Die S-Bahn fährt nur bis St. Marx, der CAT als Bus und bei der Kontrolle sind zwei Liter Flüssigkeit erlaubt. Unser Guide zeigt, wie Sie am besten zum Flughafen Wien kommen, was Parken kostet und welche Lounge sich lohnt.
Wer vom Flughafen Wien abfliegt, muss sich bis Herbst 2027 auf eine geänderte Anreise einstellen. Wegen der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke fährt die S7 nur zwischen St. Marx und dem Flughafen, der City Airport Train ist als Bus unterwegs. Schnell und direkt sind dagegen Railjet und Intercity ab dem Hauptbahnhof sowie die Busse der Vienna Airport Lines.
Am Flughafen selbst geht es seit Sommer schneller durch die Sicherheitskontrolle: Seit 3. Juli 2026 sind dort CT-Scanner im Einsatz, Flüssigkeiten bis zwei Liter und Laptops bleiben in der Tasche. Dieser Guide fasst zusammen, was Sie vor dem Abflug wissen sollten.
Flughafen Wien kompakt
Terminal 3: Austrian Airlines, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Gates F und G
Terminal 1 und 1A: unter anderem Ryanair, Eurowings, Turkish Airlines, Condor und easyJet, Gates C und D
Ankunft am Flughafen: 2 Stunden vor Abflug, bei Flügen ab 6 Stunden Dauer und nach Tel Aviv 3 Stunden
Sicherheitskontrolle: Flüssigkeiten bis 2 Liter pro Behälter, Elektronik bleibt im Gepäck
Anreise ab Hauptbahnhof: Railjet und Intercity etwa zweimal pro Stunde, rund 14 Minuten
WLAN: kostenlos für alle Reisenden
Anreise mit Bahn und Bus
Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof bzw. St. Marx und Praterstern ist laut ÖBB von 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die S7 fährt deshalb nur zwischen St. Marx und dem Flughafen, in St. Marx steigen Sie in die Straßenbahnlinien 18 oder 71 um. Am schnellsten geht es mit Railjet und Intercity ab Wien Hauptbahnhof: Die Züge fahren etwa zweimal pro Stunde und brauchen rund 14 Minuten, ab Meidling rund 24 Minuten. Achtung beim Ticket: Eine Fahrkarte für die Kernzone Wien gilt laut Wiener Linien nicht für die Fahrt zum Flughafen, Sie brauchen ein Ticket, das auch die Strecke außerhalb Wiens abdeckt.
Der City Airport Train fährt voraussichtlich bis 31. Oktober 2027 als Bus. Abfahrt in der Stadt ist in der Marxergasse 1b bei Wien Mitte, am Flughafen an der Busstation 0 beim Terminal 3. Die Fahrt dauert nonstop rund 21 Minuten, zwischen 7 und 19 Uhr fahren die Busse alle zwölf Minuten, sonst alle 15 Minuten. Ein einfaches Ticket kostet laut Flughafen 14,90 Euro, hin und retour 24,90 Euro, online gibt es 20 Prozent Rabatt.
Die Vienna Airport Lines von ÖBB Postbus verbinden den Flughafen mit fünf Haltestellen in der Stadt, seit 5. September 2026 auch mit dem Karlsplatz (VAB 4) und dem Praterstern (VAB 5). Die Linie VAB 2 ab Schwedenplatz fährt rund um die Uhr. Eine Einzelfahrt kostet laut Betreiber 11 Euro, hin und retour 20 Euro. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 6 Euro, für Familien gibt es ein Ticket um 27 Euro für die einfache Fahrt.
Anreise mit dem Auto und Parken
Am nächsten an den Terminals liegen die Parkhäuser 3 (für Terminal 1 und 1A) und 4 (für Terminal 3). Dort kostet eine Stunde laut Flughafen höchstens 5,70 Euro. Günstiger sind die Parkplätze A und C, fünf bis zehn Gehminuten entfernt, mit höchstens 4,80 Euro pro Stunde. Wer online vorab bucht, bekommt nach Verfügbarkeit bis zu 30 Prozent Rabatt, etwa bei einem Aufenthalt ab fünf Tagen. In den Ferienwochen empfiehlt der Flughafen, einen Platz zu reservieren.
Zum Aussteigenlassen an der Abflugvorfahrt sind die ersten zehn Minuten einmal pro Tag und Kennzeichen gratis. Danach kosten je angefangene 15 Minuten 2,90 Euro, ab der zweiten Einfahrt am selben Tag wird sofort verrechnet. Wer jemanden abholt, wartet besser in den Kurzparkzonen K1 hinter Terminal 1A oder K4 gegenüber Terminal 3.
