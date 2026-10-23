Wer von einem der österreichischen Regionalflughäfen abfliegt, muss weiter klein packen. Graz, Linz und Innsbruck erlauben laut ihren Websites nur Behälter mit höchstens 100 Millilitern, die gemeinsam in einen durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel mit maximal einem Liter Inhalt passen müssen. Salzburg und Klagenfurt weisen auf ihren Websites ebenfalls keine Lockerung aus.

Auch bei beliebten Urlaubszielen gilt vielerorts die alte Regel. Der Flughafen Amsterdam-Schiphol erlaubt seit 1. September 2024 wieder nur Behälter bis 100 Milliliter. Der spanische Flughafenbetreiber Aena, zu dem unter anderem Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga und Madrid gehören, nennt auf seiner Website ebenfalls die 100-Milliliter-Grenze und den Ein-Liter-Beutel. Bei vielen Flügen ab Wien betrifft Sie die strengere Regel daher erst auf dem Heimweg.

Ausnahmen gibt es überall für Medikamente, Spezialnahrung und Babynahrung, die während der Reise benötigt werden. Diese Flüssigkeiten werden gesondert kontrolliert, ein Rezept oder eine ärztliche Bestätigung hilft. Duty-free-Einkäufe dürfen Sie in einem versiegelten Sicherheitsbeutel mit Kaufbeleg mitnehmen. Öffnen Sie den Beutel erst am Zielort, wenn Sie unterwegs noch einmal kontrolliert werden.