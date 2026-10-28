Rax-Seilbahn wird 100: Österreichs erste Seilschwebebahn unter den schönsten Plätzen

Die Rax-Seilbahn in Reichenau an der Rax hat ihr Jubiläumsjahr mit einem Publikumserfolg gekrönt. Bei einer bundesweiten Fernseh-Publikumswahl der schönsten Plätze Österreichs landete Niederösterreichs Beitrag am 26. Oktober auf Platz 3. Gewonnen hat die Tilisuna im Montafon in Vorarlberg.

Die Platzierung fällt in ein besonderes Jahr: 2026 wird die Rax-Seilbahn 100 Jahre alt. Sie ging am 9. Juni 1926 in Betrieb und gilt als erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs. Eröffnet wurde sie damals von Bundespräsident Michael Hainisch.