Austrian Airlines zieht sich nach mehr als vier Jahrzehnten aus Zagreb zurück. Der letzte Flug zwischen Wien und der kroatischen Hauptstadt ist für 10. Jänner 2027 geplant. Was Passagierinnen und Passagiere mit Buchung jetzt wissen müssen.
Austrian Airlines stellt ihre Verbindung zwischen Wien und Zagreb ein. Der letzte Flug ist für Sonntag, 10. Jänner 2027, geplant. Im Sommerflugplan 2027 ist die Strecke nicht mehr vorgesehen. Eine Sprecherin der Airline bestätigte am 22. Oktober, dass die Flüge zwischen Wien und Zagreb in der Sommersaison nicht fortgeführt werden.
Damit endet eine der traditionsreichsten Verbindungen der AUA in Südosteuropa. Austrian Airlines fliegt Zagreb seit Mitte der 1980er-Jahre an, unterbrochen nur während des Kriegs im früheren Jugoslawien und der Corona-Pandemie. Ganz ohne Direktflug bleiben Reisende aber nicht: Croatia Airlines bedient die Strecke weiterhin.
Schrittweiser Rückzug seit 2024
Das Aus kommt nicht überraschend. Austrian Airlines hat das Angebot nach Zagreb seit Ende 2024 schrittweise reduziert. Früher flog die Airline bis zu zwölfmal pro Woche in die kroatische Hauptstadt, im Sommer 2026 war es noch ein Flug pro Tag. Bis zur Einstellung im Jänner bleibt es bei einer täglichen Verbindung, einen Teil der Flüge führt die Lufthansa-Tochter Air Dolomiti im Auftrag der AUA durch. Offizielle Gründe für die Einstellung hat die Airline nicht genannt.
Zagreb ist nicht die einzige Strecke, die die AUA im Jänner aufgibt. Laut Lufthansa Group endet am 11. Jänner 2027 auch die Verbindung zwischen Wien und Köln/Bonn. Diese Strecke übernimmt ab 14. Jänner vollständig die Konzernschwester Eurowings. Welche weiteren Verbindungen ab Österreich mit dem Winterflugplan wegfallen, lesen Sie in unserer Übersicht Winterflugplan ab 25. Oktober: Diese Verbindungen ab Österreich fallen weg.
Croatia Airlines bleibt auf der Strecke
Wer zwischen Wien und Zagreb fliegen will, kann auf Croatia Airlines ausweichen. Die kroatische Fluggesellschaft hat ihr Angebot nach Wien im Sommer 2026 auf zehn Flüge pro Woche verdoppelt und plant im Winterflugplan zwei Verbindungen pro Tag. Croatia Airlines gehört wie Austrian Airlines zur Star Alliance. Meilen aus dem Vielfliegerprogramm Miles & More lassen sich damit grundsätzlich auch auf diesen Flügen sammeln, die Bedingungen hängen vom gebuchten Tarif ab.
Für Umsteigerinnen und Umsteiger aus Zagreb, die ab Wien mit Austrian Airlines weiterfliegen, ist vor allem der Morgenflug der Croatia Airlines relevant. Prüfen Sie bei einer Buchung mit Umstieg, ob beide Flüge auf einem gemeinsamen Ticket gebucht sind. Nur dann ist die Airline für einen verpassten Anschluss verantwortlich.
Schon gebucht: Diese Rechte haben Passagiere
Wer bereits einen AUA-Flug zwischen Wien und Zagreb nach dem 10. Jänner 2027 gebucht hat, sollte die Buchung prüfen. Wird ein Flug gestrichen, muss die Airline nach der EU-Fluggastrechteverordnung die Wahl zwischen einer Erstattung des Ticketpreises und einer Ersatzbeförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder zu einem späteren Wunschtermin anbieten. Bei einer Umbuchung auf einen anderen Flug dürfen Sie das Angebot ablehnen und stattdessen Ihr Geld zurückverlangen.
Eine zusätzliche Ausgleichszahlung steht Ihnen in der Regel nicht zu, wenn die Airline Sie mindestens zwei Wochen vor dem Abflug über die Annullierung informiert. Das ist bei einer Einstellung mit mehreren Monaten Vorlauf meist der Fall. Wann Entschädigung fällig wird und wie Sie sie einfordern, erklärt unser Ratgeber zu den Fluggastrechten. Wie sich Austrian Airlines bei Service, Gepäck und Vielfliegerprogramm schlägt, zeigt unser Porträt von Austrian Airlines. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen: Austrian Airlines (Stellungnahme vom 22. Oktober 2026), Lufthansa Group (Mitteilung vom 15. Oktober 2026), Verordnung (EG) Nr. 261/2004. Weitere Quelle: EX-YU Aviation News