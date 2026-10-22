Austrian Airlines nimmt im Sommer 2027 Beirut neu ins Programm und fliegt wieder nach Tokio, Shanghai und Los Angeles. Die Flüge sind bereits buchbar. Was sich ab Wien ändert und worauf Sie bei frühen Buchungen achten sollten.
Austrian Airlines nimmt im Sommer 2027 Beirut ins Programm und fliegt von Juni bis September ab Wien in die libanesische Hauptstadt. Zurück im Sommerflugplan sind Tokio-Narita mit täglichen Flügen von Mai bis Oktober, Shanghai mit fünf Verbindungen pro Woche und ab Ende April Los Angeles. Das geht aus dem Sommerflugplan der Lufthansa Group hervor, der seit Dienstag, 20. Oktober, buchbar ist.
Für Urlauberinnen und Urlauber aus Österreich gibt es zudem mehr Griechenland: Austrian Airlines bietet nach Konzernangaben 2027 das größte Griechenland-Programm aller Airlines der Lufthansa Group, unter anderem mit Rhodos, Kreta, Mykonos und Kalamata.
Langstrecke: Asien und Nordamerika im Fokus
Auf der Langstrecke setzt Austrian Airlines im Sommer 2027 vor allem auf Asien und Nordamerika. Bangkok wird den ganzen Sommer über täglich angeflogen. Nach Tokio-Narita geht es von Mai bis Oktober jeden Tag, nach Shanghai fünfmal pro Woche ab Beginn des Sommerflugplans.
Über den Atlantik fliegt die Airline nach New York (JFK und Newark), Washington, Boston, Chicago und Montreal, ab Ende April 2027 auch wieder nach Los Angeles. Die Verbindungen werden laut Lufthansa Group fünf- bis siebenmal pro Woche mit Boeing 777 bedient.
Wer dem österreichischen Frühling entkommen will, hat länger Zeit: Mauritius steht bis 22. April 2027 im Programm, die Malediven-Hauptstadt Malé bis 25. April. Damit fliegt Austrian Airlines beide Ziele rund einen Monat länger als im Winterflugplan vorgesehen.
Neu ab Wien: Beirut von Juni bis September
Als neue Verbindung von Austrian Airlines führt die Lufthansa Group für den Sommer 2027 die Strecke Wien-Beirut an, geplant von Juni bis September. Angaben zur Zahl der wöchentlichen Flüge und zum Flugzeugtyp enthält die Ankündigung nicht. Konzernweit nehmen die Airlines der Lufthansa Group im Sommer 2027 zehn neue Ziele auf, die Gruppe spricht von der umfangreichsten Programmerweiterung seit Beginn der Corona-Pandemie.
Bevor Sie einen Flug in den Libanon buchen, sollten Sie die Reiseinformationen des österreichischen Außenministeriums für das Land prüfen. Diese können sich bis zum Reisetermin ändern.
Mehr Mittelmeer: Griechenland, Spanien, Italien
Im Europaverkehr baut Austrian Airlines vor allem Urlaubsziele aus. Neben den griechischen Inseln nennt die Lufthansa Group die Balearen, die Kanarischen Inseln und das spanische Festland als Schwerpunkte. Auch nach Italien und Frankreich wird das Angebot aufgestockt. Konkrete Frequenzen und Starttermine für die einzelnen Strecken hat die Airline noch nicht veröffentlicht.
Was Reisende jetzt beachten sollten
Wer früh bucht, sichert sich oft eine größere Auswahl an Tarifen. Flugpläne für die übernächste Saison können sich aber noch ändern. Streicht eine Airline Ihren Flug, haben Sie nach EU-Recht Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises oder auf eine Ersatzbeförderung. Erfahren Sie weniger als 14 Tage vor dem Abflug von der Annullierung, kann Ihnen zusätzlich eine Ausgleichszahlung zustehen. Details erklärt unser Ratgeber zu den Fluggastrechten.
Ab Sonntag, 25. Oktober, gilt zunächst der Winterflugplan. Welche Verbindungen ab Österreich dann wegfallen, lesen Sie in unserer Übersicht Winterflugplan ab 25. Oktober: Diese Verbindungen ab Österreich fallen weg. Wie sich Österreichs größte Airline bei Service, Gepäck und Vielfliegerprogramm schlägt, zeigt unser Porträt von Austrian Airlines. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quelle: Lufthansa Group (Pressemitteilung vom 20. Oktober 2026)