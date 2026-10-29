Eiszauber in Salzburg: Ab 12. November führt ein 330-Meter-Rundkurs durch den Volksgarten

In der Stadt Salzburg beginnt die Eislaufsaison im Freien: Ab 12. November 2026 ist der Eiszauber im Volksgarten geöffnet. Laut der Stadt Salzburg führt ein rund 330 Meter langer Rundkurs unter freiem Himmel und verbindet zwei Eisflächen mit zusammen etwa 1.700 Quadratmetern. Gelaufen werden kann bis 21. Februar 2027.

Geöffnet ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, am Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr. Entlang der Strecke stehen rund 100 beleuchtete Christbäume, die laut Stadt vor allem am Abend und in der Adventzeit für Stimmung sorgen.