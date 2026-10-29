Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof bzw. St. Marx und Praterstern ist laut ÖBB von 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die S7 fährt deshalb nur zwischen St. Marx und dem Flughafen, in St. Marx steigen Sie in die Straßenbahnlinien 18 oder 71 um. Am schnellsten geht es mit Railjet und Intercity ab Wien Hauptbahnhof: Die Züge fahren etwa zweimal pro Stunde und brauchen rund 14 Minuten, ab Meidling rund 24 Minuten. Achtung beim Ticket: Eine Fahrkarte für die Kernzone Wien gilt laut Wiener Linien nicht für die Fahrt zum Flughafen, Sie brauchen ein Ticket, das auch die Strecke außerhalb Wiens abdeckt.

Der City Airport Train fährt voraussichtlich bis 31. Oktober 2027 als Bus. Abfahrt in der Stadt ist in der Marxergasse 1b bei Wien Mitte, am Flughafen an der Busstation 0 beim Terminal 3. Die Fahrt dauert nonstop rund 21 Minuten, zwischen 7 und 19 Uhr fahren die Busse alle zwölf Minuten, sonst alle 15 Minuten. Ein einfaches Ticket kostet laut Flughafen 14,90 Euro, hin und retour 24,90 Euro, online gibt es 20 Prozent Rabatt.

Die Vienna Airport Lines von ÖBB Postbus verbinden den Flughafen mit fünf Haltestellen in der Stadt, seit 5. September 2026 auch mit dem Karlsplatz (VAB 4) und dem Praterstern (VAB 5). Die Linie VAB 2 ab Schwedenplatz fährt rund um die Uhr. Eine Einzelfahrt kostet laut Betreiber 11 Euro, hin und retour 20 Euro. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 6 Euro, für Familien gibt es ein Ticket um 27 Euro für die einfache Fahrt.