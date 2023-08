Jedes Bundesland hat eine eigene Landeskammer, die Wirtschaftskammer Österreich mit Sitz in Wien ist als Dachorganisation für die Koordinierung der einzelnen Landeskammern zuständig. Außerdem vertritt die WKO die österreichweiten Agenden und die österreichische Wirtschaft im Ausland.

Die Landeskammern und die Bundeskammer gliedern sich in die sieben Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie, Handel, Bank und Versicherung, Transport und Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie Information und Consulting. Die einzelnen Sparten sind wiederum in Fachgruppen bzw. Fachverbände unterteilt. Jedes WK-Mitglied ist zugleich Mitglied der Kammer seines Bundeslandes und der zuständigen Fachgruppe als auch der Wirtschaftskammer Österreich und des zuständigen Fachverbands.

An der Spitze der WKO steht WKO-Präsident Harald Mahrer. Martha Schultz, Wolfgang Hesoun, Philipp Gady (kooptiert), Carmen Goby (kooptiert), Amelie Gross (kooptiert), Matthias Krenn (kooptiert) und Christoph Matznetter fungieren als Vizepräsident:innen. Karlheinz Kopf ist Generalsekretär der WKO, Herwig Höllinger Generalsekretär-Stellvertreter.

Die Vorgängerinnen der heutigen Wirtschaftskammern waren die sogenannten Handelskammern. Die erste Handelskammer wurde 1848 in Wien eröffnet, 1868 folgte ein erstes Handelskammergesetz. 1937 wurde die erste Bundeshandelskammer als Dachorganisation etabliert. Diese musste jedoch ein Jahr später, mit der Machtübernahme der Nazis 1938, ihre Aktivitäten einstellen. Mit dem neuen Handelskammergesetz von 1946 kam es zur Errichtung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, welche vier Jahre später erstmals freie Kammerwahlen durch ihre Mitglieder durchführten.

Im Zuge einer Neuregelung der Finanzierung wurde die Handelskammer 1993 in Wirtschaftskammer unbenannt, fünf Jahre später wurde auch ein neues Wirtschaftskammergesetz verabschiedet. Die heutige gängige Fachorganisationsstruktur wurde im Zuge der Kammerwahlen 2010 etabliert.

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer

Harald Mahrer steht seit 18. Mai 2018 an der Spitze der österreichischen Wirtschaftskammer. Mahrer wurde am 27. März 1973 in Wien geboren und studierte nach dem Besuch des Gymnasiums in der Wiener Krottenbachstraße Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Während seiner Studienzeit war zwischen 1995 und 1957 Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zwischen 1998 und 2000 absolvierte er dort das Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

© IMAGO/SEPA.Media WKO-Präsident Harald Mahrer

Beruflich verschlug es Mahrer nach drei Jahren als Forschungsassistent an seiner Stammuniversität mit Beginn der 2000er als Unternehmer in die Privatwirtschaft. Seit Jänner 2018 ist er Geschäftsführender Gesellschafter der HM Tauern Holding Beteiligungsgesellschaft m.b.H.. Zudem bekleidete der WKO-Präsident bereits hochrangige politische Ämter und war von September 2014 bis Mai 2017 Staatssekretär im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und von Mai bis Dezember 2017 Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Seit Dezember 2017 ist Mahrer außerdem Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes.

