Der Wahn von Zustellförderung für unbestellte Gratisblätter

Letztlich geht es darum, dass die SPÖ den Boulevard von Österreich und Heute keinesfalls fördern will. Das wirkt angesichts der früheren Nähe des roten Wiens zu den Kost-Nix-Blättern von Wolfgang Fellner und Eva Dichand als geradezu diametrale Kursänderung. Deshalb stand die ÖVP diesen Gazetten zumindest vor der Phase von Sebastian Kurz und seinem Rücktritt infolge der Inseratenaffäre kritisch gegenüber. Als in den Städten immer schwächere, aber auf dem Land weiterhin erfolgreiche Bürgermeisterpartei liegen ihr die dort verbreiteten Gratis-Wochenzeitungen nahe. Sie sind immer noch die besten traditionellen Auftrittsflächen für Gemeinde-Mandatare.

Ein Großteil dieser Postillen (rund 120 Ausgaben) gehört der RMA – dem Joint Venture von Styria und Moser Holding, die soeben von Russmedia übernommen wird. Zu den drei Häusern zählen aber auch fünf der noch zehn Kauf-Tageszeitungen. Diese im VÖZ vereinten Titel sind gegen Unterstützung der Gratis-Konkurrenz. Sie pochen darauf, nur namentlich adressierte Exemplare zu fördern. Ein weiteres Argument für ihre andere Kostenstruktur ist der für sie geltende Journalisten-Kollektivvertrag. Die Umsonst-Blätter für die Bezirke agieren jedoch nach dem Prinzip des redaktionellen Minimums.