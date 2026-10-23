Für bereits gekaufte Tickets ändert sich nichts. Nach EU-Recht muss der Endpreis inklusive aller Steuern, Gebühren und Zuschläge schon bei der Buchung ausgewiesen werden. AUA-Chefin Annette Mann hat im Interview mit News nachträgliche Aufschläge ausgeschlossen: Ein gekauftes Ticket sei fix.

Wer im Sommer 2027 verreisen will, kann vielfach schon jetzt buchen. Der Sommerflugplan der Lufthansa Group mit Austrian Airlines ist seit 20. Oktober buchbar, Details lesen Sie in unserem Bericht Austrian Airlines im Sommer 2027. Auch Ryanair hat erste Strecken für den Sommer 2027 freigeschaltet. Ob ein früher Kauf günstiger ist, lässt sich nicht garantieren. Vergleichen Sie den Gesamtpreis inklusive Gepäck und Sitzplatz, denn gerade bei Billigairlines machen Zusatzleistungen einen großen Teil der Kosten aus. Was die Airlines ab Österreich beim Handgepäck verlangen, zeigt unser Ratgeber Handgepäck ab Österreich.

Achten Sie bei frühen Buchungen auf Flugplanänderungen. Streicht eine Airline Ihren Flug, haben Sie Anspruch auf Erstattung oder eine Ersatzbeförderung. Welche Entschädigung zusätzlich möglich ist, erklärt unser Ratgeber zu den Fluggastrechten. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.