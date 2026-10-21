Ob ein Trolley im Ticket inbegriffen ist, hängt bei den Airlines ab Österreich vor allem vom gebuchten Tarif ab. Gratis ist bei allen großen Fluggesellschaften nur ein kleines Gepäckstück, das unter den Vordersitz passt. Seine erlaubte Größe reicht von 40 x 30 x 15 Zentimeter bei Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss und Pegasus bis zu 45 x 36 x 20 Zentimeter bei easyJet.

Für den klassischen Kabinentrolley mit rund 55 x 40 x 23 Zentimetern zahlen Sie in den günstigsten Tarifen fast überall extra. Die Übersicht zeigt die Regeln von acht Airlines, die ab Wien fliegen, laut deren offiziellen Websites im Oktober 2026.