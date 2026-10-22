Welcher Flughafen in Europa ist wirklich der beste? Wir haben die wichtigsten Branchenwertungen 2025 und 2026 kombiniert. Rom-Fiumicino liegt vorn, Wien schafft es auf Platz vier. Mit Stärken, Schwächen und Verbindungen ab Österreich.
Rom-Fiumicino ist nach unserer Auswertung der beste Flughafen Europas. Der Airport der italienischen Hauptstadt liegt bei Skytrax in Europa auf Platz zwei und hat als einziger Flughafen mit mehr als 40 Millionen Passagieren sowohl den Preis des Flughafenverbands ACI Europe 2026 als auch die Auszeichnung der Passagierbefragung ASQ 2025 gewonnen. Dahinter folgen Istanbul und Paris-Charles de Gaulle.
Wien landet auf Platz vier, punktgleich mit Paris. Den Ausschlag geben bei Wien die Preise von ACI Europe und ACI World, während Skytrax den Flughafen nur auf Rang sechs in Europa führt. Wie wir gerechnet haben, zeigt die Methodik.
Methodik
Grundlage ist die Europa-Wertung der Skytrax World Airport Awards 2026 (März 2026), die auf Befragungen von Reisenden beruht. Platz eins erhält zehn Punkte, Platz zehn einen Punkt. Dazu kommen Zusatzpunkte aus drei weiteren anerkannten Wertungen:
ACI Europe Best Airport Awards 2026 (Juni 2026): Sieg in der Größenklasse drei Punkte, lobende Erwähnung (highly commended) ein Punkt
ACI World ASQ Awards 2025, Passagierbefragung beim Abflug: Auszeichnung als bester Flughafen Europas in der Größenklasse zwei Punkte
Cirium On-Time Performance Review 2025: Airport Platinum Award zwei Punkte, Platz in den weltweiten Top 10 der Größenklasse ein Punkt
Bei Punktegleichstand entscheidet die Skytrax-Platzierung. Berücksichtigt sind Veröffentlichungen bis 22. Oktober 2026. Passagierzahlen 2025 stammen von den Flughafenbetreibern bzw. ACI Europe, Verbindungen ab Österreich aus den Angaben von Flughafen Wien und Austrian Airlines.
Das Ranking im Überblick
1. Rom-Fiumicino: 14 Punkte
2. Istanbul: 11 Punkte
3. Paris-Charles de Gaulle: 10 Punkte
4. Wien: 10 Punkte
5. Helsinki: 8 Punkte
6. München: 7 Punkte
7. London-Heathrow: 4 Punkte
8. Zürich: 4 Punkte
9. Kopenhagen: 4 Punkte
10. Amsterdam-Schiphol: 3 Punkte
Platz 1: Rom-Fiumicino (14 Punkte)
Begründung: Platz zwei in Europa bei Skytrax (neun Punkte), Sieger der ACI Europe Best Airport Awards 2026 bei den Flughäfen mit mehr als 40 Millionen Passagieren (drei Punkte) und bester Flughafen Europas in derselben Klasse bei den ASQ Awards 2025, gemeinsam mit Madrid (zwei Punkte).
Kurzprofil: Roms größter Flughafen hat 2025 nach Angaben des Betreibers erstmals mehr als 50 Millionen Passagiere abgefertigt. Bei Skytrax steht er weltweit auf Platz sieben.
Stärken: Fiumicino gewann bei den ASQ Awards 2025 in Europa auch die Kategorien für das engagierteste Personal, die einfachste Reise durch den Flughafen, den angenehmsten Aufenthalt und die Sauberkeit. Skytrax kürte ihn zum saubersten Flughafen Europas und zum besten Südeuropas. Die ACI-Jury nannte ihn einen exzellenten Flughafen, der nie stillsteht.
Schwächen: In der Skytrax-Gesamtwertung liegt Paris knapp vor Rom. In der Pünktlichkeitsauswertung von Cirium für 2025 taucht Fiumicino nicht in den Top 10 auf.
Für wen geeignet: Städtereisende nach Rom und alle, die über Rom nach Süditalien oder in den Mittelmeerraum weiterfliegen. Ab Österreich: Austrian Airlines fliegt ab Wien mehrmals täglich nach Fiumicino.
Platz 2: Istanbul (11 Punkte)
Begründung: Platz drei in Europa bei Skytrax (acht Punkte), lobende Erwähnung bei den ACI Europe Awards 2026 hinter Rom (ein Punkt) und Airport Platinum Award von Cirium für 2025 (zwei Punkte).
Kurzprofil: Das Drehkreuz von Turkish Airlines zählte 2025 laut ACI Europe rund 84,4 Millionen Passagiere. Bei Skytrax kletterte Istanbul weltweit von Platz 14 auf Platz acht.
