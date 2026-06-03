Gabriele Waldner-Pammesberger: „Die schwierigste Phase ist zweifellos jetzt“

Für die ORF-Chefredakteurin steckt der Staatsfunk in seiner schwierigsten Phase. Sie spricht über Reformen, Parteipolitik und das neue Wir-Gefühl.
1. Sie sind seit 30 Jahren im ORF: Wann war für das Unternehmen die beste Phase, wann die schwierigste?
Die schwierigste ist zweifellos jetzt. Die beste kommt, sobald Parteipolitik im ORF keine Rolle mehr spielt.
2. Fernsehen kostet den ORF 13-mal, Radio viermal so viel wie Online: Halten Sie das für zeitgemäß?
Zeitgemäß ist, dass der ORF die Menschen überall abholt. Und TV-Produktion kostet auch in Privatmedien mehr als Online-Artikel zu verfassen.
3. Sechs Jahre Fernsehen in exponierten Rollen, aber vor allem Radio: Was würden Sie heute für sich wählen?
Ich habe schon gewählt – die Multimedialität. Und diese als Chefredakteurin in allen Fachressorts des ORF-Newsroom umgesetzt.
4. Interviews, Diskussionsleitung, Magazinmoderation: Welche TV-Rolle war Ihnen warum am liebsten?
Die Interviews! Fragen, Zuhören, Nachhaken – das war meins. Das „Flirten mit der Kamera“, das Top-Moderator:innen können, eher nicht so.
5. Bitte erklären Sie die Aufgabenabgrenzung zu ihren beiden CR-Kollegen Bruckenberger und Prokop!
Ich führe Inland, Ausland, Wirtschaft, Chronik, Wetter, Auslandsbüros. 135 Spezialist:innen, die Berichte für alle ORF-Newsformate liefern.
6. Wie hat der gemeinsame Newsroom die früher sehr unterschiedlichen Redaktionskulturen verändert?
Es gibt endlich ein WIR-Gefühl, das Silodenken ist vorbei. Teams und Individuen arbeiten crossmedial, man sieht und hört es im Programm.
7. Wie wichtig sind Auslandsbüros? Wie attraktiv sind sie intern angesichts des Generationswechsels?
Korrespondent:innen zu haben, vergrößert den Horizont des ORF und seines Publikums. Korrespondent:in zu sein, ist größter Traum vieler.
8. Sie sind auch im ORF-Ethikrat: Was denken Sie aus dieser Perspektive über seine heutige Situation?
Ethik und Compliance sind zentral. Ich engagiere mich gefühlt ewig dafür. Und freue mich, wenn Verstöße nun konsequenter geahndet werden.
Steckbrief
Gabriele Waldner-Pammesberger
Gabriele Waldner-Pammesberger, 57, hat mit „Bruno Kreisky, Medienstar“ ihr Studium von Publizistik und Politikwissenschaft absolviert und startete 1996 im ORF-Radio. 2006 führte sie TV-Sommergespräche, 2007 moderierte sie „Im Zentrum“, danach „Report“. Seit 2023 ist sie Chefredakteurin im ORF-Newsroom.