Inhaltsverzeichnis

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte, kurz Arbeiterkammer (AK), ist die Interessensvertretung der Arbeiter:innen und Angestellten in Österreich. Die AK ist neben der Wirtschaftskammer (WKO), dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Landwirtschaftskammer (LK) Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft.

Die Gründung der Arbeiterkammer geht auf die Frühphase der Ersten Republik zurück und war ein wesentlicher Baustein in der institutionellen Verfestigung der Sozialpartnerschaft. Nach jahrzehntelangen Bemühungen der Gewerkschaftsbewegung beschließt die "konstituierende Nationalversammlung" der Ersten Republik am 26. Februar 1920 das Gesetz über die Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte. Die Arbeiterkammern sollen den Handelskammern als "gleichwertige Partner" gegenüberstehen. So soll "ein Zusammenwirken der beiderseitigen Körperschaften bei der Lösung von wichtigen Aufgaben der wirtschaftlichen Verwaltung ohne Schwierigkeiten möglich sein".

Was sind die Aufgaben der Arbeiterkammer?

Die Aufgaben der Arbeiterkammer sind in §1 des Arbeiterkammergesetzes festgehalten: