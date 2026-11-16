ABO
Traditionelle Abra-Boote auf dem Dubai Creek
Foto:©Vincent Eisfeld, Wikimedia Commons

Nonstop von Salzburg nach Dubai: flydubai startet im Dezember neu, so viel kostet der Flug

Ab 12. Dezember fliegt flydubai wieder direkt zwischen Salzburg und Dubai. An welchen Tagen die Flüge starten, was das Ticket kostet und warum es um Dubai-Flüge ab Wien weniger klar steht.

von

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
News auf Google bevorzugen

Ein Hin- und Rückflug von Salzburg nach Dubai kostet bei flydubai in der Economy ab 530 Euro. Das geht aus der Ankündigung der Airline vom 10. November hervor. Der günstige Tarif heißt Economy Lite, in der Business Class beginnen die Preise für Hin- und Rückflug bei 2.514 Euro. Wie viele Plätze es zu diesen Preisen gibt, sagt flydubai nicht, die Tarife gelten nach Verfügbarkeit.

Der erste Flug startet am 12. Dezember. Danach fliegt flydubai dreimal pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags und samstags, zwischen dem Flughafen Dubai International und dem Salzburg Airport. Die Flüge tragen die Nummern FZ 1449 und FZ 1450, in Dubai starten und landen sie am Terminal 3. Neben Salzburg nimmt die Airline im Dezember auch Riga und Vilnius wieder auf.

Was bietet flydubai an Bord?

Eingesetzt werden Flugzeuge vom Typ Boeing 737. In der Business Class lassen sich die Sitze laut flydubai zu einem flachen Bett umbauen. Weil flydubai mit Emirates zusammenarbeitet, lassen sich Anschlussflüge auf einem Ticket buchen, das Gepäck wird dann bis zum Ziel durchgecheckt. Laut flydubai sind so Anschlüsse zu mehr als 120 Zielen möglich.

Ganz neu ist die Verbindung nicht. Nach einer Pause wegen der Lage im Nahen Osten war flydubai laut Salzburg Airport schon am 27. Juni nach Salzburg zurückgekehrt, mit bis zu drei Flügen pro Woche.

Und was ist mit Dubai-Flügen ab Wien?

Aus Wien ist die Lage weniger klar. Auf ihrer Informationsseite zum Nahen Osten nannte die Lufthansa Group zuletzt den 12. Dezember als Starttermin für die Austrian-Airlines-Strecke von Wien nach Dubai, mit fünf Flügen pro Woche. Die Konzernschwester Swiss hat dagegen am 11. November gemeinsam mit der Lufthansa Group entschieden, Dubai bis zum Ende des Winterflugplans am 27. März nicht anzufliegen. Ursprünglich war der Neustart für 25. November geplant.

Wer einen Flug von Wien nach Dubai gebucht hat, sollte den Status in der Buchung prüfen. Fällt ein Flug aus und erfahren Sie das mehr als 14 Tage vor dem Abflug, steht Ihnen laut Ihr Europa, dem Portal der EU, keine Entschädigung zu. Sie haben aber die Wahl zwischen der Erstattung des Tickets und einem Ersatzflug, entweder so bald wie möglich oder zu einem späteren Termin Ihrer Wahl. Wer sich für eine der Möglichkeiten entscheidet, verzichtet auf die anderen.

Worauf Reisende achten sollten

Prüfen Sie vor der Buchung die aktuellen Reiseinformationen des österreichischen Außenministeriums zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Sicherheitslage in der Region hat sich heuer mehrfach geändert. Für Flüge ab Salzburg gelten die EU-Fluggastrechte unabhängig davon, dass flydubai keine europäische Airline ist. Auf dem Rückflug aus Dubai schützt Sie die EU-Verordnung dagegen nur bei Airlines mit Sitz in der EU.

Was Ihnen bei Verspätung und Annullierung im Detail zusteht, lesen Sie in unserem Ratgeber zu den Fluggastrechten. Weitere Nachrichten zu neuen Strecken ab Österreich finden Sie auf der Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.

Luftfahrt & FlugreisenReiselust & Lebensart
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Verschneites Obertauern mit Skipisten im Hintergrund
Salzburg
Skisaison in Salzburg: Obertauern, Saalbach und Gastein starten in den nächsten Wochen
ÖBB-Railjet bei der Premierenfahrt am Ostportal des Koralmtunnels im Dezember 2025
Reisen & Freizeit
ÖBB-Fahrplan 2027: Fünf Monate Sperre an Tauernbahn und Deutschem Eck trifft Bahnreisende
Illuminierung des Weihnachtsbaums aus Damüls am Wiener Rathausplatz
Vorarlberg
Über 200 Jahre stand sie in Damüls, jetzt leuchtet die Fichte am Wiener Rathausplatz
Reisender mit Gepäck auf einem Laufband in einem modernen Flughafenterminal
Luftfahrt
Beim verpassten Anschlussflug zählt für die Entschädigung nicht der erste Flug
Grachtenhäuser an der Kreuzung von Keizersgracht und Reguliersgracht in Amsterdam in der Abenddämmerung
Reisen & Freizeit
Städtereisende zahlen in Amsterdam ab 2027 deutlich mehr Steuer pro Nacht
Weihnachtsbeleuchtung am Wiener Graben mit Lustern aus Lichterketten neben der Pestsäule
Wien
In 30 Wiener Einkaufsstraßen leuchtet es wieder, an drei Orten gibt es heuer Neues
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER