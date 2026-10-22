Die wichtigste Änderung für Reisende aus Wien: Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Praterstern ist laut ÖBB seit 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. Die S7 fährt deshalb nur bis St. Marx. Direkt zum Flughafen kommen Sie mit Railjet- und Intercity-Zügen sowie dem REX7 ab dem Hauptbahnhof.

Der City Airport Train fährt bis 31. Oktober 2027 als Bus. Abfahrt ist in Wien Mitte in der Marxergasse 1b, die Fahrt dauert laut Betreiber rund 21 Minuten. Zwischen 7 und 19 Uhr fahren die Busse alle zwölf Minuten, sonst alle 15 Minuten. Zusätzlich bietet ÖBB Postbus die Linien VAB 4 ab Karlsplatz und VAB 5 ab Praterstern an, eine Einzelfahrt kostet 11 Euro.

Wer mit dem Auto kommt, parkt am nächsten in den Parkhäusern 3 (für Terminal 1 und 1A) und 4 (für Terminal 3), dort kostet die Stunde höchstens 5,70 Euro. Günstiger sind die Parkplätze A und C mit höchstens 4,80 Euro pro Stunde. Alle vier lassen sich online vorab buchen. An der Abflugvorfahrt sind die ersten zehn Minuten einmal pro Tag gratis, danach kosten 15 Minuten 2,90 Euro.

Prüfen Sie vor der Anreise Ihr Terminal. Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, Emirates und Qatar Airways fertigen in Terminal 3 ab, Ryanair, Eurowings, Turkish Airlines und British Airways in Terminal 1, easyJet und Pegasus in Terminal 1A. Bis zur Eröffnung der Süderweiterung sind die Bereiche nach der Sicherheitskontrolle nicht durchgehend verbunden. Mit dem Neubau sollen laut Flughafen alle Gates zu Fuß erreichbar sein, was vor allem das Umsteigen erleichtert. 2025 stiegen in Wien rund 6,6 Millionen Passagiere um.