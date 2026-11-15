Skisaison in Salzburg: Obertauern, Saalbach und Gastein starten in den nächsten Wochen

Am Kitzsteinhorn in Kaprun laufen die Lifte bereits, laut den Betriebszeiten der Gletscherbahnen wird bis zur Kristallbahn gefahren. Als erstes großes Skigebiet abseits des Gletschers will Obertauern starten: Obertauern nennt den 20. November als voraussichtlichen Saisonbeginn, welche Anlagen genau öffnen, wird kurzfristig bekanntgegeben.

Am 27. November folgen nach den derzeitigen Plänen der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit Teilbetrieb und Teile von Gastein, am 28. November Snow Space Salzburg. Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Schneelage.