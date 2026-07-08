Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die Weichen im ORF werden gestellt

Er ist auf der Suche nach Direktoren für „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“ sowie „Technologie und Innovation“ und neun Landesdirektoren für die Jahre 2027 bis 2031, die Pig dem ORF-Stiftungsrat zur Bestellung vorschlagen muss. Es dürfte erneut eine lange Sitzung werden, stehen doch auch abseits der Direktorenbestellung weitere Punkte – teils unerledigte aus der Juni-Sitzung – an. So kündigte ORF-Chefin Ingrid Thurnher bereits an, etwa zur Abberufung von ORF-Enterprise-Chef Oliver Böhm, die nach einer Complianceuntersuchung erfolgte, den Rätinnen und Räten Auskunft zu geben.

Zumindest eine gegenwärtige ORF-Direktorin – Stefanie Groiss-Horowitz – könnte sich auch im Direktorenteam des künftigen ORF-Chefs finden. Sie hat ihre Bewerbung für „Programm und Brands“ sowie „Audience und Plattformen“ auf Social Media publik gemacht. ORF-Finanzdirektorin Eva Schindlauer und ORF-Technikdirektor Harald Kräuter halten sich noch bedeckt.

Ernsthafte Überlegungen, sich zu bewerben, stellt Kathrin Zierhut-Kunz an, wie sie der Presse sagte. Die kaufmännische Geschäftsführerin von ORF III hatte sich bereits für die ORF-Generaldirektion beworben und liebäugelt nun mit der Finanzdirektion. Eine weitere Mitbewerberin von Pig – Ex-ORF-Journalistin Sonja Sagmeister – will ebenfalls in dessen Team. Sie bewirbt sich für „Audience und Plattformen“, sagte sie dem Standard.