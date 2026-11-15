Skisaison in Salzburg: Obertauern, Saalbach und Gastein starten in den nächsten Wochen
Am Kitzsteinhorn wird schon gefahren, die großen Salzburger Skigebiete folgen gestaffelt. Die geplanten Starttermine, wann die Skischaukeln verbunden sind und welche Openings mit Konzerten anstehen.
Am Kitzsteinhorn in Kaprun laufen die Lifte bereits, laut den Betriebszeiten der Gletscherbahnen wird bis zur Kristallbahn gefahren. Als erstes großes Skigebiet abseits des Gletschers will Obertauern starten: Obertauern nennt den 20. November als voraussichtlichen Saisonbeginn, welche Anlagen genau öffnen, wird kurzfristig bekanntgegeben.
Am 27. November folgen nach den derzeitigen Plänen der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit Teilbetrieb und Teile von Gastein, am 28. November Snow Space Salzburg. Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Schneelage.
Obertauern feiert eine Opening-Woche mit Konzerten
Die Ski Opening Week in Obertauern dauert von 27. November bis 8. Dezember. Den Auftakt macht am 27. November ein White Carpet Ride auf der beleuchteten Piste bei der Edelweissbahn. Am 28. November spielen Die Fantastischen Vier, am 3. Dezember tritt der Kabarettist Gerald Fleischhacker auf, am 4. Dezember gibt Anastacia ein Konzert.
Für die Konzerte braucht man Tickets. Kinder bis zehn Jahre kommen laut Veranstalter gratis aufs Gelände, benötigen aber ebenfalls ein kostenloses Ticket.
Snow Space Salzburg verbindet zwölf Berge ab 5. Dezember
In Flachau, Wagrain und St. Johann ist der Saisonstart laut Snow Space Salzburg für 28. November geplant. Die Verbindung aller zwölf Berge soll ab 5. Dezember möglich sein, der letzte geplante Skitag ist der 4. April 2027. Das Snow Festival in Flachau steigt am 4. und 5. Dezember, angekündigt sind Lou Bega und Münchener Freiheit am Freitag sowie die Band Bunt am Samstag.
Saalbach und Gastein öffnen zuerst in Etappen
Im Skicircus beginnt die Saison laut Österreich Werbung am 27. November mit Teilbetrieb. Von 3. bis 6. Dezember folgt das Bergfestival mit LaBrassBanda, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und weiteren Acts, von 10. bis 13. Dezember das Elektronik-Festival Rave on Snow.
In Gastein sind laut Skigastein ab 27. November Schlossalm und Stubnerkogel im Teilbetrieb geöffnet, das Angertal folgt am 4. Dezember. Die komplette Skischaukel Schlossalm, Angertal und Stubnerkogel ist ab 11. Dezember verbunden. Die Skischaukel Dorfgastein-Großarltal startet am 4. Dezember, Sportgastein fährt ab 18. Dezember täglich. Zum Gastein-Opening gehört das Ö3 Gastein Sounds am 11. und 12. Dezember bei der Talstation der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein.
Weitere Termine im Pinzgau, Pongau und Lungau
Anfang Dezember ziehen weitere Gebiete nach. Laut Österreich Werbung starten die Schmittenhöhe in Zell am See und der Katschberg am 4. Dezember, der Hochkönig und der Fanningberg im Lungau am 5. Dezember. Für Großeck-Speiereck in Mauterndorf und St. Michael gibt es noch keinen Termin.
Wer einen Skitag für die ersten Wochen plant, sollte kurz vorher die Betriebsinformationen des jeweiligen Gebiets prüfen. Zum Saisonstart ist oft nur ein Teil der Lifte und Pisten in Betrieb, erst mit den Verbindungen im Dezember sind die großen Skischaukeln komplett befahrbar.
Quellen
Obertauern: Skiopening Obertauern (abgerufen am 15.11.2026)
Snow Space Salzburg: Winter in Snow Space Salzburg (abgerufen am 15.11.2026)
Gasteiner Bergbahnen: Skigastein (abgerufen am 15.11.2026)
Gletscherbahnen Kaprun: Betriebs- und Öffnungszeiten Kitzsteinhorn (abgerufen am 15.11.2026)
Österreich Werbung: Winter Openings and Winter Closings (abgerufen am 15.11.2026)