ÖBB-Fahrplan 2027: Fünf Monate Sperre an Tauernbahn und Deutschem Eck trifft Bahnreisende

Wer im kommenden Frühjahr mit dem Zug von Salzburg nach München oder durch die Tauern nach Kärnten fährt, muss deutlich mehr Zeit einplanen. Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 ist laut ÖBB die Strecke zwischen Freilassing und Rosenheim gesperrt, an der die Deutsche Bahn baut. Im selben Zeitraum ist die Tauernbahn zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach zu, weil der Tauerntunnel in einer zweiten Etappe modernisiert wird.

Beide Sperren fallen in das erste Halbjahr des neuen Fahrplans, der am Sonntag, 13. Dezember, europaweit in Kraft tritt. Er bringt neue Direktverbindungen ins Ausland und im Inland, aber auch höhere Preise für Standardtickets.