Stärken: Der Platinum Award von Cirium zeichnet die Zuverlässigkeit des Betriebs aus. Bei Skytrax liegt Istanbul in der Klasse der Flughäfen mit mehr als 80 Millionen Passagieren weltweit auf Platz zwei.
Schwächen: Bei der Passagierbefragung ASQ ist Istanbul nicht unter den europäischen Siegern. Eine konkrete Pünktlichkeitsquote hat Cirium nicht veröffentlicht.
Für wen geeignet: Umsteigerinnen und Umsteiger nach Asien, Afrika und in den Nahen Osten. Ab Österreich: Turkish Airlines fliegt ab Wien direkt nach Istanbul.
Platz 3: Paris-Charles de Gaulle (10 Punkte)
Begründung: Bester Flughafen Europas bei Skytrax (zehn Punkte), aber keine Auszeichnung von ACI Europe, ACI World oder Cirium. Gegenüber Wien entscheidet bei Punktegleichstand die bessere Skytrax-Platzierung.
Kurzprofil: Der größte Flughafen Frankreichs fertigte 2025 laut Betreiber Groupe ADP 72,0 Millionen Passagiere ab. Er ist das Drehkreuz von Air France.
Stärken: Skytrax führt Paris-CDG zum fünften Mal in Folge als besten Flughafen Europas, weltweit auf Platz sechs. Auch in Westeuropa liegt CDG vorn.
Schwächen: Bei den Preisen der Flughafenverbände und in den Pünktlichkeitsdaten 2025 taucht CDG nicht unter den Siegern auf.
Für wen geeignet: Paris-Reisende und Umsteiger mit Air France nach Afrika und Amerika. Ab Österreich: Austrian Airlines und Air France fliegen ab Wien mehrmals täglich.
Platz 4: Wien (10 Punkte)
Begründung: Platz sechs in Europa bei Skytrax (fünf Punkte), Sieger der ACI Europe Best Airport Awards 2026 in der Klasse von 25 bis 40 Millionen Passagieren (drei Punkte) und bester Flughafen dieser Klasse in Europa bei den ASQ Awards 2025, gemeinsam mit Kopenhagen und Zürich (zwei Punkte).
Kurzprofil: Mit 32,6 Millionen Passagieren erreichte Wien 2025 einen Rekord. Der Flughafen ist die Heimatbasis von Austrian Airlines und bot im Sommer 2026 rund 200 Direktziele.
Stärken: Die ACI-Jury lobte Pünktlichkeit und Passagierzufriedenheit. Seit Juli 2026 erlauben CT-Scanner bis zu zwei Liter Flüssigkeit im Handgepäck. Bei Skytrax liegt Wien beim Personal auf Platz drei in Europa.
Schwächen: Ryanair und Wizz Air haben Kapazitäten abgezogen, für 2026 erwartet der Flughafen weniger Passagiere. Wegen der gesperrten S-Bahn-Stammstrecke ist die Anreise bis Ende Oktober 2027 umständlicher, der City Airport Train fährt als Bus.
Für wen geeignet: Reisende aus ganz Österreich und Umsteiger nach Osteuropa. Ab Österreich: Zubringerflüge von Austrian Airlines aus Innsbruck und Klagenfurt, aus den anderen Landeshauptstädten per Bahn.
Platz 5: Helsinki (8 Punkte)
Begründung: Platz fünf in Europa bei Skytrax (sechs Punkte) und bester Flughafen Europas mit 15 bis 25 Millionen Passagieren bei den ASQ Awards 2025, gemeinsam mit Gran Canaria und Prag (zwei Punkte).
Kurzprofil: Der Heimatflughafen von Finnair zählte 2025 laut Betreiber Finavia rund 17,0 Millionen Passagiere.
Stärken: Skytrax führt Helsinki als besten Flughafen Nordeuropas und weltweit als besten in der Klasse von zehn bis 20 Millionen Passagieren. ACI Europe zeichnete Helsinki 2026 zusätzlich für seine digitale Betriebsplattform aus.
Schwächen: Mit rund 17 Millionen Passagieren der kleinste Flughafen im Ranking, in den Cirium-Daten 2025 nicht unter den Top 10.
Für wen geeignet: Reisende nach Lappland und Umsteiger mit Finnair nach Asien. Ab Österreich: Finnair fliegt ab Wien nach Helsinki.
Platz 6: München (7 Punkte)
Begründung: Platz vier in Europa bei Skytrax (sieben Punkte), keine Zusatzpunkte aus den übrigen Wertungen.
Kurzprofil: Das zweite Drehkreuz der Lufthansa fertigte 2025 rund 43,4 Millionen Passagiere ab.
Stärken: Skytrax führt München als besten Flughafen Mitteleuropas und mit dem besten Flughafenpersonal Europas. Weltweit liegt München auf Platz neun.
Schwächen: Weder bei ACI Europe noch bei den ASQ Awards 2025 unter den europäischen Siegern.
