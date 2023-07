Inhaltsverzeichnis

Wofür ist das Finanzamt zuständig?

Das Finanzamt ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Finanzen (BMF). An 67 Standorten sind bundesweit 6.100 Mitarbeiter:innen tätig. Der Sitz der Behörde ist in Linz. Zur Kundengruppe des Finanzamts zählen private Steuerzahler:innen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Steuerschuldner:innen. Für Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Millionen Euro jährlich existiert seit dem 1. Jänner 2021 ein gesondertes "Finanzamt für Großbetriebe" mit Sitz in Wien.

Das Finanzamt Österreich ist zuständig für

Grunderwerbsteuer

Gebühren im Sinn des Gebührengesetzes

Versicherungssteuer

Feuerschutzsteuer

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Bodenwertabgabe

Flugabgabe

bestimmte Abgaben, Gebühren und Beiträge nach dem Glücksspielgesetz

Unter bestimmten Voraussetzungen ist das Finanzamt auch für im Ausland tätige Unternehmer:innen zuständig.

Mitarbeiter:innen des Finanzamts sind den Prinzipien der Gleichbehandlung, Wahrheitsfindung und Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Zu den Grundsätzen des Finanzamts zählt: "Die Finanzverwaltung unterstützt im Sinne des Fair Play Gedankens jene, die ihre Abgaben in der richtigen Höhe und zeitgerecht entrichten bzw. entrichten wollen, und verfolgt jene mit der Härte des Gesetzes, die bewusst Steuern hinterziehen."

Wofür brauche ich einen Termin?

Für Kund:innen stehen 32 lokale Dienststellen (frühere Finanzämter) zur Verfügung (siehe hierzu "Welchem Finanzamt bin ich zugewiesen?").

Wichtig: Informieren Sie sich vorab, ob Sie einen Termin benötigen! Hierzu empfiehlt es sich, die Liste häufig gestellter Fragen durchzugehen.

Einen Termin können Sie telefonisch (050 233 700) oder online unter "Terminbuchung" vereinbaren. Bevor Sie einen Termin wahrnehmen, erkundigen Sie sich, welche Unterlagen Sie für diesen benötigen. Dies wird Ihnen bei Ihrer Terminbestätigung mitgeteilt. Außerdem müssen Sie Ihre Terminbestätigung (gedruckt oder auf dem Smartphone) mitbringen.

In den Dienststellen geben Finanzamtmitarbeitende Auskünfte über Formulare und Anmeldungen, über Arbeitnehmerveranlagung ("Lohnsteuerausgleich") oder Familienbeihilfe. Auch die Vergabe einer ID Austria, die Aktivierung der Handy-Signatur oder die Anmeldung zu FinanzOnline ist vor Ort möglich. Sollten Sie noch keine Steueridentifikationsnummer haben, können Sie auch diese beim Finanzamt beantragen.

© Elke Mayr Die Arbeitnehmerveranlagung kann über FinanzOnline erledigt werden

Was kann ich auch ohne Termin erledigen?

Nicht für alle Anliegen müssen Sie persönlich erscheinen bzw. können diese auch ohne Termin abgehandelt werden.

Zum Beispiel können Sie Ihre Arbeitnehmerveranlagung auch auf finanzonline.at erledigen (siehe hierzu "FinanzOnline"). Bei Fragen und kleineren Problemen ist das Finanzamt auch telefonisch erreichbar: 050 233 233 (Montag bis Donnerstag 7.30 bis 15.30 und Freitag 7.30 bis 12.00). Für Formulare gibt es im jeweiligen Finanzamt einen Selbstbedienungsbereich. Viele Formulare können allerdings auch heruntergeladen oder online bestellt werden. Einen Überblick über häufig angefragte Formulare finden Sie hier.