ABO

Lufthansa-Gruppe fliegt ab Ende Oktober wieder nach Dubai

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
AUA nimmt Flüge nach Dubai ab Wien wieder auf
©APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe, dazu gehört auch die österreichische Tochter AUA, nehmen ihre Verbindungen nach Dubai ab Ende Oktober schrittweise wieder auf. In der Spitze sollen künftig bis zu 36 wöchentliche Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate angeboten werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Den Anfang macht die Kernmarke Lufthansa am 25. Oktober mit fünf wöchentlichen Verbindungen von München. Einen Tag später folgt die Strecke ab Frankfurt.

von

News auf Google bevorzugen

Auch die Töchter Swiss und Austrian Airlines nehmen ihre Flüge ab Zürich und Wien wieder auf. Eurowings fliegt das Emirat ab November von Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn an.

Mit der Rückkehr nach Dubai baut der Lufthansa-Konzern sein Angebot im Nahen Osten wieder aus. Die Sicherheitslage in der Region werde weiterhin fortlaufend und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden bewertet, hieß es.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Markierungen erleichtern nachfolgende Installation
Technik
Airbus-Flugzeuge bekommen "Haifischhaut"
Die Straße von Hormuz wird vom Iran nach wie vor blockiert
Wirtschaft
Angriffe im Nahen Osten treiben Preise für Öl und Gas
++ ARCHIVBILD ++ Booking darf Wettbewerber eTraveli weiterhin nicht übernehmen
Reisen & Freizeit
Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
US-Präsident Donald Trump legt beim Handelsstreit nach
Wirtschaft
USA planen Einfuhrverbot für kanadische Waren
Weiter Flugausfälle in Großbritannien
Reisen & Freizeit
Chaos an Flughäfen in Großbritannien dauert an
Verbraucherpreise stiegen im August um 0,8 Prozent
Wirtschaft
Preisauftrieb in China beschleunigt sich im August
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER