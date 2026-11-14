ÖBB-Fahrplan 2027: Fünf Monate Sperre an Tauernbahn und Deutschem Eck trifft Bahnreisende
Am 13. Dezember tritt der neue ÖBB-Fahrplan in Kraft, mit neuen Direktverbindungen und teureren Standardtickets. Im Frühjahr folgen zwei lange Bauphasen. Welche Züge umgeleitet werden und welche Ersatzangebote es gibt.
Wer im kommenden Frühjahr mit dem Zug von Salzburg nach München oder durch die Tauern nach Kärnten fährt, muss deutlich mehr Zeit einplanen. Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 ist laut ÖBB die Strecke zwischen Freilassing und Rosenheim gesperrt, an der die Deutsche Bahn baut. Im selben Zeitraum ist die Tauernbahn zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach zu, weil der Tauerntunnel in einer zweiten Etappe modernisiert wird.
Beide Sperren fallen in das erste Halbjahr des neuen Fahrplans, der am Sonntag, 13. Dezember, europaweit in Kraft tritt. Er bringt neue Direktverbindungen ins Ausland und im Inland, aber auch höhere Preise für Standardtickets.
Wie die Züge während der Sperren fahren
Die Railjet-Züge von Wien nach München fahren während der Sperre am Deutschen Eck über Passau. Auf der Tauernstrecke verkehren laut ÖBB stündlich direkte Busse zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee sowie zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein. Fernzüge pendeln alle zwei Stunden zwischen Mallnitz und Spittal.
Auch die Autoschleuse durch den 8,4 Kilometer langen Tauerntunnel ruht in dieser Zeit. Tunnel und Autoschleuse gehen laut ÖBB-Baustelleninformation am 10. Juli 2027 wieder in Betrieb. Nachtzüge werden umgeleitet, der Nightjet zwischen Stuttgart und Venedig kann während der Sperre nicht fahren.
Welche neuen Verbindungen der Fahrplan bringt
Nach dem Ende der Bauarbeiten zwischen Passau und Nürnberg fahren ab Dezember wieder ICE-Züge von Wien nach Nürnberg, Frankfurt, Dortmund und Berlin, dazu kommt ein neuer Nacht-ICE von Wien nach Stuttgart. Ab Sommer 2027 soll ein Frecciarossa gemeinsam mit Deutscher Bahn und Trenitalia von München über Innsbruck nach Mailand und Rom fahren. Nach Belgrad ist der erste Direktzug seit 2019 geplant, zweimal täglich in rund sechseinhalb Stunden. Wann er startet, hängt laut ÖBB von der Genehmigung der Strecke in Ungarn ab.
Im Inland gibt es vor allem in der Steiermark mehr Züge. Auf der Koralmbahn kommen zusätzliche Züge zwischen Graz und Villach am Morgen und am Abend dazu, ein neuer Frühzug fährt werktags um 4.48 Uhr in Graz ab und ist um 5.47 Uhr in Klagenfurt. Zwischen Graz und Linz gibt es ab Juli 2027 drei zusätzliche Intercity-Verbindungen pro Richtung und Tag, insgesamt sind es dann elf Direktzüge. In Vorarlberg kommen neue grenzüberschreitende Direktverbindungen in die Schweiz und nach Deutschland dazu.
Was das für Reisende heißt
Standardtickets und ÖBB-Vorteilscards werden ab 13. Dezember im Schnitt um 3,5 Prozent teurer, wie die ÖBB bereits im Juli angekündigt haben. Eine Fahrt von Wien nach St. Veit an der Glan kostet am Reisetag gekauft dann 64,50 statt 62,30 Euro. Die Einstiegspreise der Sparschiene-Tickets bleiben gleich.
Wer im Frühjahr Richtung München oder Kärnten unterwegs ist, sollte die Verbindung kurz vor der Reise prüfen. Die ÖBB weisen auf ihrer Fahrplanseite darauf hin, dass sich Zeiten und Verbindungen noch ändern können, und empfehlen die Fahrplanauskunft Scotty.
Quellen
ÖBB: ÖBB Fahrplan 2027: Attraktives Angebot, neue Direktverbindungen und moderne Züge (14. Oktober 2026)
ÖBB: Fahrplan 2027 (2026)
ÖBB: ÖBB bereiten zweite Modernisierungsetappe für Tauerntunnel vor (3. November 2026)
ÖBB: Tauernsperre Schwarzach bis Mallnitz-Obervellach (2026)
ÖBB: Tarifanpassung ab Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent (2. Juli 2026)