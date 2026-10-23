Wer bereits einen AUA-Flug zwischen Wien und Zagreb nach dem 10. Jänner 2027 gebucht hat, sollte die Buchung prüfen. Wird ein Flug gestrichen, muss die Airline nach der EU-Fluggastrechteverordnung die Wahl zwischen einer Erstattung des Ticketpreises und einer Ersatzbeförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder zu einem späteren Wunschtermin anbieten. Bei einer Umbuchung auf einen anderen Flug dürfen Sie das Angebot ablehnen und stattdessen Ihr Geld zurückverlangen.

Eine zusätzliche Ausgleichszahlung steht Ihnen in der Regel nicht zu, wenn die Airline Sie mindestens zwei Wochen vor dem Abflug über die Annullierung informiert. Das ist bei einer Einstellung mit mehreren Monaten Vorlauf meist der Fall. Wann Entschädigung fällig wird und wie Sie sie einfordern, erklärt unser Ratgeber zu den Fluggastrechten. Wie sich Austrian Airlines bei Service, Gepäck und Vielfliegerprogramm schlägt, zeigt unser Porträt von Austrian Airlines. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.