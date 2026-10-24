Die Lufthansa Group fliegt erst ab 25. November wieder nach Dubai, einen Monat später als geplant. Welche Rechte betroffene Passagierinnen und Passagiere haben und welche Verbindungen es ab Wien gibt.
Wer mit der Lufthansa Group nach Dubai fliegen wollte, muss länger warten. Der Konzern hat die für Ende Oktober geplante Rückkehr in das Emirat am Freitag auf den 25. November verschoben. Betroffen sind Lufthansa ab Frankfurt und München, Swiss ab Zürich und Eurowings ab Berlin. Als Grund nennt die Airline-Gruppe die angespannte Lage im Nahen Osten.
Ursprünglich wollte Lufthansa am 25. Oktober ab München und am 26. Oktober ab Frankfurt starten, Swiss am 27. Oktober und Eurowings am 1. November. Für Austrian Airlines nennt die Lufthansa Group in ihrer Flugplanübersicht weiterhin den 12. Dezember als Start der Verbindung Wien-Dubai, mit fünf Flügen pro Woche. Eine Änderung dieses Termins hat der Konzern bisher nicht mitgeteilt.
Was betroffene Passagiere jetzt tun können
Laut Lufthansa Group und Swiss werden betroffene Fluggäste direkt kontaktiert. Sie können ihre Reise flexibel umbuchen oder sich den vollen Ticketpreis erstatten lassen. Wer über ein Reisebüro oder ein Buchungsportal gebucht hat, bekommt die Nachricht unter Umständen über den Vermittler. Prüfen Sie Ihre Buchung daher direkt in der App oder auf der Website der Airline und sehen Sie auch im Spam-Ordner nach.
Nach der EU-Fluggastrechteverordnung haben Sie bei einer Annullierung die Wahl: Erstattung des Ticketpreises binnen sieben Tagen oder eine anderweitige Beförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beziehungsweise zu einem späteren Wunschtermin. Eine Ausgleichszahlung von bis zu 600 Euro gibt es in diesem Fall in der Regel nicht. Wird ein Flug mindestens zwei Wochen vor Abflug gestrichen, entfällt der Anspruch ohnehin. Bei kurzfristigen Streichungen kann sich die Airline auf außergewöhnliche Umstände berufen, die Verordnung nennt Sicherheitsrisiken ausdrücklich als Beispiel. Was Ihnen in welchem Fall zusteht, erklärt unser Ratgeber Fluggastrechte: Bis zu 600 Euro bei Verspätung und was die EU-Reform ändert.
Ist der Flug Teil einer Pauschalreise, ist der Reiseveranstalter Ihr Ansprechpartner. Er muss für eine Ersatzbeförderung sorgen oder Ihnen eine geänderte Reise anbieten. Bei einer erheblichen Änderung des Reisevertrags können Sie nach dem Pauschalreisegesetz ohne Entschädigung vom Vertrag zurücktreten und bekommen bereits bezahlte Beträge zurück.
Diese Verbindungen nach Dubai gibt es ab Wien
Direkt ab Wien fliegt Emirates nach Dubai. Laut Website der Airline stehen bis zu 14 Flüge pro Woche mit Boeing 777 im Flugplan, die Flugzeit liegt bei rund fünfeinhalb Stunden. Austrian Airlines kommt nach den Plänen der Lufthansa Group ab 12. Dezember dazu. Umsteigeverbindungen über Frankfurt, München oder Zürich mit Lufthansa oder Swiss sind dagegen frühestens ab 25. November wieder möglich.
Andere Ziele in der Region fliegt die Lufthansa Group bereits wieder an. Nach Konzernangaben bedient Austrian Airlines Tel Aviv 14-mal pro Woche ab Wien, nach Amman geht es ab 25. Oktober dreimal pro Woche. Die Airlines behalten sich wegen der Lage in der Region kurzfristige Änderungen vor.
Für die Vereinigten Arabischen Emirate gilt laut österreichischem Außenministerium im ganzen Land die Sicherheitsstufe 2 von 4 (Sicherheitsrisiko). Wer reist, sollte vor dem Abflug die Reiseinformation des Ministeriums lesen und kann sich kostenlos für die Auslandsregistrierung anmelden. So sind Sie im Notfall für die Behörden erreichbar.
Zweiter Anlauf nach der Ankündigung im September
Die Lufthansa Group hatte im September angekündigt, Dubai mit dem Winterflugplan ab Ende Oktober schrittweise wieder anzufliegen, mehr dazu in unserem Bericht Lufthansa-Gruppe fliegt ab Ende Oktober wieder nach Dubai. Eurowings hatte zuvor bereits die geplanten Dubai-Flüge ab Köln/Bonn und Stuttgart für diesen Winter gestrichen. Wer Dubai als Reiseziel oder Umsteigeort für die Wintermonate plant, sollte bei Buchungen mit Abflug vor Mitte Dezember besonders auf Flugplanänderungen achten.
Was sich mit dem Winterflugplan ab Österreich sonst ändert, lesen Sie in unserer Übersicht Winterflugplan ab 25. Oktober: Diese Verbindungen ab Österreich fallen weg. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen: Lufthansa Group (Mitteilung vom 23. Oktober 2026 und Flugplanübersicht Naher Osten), Swiss, Emirates, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Verordnung (EG) Nr. 261/2004, Pauschalreisegesetz. Weitere Quelle: Reuters