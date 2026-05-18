AUA-Chefin Annette Mann und der Preis des Fliegens

Es kommt eine Flottenerneuerung, fünf neue Flugzeuge. Welche Auswirkungen hat das, außer mehr Komfort?

90 Prozent der Passagiere haben absolut keine Ahnung, in welcher Art von Flugzeug sie sitzen und wie alt oder neu es ist, freuen sich aber natürlich über eine moderne Ausstattung. Neue Flugzeuge brauchen vor allem weniger Kerosin. Typischerweise spart man beim Wechsel auf die neueste Generation, wenn man ein Flugzeug nach 25 oder 30 Jahren aussortiert, etwa 20 bis 25 Prozent Kerosinverbrauch.

Leider ist es nicht so, dass man sofort sagt: super, dann verbessert sich direkt das Ergebnis. Denn zunächst hat man natürlich die Kapitalkosten. Grundsätzlich ist das aber schon ein gewichtiges Investment. Was uns vor allem hilft: Wir haben aktuell noch fünf verschiedene Teilflotten. Je mehr Teilflotten man hat, desto komplizierter wird es. Für jede Teilflotte braucht man Mechaniker mit bestimmten Lizenzen, spezialisierte Ersatzteile und eine eigene Cockpitgruppe. Dadurch ist das Ganze nicht so produktiv.

Es heißt, die Ausweitung der Langstreckenflotte könnte am Standort Wien Potenzial heben. Welche Destinationen kommen?

Nach Corona hatten wir neun Langstreckenflugzeuge. Mit dem elften Flugzeug haben wir Boston neu aufgenommen. Mit dem zwölften Flugzeug werden wir keine neue Destination dazunehmen, sondern den Flugplan verdichten. Wir denken darüber nach, die Saison bei Japan zu verlängern. Mit einem 13. oder 14. Flugzeug ist momentan die Idee, noch eine Destination in Asien aufzunehmen. Aber bei so viel Volatilität im Markt versuchen wir, Entscheidungen erst zum letztmöglichen Zeitpunkt zu treffen.

Sieht der Mutterkonzern Lufthansa gute Chancen für Wachstum in Österreich?

Wenn man als Aktionär oder als Konzern auf die AUA schaut, sieht man eine Airline, die operativ extrem gut aufgestellt ist. Wir sind bei unseren Markenwerten inzwischen wieder knapp unter dem, was man eine Love Brand nennen würde. Wir haben hohe Marktanteile in Österreich. Auch am Arbeitsmarkt sind wir sehr gut aufgestellt. Auf all das schaut man und denkt sich: Super, der Flughafen hat auch noch Kapazitäten. Eigentlich müsste man hier wachsen.

Dummerweise haben wir in den vergangenen Jahren nicht wahnsinnig viel Geld verdient. Das liegt auch an den Standortkosten. Wir haben die zweithöchsten Standortkosten in Europa für Luftfahrt – eine Kombination aus Ticketsteuer, Gebühren und Entgelten am Airport, dazu kommen teure Flugsicherung und viele kleinere Faktoren. Das hindert uns, zusätzliches Wachstum auf den Weg zu bringen. Es braucht ein Signal, dass sich die Kosten, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind, wieder nach unten bewegen. Dann kann auch wieder Wachstum entstehen. Denn man schickt keine zusätzlichen Flugzeuge an einen Standort, an dem man kein Geld verdient und die Kapitalkosten nicht wieder hereinholt.

Gibt es Signale seitens der Politik?

Rund um den Budgetprozess wird es noch einmal spannend. Wir haben ein sehr gutes gemeinsames Verständnis zwischen uns, dem Flughafen und auch dem Ministerium, dass wir langfristig etwas an den Luftfahrtstandortkosten tun müssen. Es ist allen klar: Eine Netzwerkairline, die nicht einfach kommt und geht, ist unverzichtbar für die Wirtschaftsstärke des Standorts. Auch der Tourismus – und auch das internationale Kongressgeschäft – würde ohne die AUA nicht in diesem Ausmaß stattfinden. Rund acht Milliarden Euro Wirtschaftsleistung hängen mit dem Drehkreuz zusammen. Gleichzeitig ist allen bewusst, dass Wien kein großes Drehkreuz ist und aufgrund seiner Größe durchaus infrage stehen könnte, weil es anderswo viel Konkurrenz gibt.

Polen baut einen Mega-Flughafen, der mit der Eröffnung 2032 zu einem der größten Verkehrsdrehkreuze in Europa werden soll. Bereitet Ihnen das Sorgen, dass Ihnen ihr Kerngeschäft – das Osteuropageschäft – abhanden kommt?

Das ist ein sehr schönes Beispiel. Polen zeigt, dass Luftverkehr an einem Standort nur funktioniert, wenn alle zusammenhelfen. Die Politik muss es wollen und die Rahmenbedingungen schaffen. Es muss einen Flughafen geben, der gut funktioniert und wettbewerbsfähige Kosten hat. Es muss eine gute Airline geben. Spanien hat das mit Iberia gezeigt. Die Airline war lange in den roten Zahlen, dann haben alle gemeinsam daran gearbeitet – und heute boomt der Luftverkehr. Das muss uns hier auch gelingen. Denn je mehr erfolgreiche Drehkreuze es gibt, desto weniger bleibt für uns übrig – speziell dann, wenn wir bei den Kosten nicht wettbewerbsfähig sind. Die Grundlage für ein Drehkreuz sind Umsteiger. Und die haben immer die Wahl. Allein mit Touristen, die nach Wien wollen, funktioniert es nicht.

Wie ist die Verteilung?

60 Prozent steigen um und füllen damit die Flüge so, dass man ein Drehkreuz betreiben und Langstreckenflüge auslasten kann. Das heißt aber auch: Mit diesen 60 Prozent stehen wir im direkten Wettbewerb mit anderen europäischen Drehkreuzen, aber auch mit jenen am Golf oder in der Türkei. Deshalb ist es wichtig, dass wir wettbewerbsfähig sind. Denn die Mehrheit der Kunden entscheidet am Ende nach dem Preis.

Ryanair-Chef O’Leary droht mit Abzug, wenn die Kosten nicht sinken. Wie viel ist berechtigter Druck – und wie viel politisches Theater?

Das eine ist der Druck, das andere die Art und Weise, wie man ihn ausübt. Ryanair ist dafür bekannt, auch unter der Gürtellinie Druck zu machen. Ich glaube, das braucht es nicht. Denn ein Luftverkehrsstandort funktioniert nur dann, wenn alle eng zusammenarbeiten. Aber ja, O’Leary hat insofern schon recht, als Österreich in den vergangenen Jahren massiv an Wettbewerbsfähigkeit im Luftverkehr verloren hat. Österreich schießt sich im Luftverkehr selbst aus dem Rennen. Da sind wir wieder bei den Vorbildern Spanien, Polen – auch die skandinavischen Länder haben die Luftverkehrssteuer teilweise wieder abgeschafft.