Für wen geeignet: Umsteiger auf Langstreckenflüge der Lufthansa. Ab Österreich: Austrian Airlines fliegt ab Wien mehrmals täglich, Lufthansa verbindet auch Graz mehrmals täglich mit München.
Platz 7: London-Heathrow (4 Punkte)
Begründung: Platz sieben in Europa bei Skytrax (vier Punkte). Bei Punktegleichstand mit Zürich und Kopenhagen entscheidet die bessere Skytrax-Platzierung.
Kurzprofil: Heathrow zählte 2025 laut Betreiber rund 84,5 Millionen Passagiere und ist das Drehkreuz von British Airways.
Stärken: Skytrax zeichnete Heathrow 2026 für das weltweit beste Shopping-Angebot aus, weltweit verbesserte sich der Flughafen von Platz 22 auf Platz 16.
Schwächen: Keine Auszeichnung bei ACI Europe, ASQ oder Cirium.
Für wen geeignet: London-Reisende und Umsteiger nach Nordamerika. Ab Österreich: Austrian Airlines und British Airways fliegen ab Wien mehrmals täglich.
Platz 8: Zürich (4 Punkte)
Begründung: Platz neun in Europa bei Skytrax (zwei Punkte) und bester Flughafen Europas mit 25 bis 40 Millionen Passagieren bei den ASQ Awards 2025, gemeinsam mit Wien und Kopenhagen (zwei Punkte).
Kurzprofil: Das Drehkreuz von Swiss zählte 2025 rund 32,6 Millionen Passagiere und ist damit etwa so groß wie Wien.
Stärken: Gute Noten der Passagiere beim Abflug, in Mitteleuropa bei Skytrax auf Platz drei hinter München und Wien.
Schwächen: Bei Skytrax fiel Zürich weltweit von Platz zehn auf Platz 19 zurück.
Für wen geeignet: Umsteiger mit Swiss auf die Langstrecke. Ab Österreich: Austrian Airlines und Swiss fliegen ab Wien mehrmals täglich, Swiss bedient zudem Graz täglich.
Platz 9: Kopenhagen (4 Punkte)
Begründung: Platz zehn in Europa bei Skytrax (ein Punkt), ASQ-Auszeichnung 2025 in der Klasse von 25 bis 40 Millionen Passagieren (zwei Punkte) und Platz acht unter den großen Flughäfen weltweit bei Cirium (ein Punkt).
Kurzprofil: Der Flughafen der dänischen Hauptstadt zählte 2025 rund 32,4 Millionen Passagiere.
Stärken: Pünktlichkeit: Laut Cirium starteten 2025 84,72 Prozent der Flüge pünktlich. Kopenhagen ist damit der einzige Flughafen dieses Rankings mit einer veröffentlichten Top-10-Quote.
Schwächen: Bei Skytrax rutschte Kopenhagen weltweit von Platz 18 auf Platz 26.
Für wen geeignet: Städtereisende und Umsteiger nach Skandinavien. Ab Österreich: Austrian Airlines und SAS fliegen ab Wien nach Kopenhagen.
Platz 10: Amsterdam-Schiphol (3 Punkte)
Begründung: Platz acht in Europa bei Skytrax (drei Punkte), keine Zusatzpunkte.
Kurzprofil: Das Drehkreuz von KLM fertigte 2025 rund 68,8 Millionen Passagiere ab.
Stärken: Weltweit liegt Schiphol bei Skytrax auf Platz 17 und hat sich damit um zwei Plätze verbessert.
Schwächen: Keine Auszeichnung bei ACI Europe, ASQ oder Cirium.
Für wen geeignet: Umsteiger mit KLM nach Nord- und Südamerika. Ab Österreich: Austrian Airlines und KLM fliegen ab Wien mehrmals täglich.
Knapp nicht dabei: Madrid, Oslo und Budapest
Madrid-Barajas teilt sich mit Rom die ASQ-Auszeichnung bei den großen Flughäfen, liegt bei Skytrax aber nicht in den europäischen Top 10. Oslo erreichte bei Cirium mit 86,00 Prozent pünktlichen Abflügen Platz fünf weltweit unter den großen Flughäfen, Budapest ist bei Skytrax der beste Flughafen Osteuropas. Für einen Platz unter den besten zehn reichte es nach unserer Methodik nicht.
Welche Airlines in Europa vorn liegen, zeigt unser Ranking Die 10 besten Airlines Europas 2026/27. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen: Skytrax World Airport Awards 2026, ACI Europe Best Airport Awards 2026, ACI World ASQ Awards 2025, Cirium On-Time Performance Review 2025, Verkehrszahlen 2025 von Aeroporti di Roma, Groupe ADP, Flughafen Wien, Finavia, Flughafen München, Heathrow, Flughafen Zürich, Copenhagen Airports, Royal Schiphol Group, ACI Europe; Flughafen Wien und Austrian Airlines (Verbindungen)