Der Flughafen Wien wurde 2026 vom Flughafenverband ACI Europe als bester Airport Europas mit 25 bis 40 Millionen Passagieren ausgezeichnet. Unser Porträt zeigt, wie Sie am schnellsten hinkommen, was bei der Sicherheitskontrolle gilt und welche Lounge sich lohnt.
Der Flughafen Wien ist der beste Flughafen Europas in der Größenklasse von 25 bis 40 Millionen Passagieren. So hat es der Flughafenverband ACI Europe im Juni 2026 bei seinen Best Airport Awards entschieden. Die Jury hob hervor, dass Wien bauliche Engpässe zum Antrieb für Innovation mache, und lobte den Fokus auf Zufriedenheit der Passagiere und Pünktlichkeit.
Mit 32,6 Millionen Passagierinnen und Passagieren erreichte Schwechat 2025 einen Rekord. Für 2026 rechnet der Flughafen mit rund 30 Millionen, weil Ryanair und Wizz Air Kapazitäten abgezogen haben. Für Reisende bringt das Jahr trotzdem spürbare Verbesserungen: neue Scanner bei der Sicherheitskontrolle und ab 2027 ein deutlich größeres Terminal 3.
Flughafen Wien auf einen Blick
Passagiere: 32.559.115 im Jahr 2025 (Rekord), Prognose 2026 rund 30 Millionen
Terminals: Terminal 1, 1A und 3, Süderweiterung von Terminal 3 geplant für das zweite Quartal 2027
Airlines: 74 Fluggesellschaften laut Airline-Liste des Flughafens, Heimatbasis von Austrian Airlines
Verbindungen: rund 200 Direktziele im Sommerflugplan 2026, davon 21 auf der Langstrecke
Innerhalb Österreichs: Flüge von Austrian Airlines nach Innsbruck und Klagenfurt, Graz-Wien endet am 23. Oktober 2026
Umsteiger: 6,6 Millionen Transferpassagiere im Jahr 2025
Anreise und Umsteigen
Die wichtigste Änderung für Reisende aus Wien: Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Praterstern ist laut ÖBB seit 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die S7 fährt deshalb nur bis St. Marx. Direkt zum Flughafen kommen Sie mit Railjet- und Intercity-Zügen sowie dem REX7 ab dem Hauptbahnhof.
Der City Airport Train fährt bis 31. Oktober 2027 als Bus. Abfahrt ist in Wien Mitte in der Marxergasse 1b, die Fahrt dauert laut Betreiber rund 21 Minuten. Zwischen 7 und 19 Uhr fahren die Busse alle zwölf Minuten, sonst alle 15 Minuten. Zusätzlich bietet ÖBB Postbus die Linien VAB 4 ab Karlsplatz und VAB 5 ab Praterstern an, eine Einzelfahrt kostet 11 Euro.
Wer mit dem Auto kommt, parkt am nächsten in den Parkhäusern 3 (für Terminal 1 und 1A) und 4 (für Terminal 3), dort kostet die Stunde höchstens 5,70 Euro. Günstiger sind die Parkplätze A und C mit höchstens 4,80 Euro pro Stunde. Alle vier lassen sich online vorab buchen. An der Abflugvorfahrt sind die ersten zehn Minuten einmal pro Tag gratis, danach kosten 15 Minuten 2,90 Euro.
Prüfen Sie vor der Anreise Ihr Terminal. Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, Emirates und Qatar Airways fertigen in Terminal 3 ab, Ryanair, Eurowings, Turkish Airlines und British Airways in Terminal 1, easyJet und Pegasus in Terminal 1A. Bis zur Eröffnung der Süderweiterung sind die Bereiche nach der Sicherheitskontrolle nicht durchgehend verbunden. Mit dem Neubau sollen laut Flughafen alle Gates zu Fuß erreichbar sein, was vor allem das Umsteigen erleichtert. 2025 stiegen in Wien rund 6,6 Millionen Passagiere um.
Sicherheitskontrolle: Zwei Liter Flüssigkeit erlaubt
Seit Juli 2026 arbeiten an allen zentralen Sicherheitskontrollen in Wien CT-Scanner. Flüssigkeiten dürfen in Behältern bis zu 2.000 Milliliter im Handgepäck bleiben, Laptops, Tablets und Handys müssen nicht mehr ausgepackt werden. Leere Thermoskannen müssen Sie bei der Kontrolle vorzeigen, danach können Sie sie wieder füllen.
Die Flughafenvorstände räumen ein, dass die Geräte noch zu oft eine Nachkontrolle auslösen. Kleinere Behälter und übersichtlich gepacktes Handgepäck helfen. Wichtig für den Rückflug: Nicht alle Flughäfen in Europa haben die neuen Geräte, vielerorts gilt weiter die 100-Milliliter-Regel. Packen Sie Flüssigkeiten im Zweifel so, dass sie auch in einen durchsichtigen Ein-Liter-Beutel passen.
