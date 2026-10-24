Kreuzbergl-Stollen in Klagenfurt: Ehemaliger Luftschutzstollen wird zum Museum

Klagenfurt hat einen neuen Ausstellungsort, und er liegt im Berg. Im Kreuzbergl-Stollen beim Botanischen Garten hat das kärnten.museum am Freitag die Dauerausstellung Über.Leben eröffnet. Der ehemalige Luftschutzstollen aus dem Zweiten Weltkrieg war jahrzehntelang für die Öffentlichkeit gesperrt und wurde lange nicht genutzt.

Die Ausstellung handelt vom Überleben im wahrsten Sinn: von der Verantwortung des Menschen und vom Schutz der Artenvielfalt, der Lebensräume und des Lebens. Gestaltet wurde sie vom kärnten.museum gemeinsam mit dem Kärntner Botanikzentrum, das Teil des Landesmuseums ist.