Austrian Airlines nimmt im Sommer 2027 Beirut ins Programm und fliegt von Juni bis September ab Wien in die libanesische Hauptstadt. Zurück im Sommerflugplan sind Tokio-Narita mit täglichen Flügen von Mai bis Oktober, Shanghai mit fünf Verbindungen pro Woche und ab Ende April Los Angeles. Das geht aus dem Sommerflugplan der Lufthansa Group hervor, der seit Dienstag, 20. Oktober, buchbar ist.

Für Urlauberinnen und Urlauber aus Österreich gibt es zudem mehr Griechenland: Austrian Airlines bietet nach Konzernangaben 2027 das größte Griechenland-Programm aller Airlines der Lufthansa Group, unter anderem mit Rhodos, Kreta, Mykonos und Kalamata.