Medienbranche: Lauter neue Schlüsselspieler

Nie zuvor wurde in der hiesigen Medienbranche so verdichtet umgerührt wie vor dieser Sonnwende. Doch wie die Übernahme der Moser Holding durch Russmedia – der größte Merger des Jahrzehnts – unterbelichtet blieb, widerfuhr es dem dreifachen Spielerwechsel vom 11. bis 18. Juni. Im Schatten der Generalsbestellung für den ORF ging unter, dass sie eine neue APA-Führung bewirkt und der Zeitungsverband einen überraschenden neuen Präsidenten hat.

Die Tragweite dieser Personalien erklärt sich am besten per Rückblick: Noch vor vier Monaten galt Roland Weißmann als hoher Favorit zur Wiederwahl als ORF-General, Clemens Pig als APA-Erfolgsmanager ohne Ablaufdatum und Maximilian Dasch als Glücksfall an der Spitze des Zeitungsverbands VÖZ (Verband Österreichischer Zeitungen). Nur der VÖP, das Pendant der Privatsender hatte seit Jahresbeginn einen neuen Vorsitzenden – Christian Stögmüller. Dass er nun der dienstälteste Branchenvertreter ist, hätte damals niemand geglaubt.