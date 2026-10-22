Begründung: Platz zwei in Europa bei Skytrax (neun Punkte), Sieger der ACI Europe Best Airport Awards 2026 bei den Flughäfen mit mehr als 40 Millionen Passagieren (drei Punkte) und bester Flughafen Europas in derselben Klasse bei den ASQ Awards 2025, gemeinsam mit Madrid (zwei Punkte).

Kurzprofil: Roms größter Flughafen hat 2025 nach Angaben des Betreibers erstmals mehr als 50 Millionen Passagiere abgefertigt. Bei Skytrax steht er weltweit auf Platz sieben.

Stärken: Fiumicino gewann bei den ASQ Awards 2025 in Europa auch die Kategorien für das engagierteste Personal, die einfachste Reise durch den Flughafen, den angenehmsten Aufenthalt und die Sauberkeit. Skytrax kürte ihn zum saubersten Flughafen Europas und zum besten Südeuropas. Die ACI-Jury nannte ihn einen exzellenten Flughafen, der nie stillsteht.

Schwächen: In der Skytrax-Gesamtwertung liegt Paris knapp vor Rom. In der Pünktlichkeitsauswertung von Cirium für 2025 taucht Fiumicino nicht in den Top 10 auf.

Für wen geeignet: Städtereisende nach Rom und alle, die über Rom nach Süditalien oder in den Mittelmeerraum weiterfliegen. Ab Österreich: Austrian Airlines fliegt ab Wien mehrmals täglich nach Fiumicino.