Check-in und Gepäck
Der Flughafen empfiehlt, zwei Stunden vor Abflug da zu sein, bei Flügen ab sechs Stunden Dauer und nach Tel Aviv drei Stunden. Online-Check-in ist je nach Airline bis zu 48 Stunden vorher möglich. In Terminal 1 und 3 stehen Check-in-Automaten und Automaten für die Gepäckabgabe. Einige Airlines, darunter Austrian Airlines, bieten einen Vorabend-Check-in an.
Prüfen Sie vor der Anreise Ihr Terminal. Bis zur Eröffnung der Süderweiterung im zweiten Quartal 2027 sind die Bereiche nach der Sicherheitskontrolle nicht durchgehend verbunden: Die Gates C und D erreichen Sie über Terminal 1, die Gates F und G über Terminal 3. Gepäck können Sie in Terminal 1 und 3 aufbewahren lassen, ein Koffer kostet laut Flughafen 10 Euro pro Kalendertag.
Sicherheitskontrolle: Zwei Liter erlaubt
Seit 3. Juli 2026 arbeiten an den zentralen Sicherheitskontrollen aller Terminals 35 neue CT-Scanner, der Flughafen hat dafür rund 25 Millionen Euro investiert. Flüssigkeiten in Behältern bis 2.000 Milliliter dürfen im Handgepäck bleiben, ebenso Laptops, Tablets und Handys. Die durchschnittliche Wartezeit gibt der Flughafen mit rund fünf Minuten an.
Lebensmittel, Cremes, Honig oder Marmelade können eine Nachkontrolle auslösen, kleinere Behälter helfen. Thermoskannen zeigen Sie leer vor und füllen sie danach wieder an. Wichtig für den Rückflug: Nicht alle Flughäfen haben CT-Scanner, vielerorts gilt weiter die 100-Milliliter-Regel. Einen Überblick bietet unser Ratgeber Flüssigkeiten im Handgepäck. Wer es eilig hat, kann an der Bordkartenkontrolle in Terminal 1 und 3 die FastTrack-Spur nutzen, Gutscheine gibt es im Webshop des Flughafens.
Lounges für alle Reisenden
Zwei Lounges des Flughafens stehen allen Passagierinnen und Passagieren offen, Zutritt ist ab dreieinhalb Stunden vor Abflug für höchstens drei Stunden möglich, reservieren kann man nicht. Die VIENNA Lounge in Terminal 1 für die Gates C und D hat täglich von 4.30 bis 22 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen laut Flughafen 59 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren 31 Euro. Ein Familienpaket für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 129 Euro. Die Lounge bietet rund 450 Plätze, Duschen, einen Familienbereich und eine Terrasse.
Die SKY Lounge in Terminal 3 für die Gates F und G hat von 4.30 bis 23 Uhr offen und kostet 49 Euro für Erwachsene und 27 Euro für Kinder. Mitglieder von ÖAMTC zahlen mit ihrer Karte weniger, in der VIENNA Lounge 36 Euro, in der SKY Lounge 31 Euro.
Mit Kindern und mit Einschränkung reisen
Für Kinder gibt es Spielbereiche, der größte ist das Entertainment Gate F03 mit 350 Quadratmetern. An den Großgepäckschaltern und an den Gates verleiht der Flughafen kostenlos Buggys, so können Sie den eigenen Kinderwagen schon beim Check-in aufgeben.
Reisende mit eingeschränkter Mobilität erhalten rund um die Uhr kostenlose Unterstützung. Melden Sie den Bedarf mindestens 48 Stunden vor Abflug bei Ihrer Airline oder Ihrem Reiseveranstalter an und wenden Sie sich am Abflugtag an den Check-in-Schalter der Airline.
Was 2027 besser wird
Im zweiten Quartal 2027 soll die Süderweiterung von Terminal 3 eröffnen. Sie bringt rund 70.000 Quadratmeter Fläche, eine neue zentrale Sicherheitskontrolle, 18 neue Busgates, 6.000 Quadratmeter Lounges und rund 30 neue Lokale und Geschäfte, darunter Figlmüller, Café Landtmann, Do & Co und Neni. Die Besucherterrasse bleibt während der Bauarbeiten geschlossen.
Mehr über Geschichte, Zahlen und Auszeichnungen lesen Sie in unserem Porträt des Flughafens Wien, welche Maße Ihr Handgepäck haben darf, im Ratgeber Handgepäck ab Österreich. Alle Nachrichten zu Airlines und Flughäfen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Flughafen Wien: Neue CT-Scanner bei der Sicherheitskontrolle, Presseaussendung (1.7.2026)
Flughafen Wien: Parken am Flughafen Wien (2026)
Flughafen Wien: Check-in (2026)
Flughafen Wien: Lounges (2026)
ÖBB: Bauarbeiten Stammstrecke (2026)
City Airport Train: CAT by bus (2026)
Vienna Airport Lines: Tickets und Preise (2026)
Flughafen Wien: Süderweiterung Terminal 3, Presseaussendung (27.1.2026)