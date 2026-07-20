Pigs Qual der Wahl: 105 Bewerber für ORF-Direktionen

Die Bewerbungsfrist für die vier zentralen Direktionen – „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“, „Programm und Brands“ sowie „Technologie und Innovation“ wie auch die neun Landesdirektionen – ist in der Nacht auf 15. Juli abgelaufen. Am 16. Juli erfolgte laut dem künftigen ORF-Chef die Prüfung der formalen Voraussetzungen der Bewerbungen.

In der laufenden Woche werden nun Shortlists für die 13 Jobs erstellt. Ab 27. Juli sollen darauf basierend Bewerbungsgespräche geführt werden und ab 3. August die Nominierungen samt Begründungen an den ORF-Stiftungsrat geliefert werden. Die Entscheidung, ob das von Pig zusammengestellte Team auch bestellt wird, fällt am 11. August in einer Sitzung des Stiftungsrats.

Für die Erstellung der Shortlists, die Bewerbungsgespräche und die Nominierungen greift Pig auf eine Scorecard-Matrix zurück, um ein transparentes, objektives, nachvollziehbares und nicht-diskriminierendes Auswahlverfahren sicherzustellen und damit dem Europäischen Medienfreiheitsgesetz (EMFA), dem ORF-Gesetz und der Geschäftsordnung des Stiftungsrats zu entsprechen. Die Scorecard-Matrix beinhaltet unterschiedliche Kriterien in den Kategorien „Basisanforderungen“, „Funktionale Anforderungen“ und „Management-Anforderungen“. Für die Landesdirektionen ist sie identisch, für die vier Zentraldirektionen variiert sie teils aufgrund direktionsspezifischer Anforderungen.