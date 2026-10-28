Rax-Seilbahn wird 100: Österreichs erste Seilschwebebahn unter den schönsten Plätzen

Seit 1926 bringt die Rax-Seilbahn Gäste von Hirschwang auf das Plateau der Rax. Im Jubiläumsjahr hat es die Bahn bei einer bundesweiten Publikumswahl unter die drei schönsten Plätze Österreichs geschafft. Was die Seilbahn ausmacht und was neu ist.
Die Rax-Seilbahn in Reichenau an der Rax hat ihr Jubiläumsjahr mit einem Publikumserfolg gekrönt. Bei einer bundesweiten Fernseh-Publikumswahl der schönsten Plätze Österreichs landete Niederösterreichs Beitrag am 26. Oktober auf Platz 3. Gewonnen hat die Tilisuna im Montafon in Vorarlberg.
Die Platzierung fällt in ein besonderes Jahr: 2026 wird die Rax-Seilbahn 100 Jahre alt. Sie ging am 9. Juni 1926 in Betrieb und gilt als erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs. Eröffnet wurde sie damals von Bundespräsident Michael Hainisch.
In wenigen Minuten auf 1.545 Meter
Die Bahn führt von der Talstation in Hirschwang, einem Ortsteil von Reichenau an der Rax im Bezirk Neunkirchen, hinauf auf das Rax-Plateau. Die Bergstation liegt laut Land Niederösterreich auf 1.545 Metern Seehöhe, überwunden werden rund 1.000 Höhenmeter. Die Fahrt dauert je nach Angabe acht bis zehn Minuten, die Kabinen bieten Platz für 24 Personen.
Laut der Tourismusregion Wiener Alpen nutzen rund 200.000 Gäste pro Jahr die Bahn. Von der Bergstation aus erreichen Wanderinnen und Wanderer das weitläufige Plateau der Rax.
Wie die Bahn 1983 vor dem Aus gerettet wurde
Dass die Seilbahn ihren 100. Geburtstag feiern kann, war nicht selbstverständlich. 1983 stand sie vor der Schließung, Fritz Scharfegger rettete den Betrieb. Heute führt sein Sohn Bernd Scharfegger die Seilbahn. 2016 wurden Kabinen und Hauptantrieb umfassend erneuert.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnet die Rax als „Sehnsuchtsort für Generationen“. Bernd Scharfegger erinnerte nach der Wahl daran, dass sein Vater an die Zukunft der Bahn geglaubt habe.
Was an Tal- und Bergstation neu ist
Zum Jubiläum wurden Tal- und Bergstation im Projekt „Pioniere und Freigeister“ neu gestaltet, unterstützt vom Land Niederösterreich über die ecoplus Regionalförderung. Neu sind unter anderem eine Willkommensterrasse, ein sogenanntes Infinity-Gate und Sitzelemente in Form von Couches, die dem Psychoanalytiker Sigmund Freud gewidmet sind.
Wer die Rax im Herbst oder Winter besuchen will, sollte sich vorab über Betriebszeiten und mögliche Revisionspausen informieren. Die aktuellen Fahrzeiten veröffentlicht die Rax-Seilbahn auf ihrer Website. Auf dem Plateau ist in der kalten Jahreszeit mit Schnee und Eis zu rechnen, entsprechende Ausrüstung ist für Wanderungen dort nötig.