Lounges, Essen und Shopping
Der Flughafen betreibt zwei Lounges, die allen Passagierinnen und Passagieren offenstehen. Die VIENNA Lounge in Terminal 1 bei den Gates C und D ist täglich von 4.30 bis 22 Uhr geöffnet, der Eintritt für bis zu drei Stunden kostet 59 Euro. Die SKY Lounge in Terminal 3 bei den Gates F und G hat von 4.30 bis 23 Uhr offen und kostet 49 Euro. Für Familien gibt es Pakete, etwa 99 Euro für einen Erwachsenen mit zwei Kindern zwischen vier und 14 Jahren in der VIENNA Lounge. Reservierungen sind nicht möglich.
Austrian Airlines betreibt eigene Lounges für Business-Class-Gäste und Vielfliegerinnen und Vielflieger. In die Business Lounges bei den Gates F und G kommen Economy-Passagiere gegen Bezahlung, laut Airline ab 39 Euro am Empfang und ab 49 Euro online, solange Plätze frei sind.
Beim Essen steht der größte Sprung noch bevor. Mit der Süderweiterung kommen im zweiten Quartal 2027 rund 30 neue Lokale und Geschäfte auf etwa 10.000 Quadratmetern dazu, darunter Figlmüller, Do & Co, Café Landtmann, Neni und Mochi. Was hinter dem 420 Millionen Euro teuren Ausbau steckt, lesen Sie in unserem Bericht Flughafen Wien: Mehr Platz. Mehr Luxus. Mehr Passagiere?.
Auszeichnungen und Pünktlichkeit
Neben dem Preis von ACI Europe zählt Wien auch bei der weltweiten Passagierbefragung des Flughafenverbands ACI World zu den Siegern: Bei den ASQ Awards 2025 wurde Wien gemeinsam mit Kopenhagen und Zürich als bester Flughafen Europas beim Abflug in der Klasse von 25 bis 40 Millionen Passagieren ausgezeichnet.
Bei den Skytrax World Airport Awards 2026 belegt Wien weltweit Platz 15 und in Europa Platz sechs. In Mitteleuropa liegt nur München vor Wien, beim Personal sehen die Skytrax-Befragten Wien auf Platz drei in Europa. Die Bodenabfertigung des Flughafens wurde im Oktober 2026 bei den Payload Asia Awards zum dritten Mal als beste Europas ausgezeichnet.
Zur Pünktlichkeit veröffentlicht der Flughafen keine Quote. Laut den Vorständen Günther Ofner und Julian Jäger ist Wien seit Jahren der pünktlichste Hub der Lufthansa Group. In der Pünktlichkeitsauswertung des Datenanbieters Cirium für 2025 taucht Wien nicht in den Top 10 auf.
Tipps für Reisende aus Österreich
Planen Sie an Ferienwochenenden mehr Zeit ein, das empfiehlt auch der Flughafen. Wer nur mit Handgepäck reist, spart mit Online-Check-in und Bordkarte am Handy Zeit. Achten Sie auf die Maße Ihrer Airline, einen Überblick bietet unser Ratgeber Handgepäck ab Österreich.
Reisende aus der Steiermark verlieren mit dem Ende der Flugverbindung Graz-Wien am 23. Oktober den bequemen Zubringer, was jetzt die Alternativen sind, lesen Sie hier. Wer Billigflüge sucht, sollte auch die Angebote ab Bratislava vergleichen, wohin Ryanair und Wizz Air einen Teil ihrer Kapazitäten verlagert haben. Wie sich Wiens Heimatairline schlägt, zeigt unser Porträt von Austrian Airlines.
Fazit: Kurze Wege, gute Noten, Baustelle bis 2027
Der Flughafen Wien ist kompakt, gut bewertet und mit der Zwei-Liter-Regel bei der Sicherheitskontrolle anderen Airports einen Schritt voraus. Den größten Nachteil spüren Reisende bei der Anreise, solange Stammstrecke und City Airport Train nur eingeschränkt fahren. Mit der Süderweiterung 2027 dürften Umsteigen und Aufenthalt deutlich angenehmer werden. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen: Flughafen Wien (Verkehrsergebnis 2025, Presseaussendungen 2026, Website), ACI Europe (Best Airport Awards 2026), ACI World (ASQ Awards 2025), Skytrax (World Airport Awards 2026), Cirium (On-Time Performance Review 2025), ÖBB, City Air Terminal Betriebsgesellschaft, Austrian Airlines