem als Umsteigepunkt im Lufthansa-Netz interessant, ab Tirol auch ohne Zubringerflug. Wie sich Wien im Vergleich schlägt, lesen Sie in unserem Porträt des Flughafens Wien. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Flughafen München: Münchner Airport bleibt auf Wachstumskurs (31.3.2026)
Flughafen München: Verkehrsbericht September 2026 (2026)
Flughafen München: Flughafen München wird dreifach ausgezeichnet (19.3.2026)
Flughafen München: Terminal-1-Pier erfolgreich in Betrieb gegangen (2026)
Flughafen München: Mehr Services und Komfort am Flughafen München (2026)
Skytrax: Best Airports 2026 by Global Region (2026)
Flughafen Graz: Vorschau Winterflugplan 2026/27 (2026)
Flughafen Innsbruck: Flugplan (18.8.2026)