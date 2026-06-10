Christian Rainer: „Ich bleibe Privatier mit geilem Kalender“

1. Ihre Präsenz ist nach profil nicht gesunken. (Wie) Hat sich das Verhalten Ihnen gegenüber geändert?

Hatte meinen Therapeuten darauf eingestimmt, dass ich in der Verdammnis verschwinden würde. Tatsächlich explodierte die Freundlichkeit.

2. Was war – abgesehen von trend / profil – warum am spannendsten: ORF, Falter, AZ, WirtschaftsWoche?

AZ! Der naseweise 29-Jährige, der angst- und ahnungslos als De-facto-Chefredakteur den Sessel von Viktor Adler einnahm.

3. Sie firmieren heute als Publizist, Manager und Berater. Was ist der Schwerpunkt Ihres Consultings?

Mit einem Adressbuch länger als das chinesische Telefonbuch alles zwischen Family Office und Beziehungscoaching. Meist gratis, immer lustig.

4. Nach Klenk vom Falter spricht nun Nachfolgerin Thalhammer über Versäumnisse vor ihr. Trifft Sie das?

Anna T. im Horizont kränkte mich. Erst recht angesichts der Auflagen- und Reichweiten-Entwicklung in ihrer Ägide. Sorry, das musste raus.