Eiszauber in Salzburg: Ab 12. November führt ein 330-Meter-Rundkurs durch den Volksgarten

Am 12. November öffnet in Salzburg der Eiszauber im Volksgarten, heuer mit neuem Eingang und zweiter Kassa. Der Publikumslauf in der Eisarena nebenan muss dagegen warten, weil die lange Trockenheit den Wasserstand in den Brunnen für die Kühlung sinken ließ.
In der Stadt Salzburg beginnt die Eislaufsaison im Freien: Ab 12. November 2026 ist der Eiszauber im Volksgarten geöffnet. Laut der Stadt Salzburg führt ein rund 330 Meter langer Rundkurs unter freiem Himmel und verbindet zwei Eisflächen mit zusammen etwa 1.700 Quadratmetern. Gelaufen werden kann bis 21. Februar 2027.
Geöffnet ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, am Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr. Entlang der Strecke stehen rund 100 beleuchtete Christbäume, die laut Stadt vor allem am Abend und in der Adventzeit für Stimmung sorgen.
Neuer Eingang und zweite Kassa
Für die neue Saison hat die Stadt nachgebessert. Ein neuer Haupteingang soll den Zugang übersichtlicher machen, eine zweite Kassa die Wartezeiten verkürzen, vor allem an stark besuchten Tagen. Mit dem Aufbau wurde trotz warmer Temperaturen bereits begonnen.
Den Eiszauber gibt es seit der Saison 2020/21 als Ergänzung zur Eisarena im Volksgarten. In der vergangenen Saison 2025/26 kamen laut Stadt rund 65.500 Besucherinnen und Besucher.
Publikumslauf in der Eisarena verschoben
Anders sieht es in der überdachten Eisarena nebenan aus. Der Publikumslauf auf der 60 mal 30 Meter großen Fläche läuft normalerweise von Oktober bis März. Heuer muss der Beginn laut der Seite der Eisarena im Volksgarten bis auf Weiteres verschoben werden.
Grund ist die anhaltende Trockenheit. Sie hat den Wasserstand in den Brunnen sinken lassen, deren Wasser für die Kühlung der Eisfläche genutzt wird. Wann der Publikumslauf startet, hängt laut Stadt vom Wetter ab und wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Anreise mit dem Bus empfohlen
Eisarena und Eiszauber liegen an der Hermann-Bahr-Promenade 2 und werden von den Städtischen Betrieben geführt. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit den Stadtbuslinien 6, 7 und 10, Haltestelle Volksgartenbad. Parkplätze sind knapp und gebührenpflichtig.
Der Eintritt ist kostenpflichtig, ermäßigte Tarife gibt es gegen gültigen Ausweis. Wer keine eigenen Eislaufschuhe hat, kann sich welche ausleihen. Die aktuellen Tarife nennt die Stadt auf der Seite der Eisarena.
Quellen
Stadt Salzburg: Eiszauber im Volksgarten: Vorbereitungen laufen (2026)
Stadt Salzburg: Eisarena im Volksgarten (2026)