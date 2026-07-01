Anna Thalhammer: „Sollten junge Frauen weniger goschert sein?“

1. profil hat 220.000 Leser pro Heft, aber nur 30.000 Online-User täglich: Wird Digitales überschätzt?

Was heißt da nur? Digital wird nicht überschätzt, sondern wächst. Weltweit verlagert sich Mediennutzung ins Netz – und profil hat das verstanden.

2. Welche Zukunft hat ein politisches Wochenmagazin? Bitte um ein kurzes Szenario für das Jahr 2036!

Recherche ist datengetrieben, Aufklärung bleibt menschlich. profil verbindet digitale Forensik mit investigativem Journalismus.

3. Sie stehen für Investigativ-Journalismus: Welchen Stellenwert geben Sie diesem Teil für das Magazin?

Den größten. Andere berichten, was passiert ist. Wir wollen wissen, warum – und wer wollte, dass es niemand erfährt.