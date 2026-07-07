ORF: Wie Clemens Pig parteipolitische Packelei stoppen will

Für den einen war es ein Befreiungsschlag, für die anderen eine kalte Dusche. Clemens Pig hat am Montag die Hoffnung genährt, dass unter ihm als General Parteien keine ORF-Personalwahl mehr beeinflussen. Zur Bestellung der 13 Direktoren auf dem Küniglberg und in den Regionalfilialen bricht er mit alten Absprachegewohnheiten zu Bundesregierung und Landeshauptleuten.

Externe Berater aus Deutschland und der Schweiz treffen die Vorauswahl im Sinn des EU-Medienfreiheitsgesetzes. Ihr erster Maßstab ist die Erfüllung der Anforderungen in der Ausschreibung. Dort steht u. a., „bestellt werden darf nur, wer (…) eine für die Aufgaben relevante Vorbildung oder eine fünfjährige einschlägige oder hinsichtlich des Aufgabenbereichs verwandte Berufserfahrung nachweisen kann“.

Was in Austro-Realität biegsam wirkt, ist für internationale Recruiter ein Killerkriterium. Also haben manche Möchtegerns ihre Runden auf den Sommerfesten von Medien und Politik umsonst gedreht. Weder Moderatorinnencharme noch Landesfürstennähe ersetzen Führungserfahrung. Doch Außenbewerber haben nun mehr Chancen denn je.