Gabriele Waldner-Pammesberger: „Die schwierigste Phase ist zweifellos jetzt“

1. Sie sind seit 30 Jahren im ORF: Wann war für das Unternehmen die beste Phase, wann die schwierigste?

Die schwierigste ist zweifellos jetzt. Die beste kommt, sobald Parteipolitik im ORF keine Rolle mehr spielt.

2. Fernsehen kostet den ORF 13-mal, Radio viermal so viel wie Online: Halten Sie das für zeitgemäß?

Zeitgemäß ist, dass der ORF die Menschen überall abholt. Und TV-Produktion kostet auch in Privatmedien mehr als Online-Artikel zu verfassen.

3. Sechs Jahre Fernsehen in expo­nier­ten Rollen, aber vor allem Radio: Was würden Sie heute für sich wählen?

Ich habe schon gewählt – die Multimedialität. Und diese als Chefredakteurin in allen Fachressorts des ORF-Newsroom umgesetzt.

4. Interviews, Diskussionsleitung, Magazinmoderation: Welche TV-Rolle war Ihnen warum am liebsten?

Die Interviews! Fragen, Zuhören, Nachhaken – das war meins. Das „Flirten mit der Kamera“, das Top-Moderator:innen können, eher nicht so.

5. Bitte erklären Sie die Aufgabenabgrenzung zu ihren beiden CR-Kollegen Bruckenberger und Prokop!

Ich führe Inland, Ausland, Wirtschaft, Chronik, Wetter, Auslandsbüros. 135 Spezialist:innen, die Berichte für alle ORF-Newsformate liefern.