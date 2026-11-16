Nonstop von Salzburg nach Dubai: flydubai startet im Dezember neu, so viel kostet der Flug

Ein Hin- und Rückflug von Salzburg nach Dubai kostet bei flydubai in der Economy ab 530 Euro. Das geht aus der Ankündigung der Airline vom 10. November hervor. Der günstige Tarif heißt Economy Lite, in der Business Class beginnen die Preise für Hin- und Rückflug bei 2.514 Euro. Wie viele Plätze es zu diesen Preisen gibt, sagt flydubai nicht, die Tarife gelten nach Verfügbarkeit.

Der erste Flug startet am 12. Dezember. Danach fliegt flydubai dreimal pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags und samstags, zwischen dem Flughafen Dubai International und dem Salzburg Airport. Die Flüge tragen die Nummern FZ 1449 und FZ 1450, in Dubai starten und landen sie am Terminal 3. Neben Salzburg nimmt die Airline im Dezember auch Riga und Vilnius wieder auf.