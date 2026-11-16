Nonstop von Salzburg nach Dubai: flydubai startet im Dezember neu, so viel kostet der Flug
Ab 12. Dezember fliegt flydubai wieder direkt zwischen Salzburg und Dubai. An welchen Tagen die Flüge starten, was das Ticket kostet und warum es um Dubai-Flüge ab Wien weniger klar steht.
Ein Hin- und Rückflug von Salzburg nach Dubai kostet bei flydubai in der Economy ab 530 Euro. Das geht aus der Ankündigung der Airline vom 10. November hervor. Der günstige Tarif heißt Economy Lite, in der Business Class beginnen die Preise für Hin- und Rückflug bei 2.514 Euro. Wie viele Plätze es zu diesen Preisen gibt, sagt flydubai nicht, die Tarife gelten nach Verfügbarkeit.
Der erste Flug startet am 12. Dezember. Danach fliegt flydubai dreimal pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags und samstags, zwischen dem Flughafen Dubai International und dem Salzburg Airport. Die Flüge tragen die Nummern FZ 1449 und FZ 1450, in Dubai starten und landen sie am Terminal 3. Neben Salzburg nimmt die Airline im Dezember auch Riga und Vilnius wieder auf.
Was bietet flydubai an Bord?
Eingesetzt werden Flugzeuge vom Typ Boeing 737. In der Business Class lassen sich die Sitze laut flydubai zu einem flachen Bett umbauen. Weil flydubai mit Emirates zusammenarbeitet, lassen sich Anschlussflüge auf einem Ticket buchen, das Gepäck wird dann bis zum Ziel durchgecheckt. Laut flydubai sind so Anschlüsse zu mehr als 120 Zielen möglich.
Ganz neu ist die Verbindung nicht. Nach einer Pause wegen der Lage im Nahen Osten war flydubai laut Salzburg Airport schon am 27. Juni nach Salzburg zurückgekehrt, mit bis zu drei Flügen pro Woche.
Und was ist mit Dubai-Flügen ab Wien?
Aus Wien ist die Lage weniger klar. Auf ihrer Informationsseite zum Nahen Osten nannte die Lufthansa Group zuletzt den 12. Dezember als Starttermin für die Austrian-Airlines-Strecke von Wien nach Dubai, mit fünf Flügen pro Woche. Die Konzernschwester Swiss hat dagegen am 11. November gemeinsam mit der Lufthansa Group entschieden, Dubai bis zum Ende des Winterflugplans am 27. März nicht anzufliegen. Ursprünglich war der Neustart für 25. November geplant.
Wer einen Flug von Wien nach Dubai gebucht hat, sollte den Status in der Buchung prüfen. Fällt ein Flug aus und erfahren Sie das mehr als 14 Tage vor dem Abflug, steht Ihnen laut Ihr Europa, dem Portal der EU, keine Entschädigung zu. Sie haben aber die Wahl zwischen der Erstattung des Tickets und einem Ersatzflug, entweder so bald wie möglich oder zu einem späteren Termin Ihrer Wahl. Wer sich für eine der Möglichkeiten entscheidet, verzichtet auf die anderen.
Worauf Reisende achten sollten
Prüfen Sie vor der Buchung die aktuellen Reiseinformationen des österreichischen Außenministeriums zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Sicherheitslage in der Region hat sich heuer mehrfach geändert. Für Flüge ab Salzburg gelten die EU-Fluggastrechte unabhängig davon, dass flydubai keine europäische Airline ist. Auf dem Rückflug aus Dubai schützt Sie die EU-Verordnung dagegen nur bei Airlines mit Sitz in der EU.
Was Ihnen bei Verspätung und Annullierung im Detail zusteht, lesen Sie in unserem Ratgeber zu den Fluggastrechten. Weitere Nachrichten zu neuen Strecken ab Österreich finden Sie auf der Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
flydubai: flydubai expands European network with direct flights to Riga, Salzburg and Vilnius (10.11.2026)
Salzburg Airport: flydubai kehrt zurück, Pristina erstmals ganzjährig (29.6.2026)
Swiss: Middle East flight operations, updates, Newsbrief #51 (11.11.2026)
Lufthansa Group: Current information on Lufthansa Group's flight offer to and from the Middle East (28.10.2026)
Europäische Union, Ihr Europa: Fluggastrechte in der EU (2026)