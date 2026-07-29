Thomas Maurer: „Stiftungsrat ins Dschungelcamp, ORF-Gesetz in den Alltag"

1. Sie waren 1992 mit Polgar/Friedell-Texten unterwegs: Ein Vorbild für Ihre Journalismus-Kooperation?

Die Unterschiede überwiegen. Polgar schrieb über die Zusammenarbeit: „Er ist faul und ich nicht fleißig.“ Thomas Cik aber ist fleißig.

2. Wie unterscheiden sich Ihre Ansätze vom Journalisten Thomas Cik im gemeinsamen politischen Podcast?

Ich versuche, in puncto Tagesgeschehen halbwegs auf dem Laufenden zu sein, er bringt das gegebenenfalls mit den Fakten in Übereinstimmung.

3. Für Junge in den USA sind Comedians oft wichtigere Politik-Informanten als Medienmeldungen. Gut so?

John Oliver oder Stephen Colbert sind oft informativer und solider recherchiert als kommerzielle US-Newsshows. Gut ist das natürlich nicht.

4. Bitte Charakterisierung Ihrer Journo-Partner in der Karl-May-Boygroup: Armin Wolf? Guido Tartarotti?

Armin ist natürlich Old Shatterhand; Guido der geheime Sohn von Sam Hawkens und Ribanna.

5. Kolumnen zu Essen, Podcasts zu Politik, Programme zu Literatur: Was würden Sie heute werden wollen?

Angesichts des österreichischen Steuerrechts: Erbe.