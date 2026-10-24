Laut Lufthansa Group und Swiss werden betroffene Fluggäste direkt kontaktiert. Sie können ihre Reise flexibel umbuchen oder sich den vollen Ticketpreis erstatten lassen. Wer über ein Reisebüro oder ein Buchungsportal gebucht hat, bekommt die Nachricht unter Umständen über den Vermittler. Prüfen Sie Ihre Buchung daher direkt in der App oder auf der Website der Airline und sehen Sie auch im Spam-Ordner nach.

Nach der EU-Fluggastrechteverordnung haben Sie bei einer Annullierung die Wahl: Erstattung des Ticketpreises binnen sieben Tagen oder eine anderweitige Beförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beziehungsweise zu einem späteren Wunschtermin. Eine Ausgleichszahlung von bis zu 600 Euro gibt es in diesem Fall in der Regel nicht. Wird ein Flug mindestens zwei Wochen vor Abflug gestrichen, entfällt der Anspruch ohnehin. Bei kurzfristigen Streichungen kann sich die Airline auf außergewöhnliche Umstände berufen, die Verordnung nennt Sicherheitsrisiken ausdrücklich als Beispiel. Was Ihnen in welchem Fall zusteht, erklärt unser Ratgeber Fluggastrechte: Bis zu 600 Euro bei Verspätung und was die EU-Reform ändert.

Ist der Flug Teil einer Pauschalreise, ist der Reiseveranstalter Ihr Ansprechpartner. Er muss für eine Ersatzbeförderung sorgen oder Ihnen eine geänderte Reise anbieten. Bei einer erheblichen Änderung des Reisevertrags können Sie nach dem Pauschalreisegesetz ohne Entschädigung vom Vertrag zurücktreten und bekommen bereits bezahlte Beträge zurück.