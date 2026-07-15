Barbara Haas: „Ein Frauenteam ist an Effizienz nicht zu schlagen“

1. Vor 20 Jahren von der Kleinen Zeitung zu Österreich (Oe24): Wie beurteilen Sie heute diesen Schritt?

Gründungsspirit ist die Art von Energie, die ich allen Kolleg:innen gönnen würde. Es ist zweitrangig, ob sich alle Erwartungen erfüllen.

2. Nach fast 18 Jahren Tageszeitung Lifestyle-Monatsmagazin (Wienerin): Größte Umstellungen/Learnings?

Journalismus darf auch unterhalten. Ein Frauenteam ist an Effizienz nicht zu schlagen. Restrukturierung zwingt zu Innovation.

3. Wie sind Sie als Schreiberin auf Podcast + Video gestoßen? Was war dabei die größte Herausforderung?

„Serial“ hat mich angesteckt. Es war kein Trend, sondern journalistische Nähe. Doch neue Erzählformen brauchen smartere Workflows.

4. Heute leiten sie den Bereich Frauen und Familie: Warum ist diese Verknüpfung nicht einschränkend?

Im Gegenteil, es ist gesellschaftspolitischer Zündstoff, nicht fade Querschnittsmaterie. Ohne Frauen keine Familie. Ohne Familie kein Staat.