Wer nach Pompeji reist, kann bald ein Haus sehen, das seit Jahrzehnten verschlossen ist. Das Haus des Marcus Fabius Rufus gilt als eine der prächtigsten Residenzen der antiken Stadt am Golf von Neapel. Seit 1980 ist es für die Öffentlichkeit gesperrt. Nun wird es restauriert, und der Archäologische Park Pompeji will es noch heuer teilweise zugänglich machen.

Ziel sei „eine erste, teilweise Öffnung bis Weihnachten, mit Führungen für Gruppen“, sagte Parkdirektor Gabriel Zuchtriegel laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Einen fixen Termin gibt es noch nicht. Um den komplizierten Aufbau des Hauses verständlich zu machen, arbeitet der Park auch mit digitaler Technik.