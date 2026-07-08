Werner Sejka: „Wir möchten nicht streiten, wir möchten diskutieren“

1. Strache, Stenzel, Strolz, Schlögl, Glawischnig: Was bringen Ihnen solch ehemaligen Parteigrößen?

Außerhalb ihrer parteipolitischen Rolle sprechen alle diese Personen anders, um nicht zu sagen, Klartext! Das ist mehr als spannend!

2. Wie sehr sehen Sie sich in Konkurrenz zu den Oe24-Duellen? Was versuchen Sie anders zu machen?

Gar nicht. Schlammcatchen und klassische Musik existieren genauso nebeneinander. Wir möchten nicht streiten, wir möchten diskutieren.

3. Warum müssen es immer polarisierende Standpunkte sein und gibt es kaum differenzierende Gäste?

Es darf gerne polarisierend sein, wenn das zu einer differenzierten Diskussion ohne langweilige Dogmen führt. Das gelingt uns oft sehr gut.

4. Was haben Sie von Ihren Stationen bei Privatradio, Frühstücksfernsehen und Sport-TV mitgenommen?

Erfahrung. Menschenkenntnis. Leidenschaft. Den sportlichen Grundsatz: „Selbst wenn wir Gegner sind, so haben wir stets Respekt voreinander.“