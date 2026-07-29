Wie die „Heute“ Stimmung für die FPÖ macht

Die FPÖ und Medien – eigentlich eine komplizierte Beziehung. Dabei erhält die Partei gerne mal Schützenhilfe von reichweitenstarken Zeitungen. Zuletzt zu beobachten war das in der vergangenen Woche: Der ORF verschweige Zahlen zur Ausländerkriminalität, die die FPÖ ans Licht gebracht habe, hieß es da etwa von der Heute. Es folgten mehrere Artikel und Social-Media-Beiträge zu dem Thema.

Zurückging die Berichterstattung auf eine Presseaussendung der FPÖ, die im Grunde inhaltsgleich von dem Boulevardblatt auf verschiedenen Kanälen ausgespielt wurde. „164.573 fremde Tatverdächtige, 21 Morde durch Nichtösterreicher, 471 Vergewaltigungen, 1.468 Fälle schwerer Körperverletzung“, seien Zahlen, die die Berichterstattung des ORF dominieren müssten, ließ sich Generalsekretär Christian Hafenecker in der Aussendung zitieren.

Die Heute übernahm daraufhin die Statistik wie das Narrativ der FPÖ, der ORF würde diese Enthüllungen verschweigen. Bei genauerem Hinsehen offenbaren sich allerdings einige Mängel in der Berichterstattung der Boulevardzeitung, die im vergangenen Jahr immerhin über 660.000 Euro Qualitätsmedienförderung von den Steuerzahlern erhielt.